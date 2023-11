Călătorie cu peripeții pentru pasagerii unui microbuz. Şoferul, care este şi patronul unei firme de transport din Iași, a fost filmat în timp ce jigneşte şi ameninţă oamenii cu o rangă.

Călătorii care sunt nevoiți să folosească transportul în comun al firmei SC Rottmarg SRL, administrată de Bogdan Constantin Marchidan, sunt revoltați de atitudinea patronului care îi jignește și îi amenință cu bătaia. Ieri dimineață, 7 noiembrie 2023, călătorii au filmat momentul în care Bogdan Marchidan i-a amenințat cu un levier.

„Primul care vine şi mă scoate din sărite… uite-l aici! E fier brut, aici l-am pus. Îi dau un levier în cap şi mă duc în puşcărie şi gata! Am terminat. Tot nemulţumiţi, tot atâta „haide, că-i târziu”, hai că nu ştiu ce… Dar ce? Am crescut porci împreună? Eu am două facultăţi, doamnă. Oricând îmi găsesc loc de muncă să mă duc oriunde în lumea asta. Sunt alţii care nu ştiu să scrie aici şi vii tu şi mă înjuri de mamă?”, afirma șoferul microbuzului.

O femeie s-a trezit într-un conflict cu șoferul care este și patronul firmei de transport din comuna ieșeană Ciurea, pe ruta sat Slobozia – Lunca Cetățuii. Aceasta susține faptul că totul a pornit din cauză că un călător a îndrăznit să întrebe care este programul curselor în satul Slobozia, motiv pentru care Bogdan Marchidan, administratorul societății SC Rottmarg SRL, a devenit agresiv verbal.

„Este vorba de domnul Bogdan, patronul firmei Rottmarg, care tot timpul se plânge că nu are oameni la Slobozia și că urcă degeaba, dar are peste 25 de oameni la cursă. El vrea 10 lei la bilet, dar eu nu mă duc la muncă să dau atâția bani pe lună la autobuz pentru 8 km. Dimineața (n.r. – 7 noiembrie 2023), cum vedeți și în video, a început să țipe și să ne facă pe toți de la Slobozia că suntem niște animale, handicapați, nebuni, needucați, doar pentru faptul că a întrebat o doamnă cum e programul la autobuz.

El este frustrat pentru că vrea să scumpească biletul, dar primarul nu își dorește asta. Ne-a amenințat cu fierul forjat pe care îl are pentru că el nu se teme de nimeni. Nu este prima oară, așa se întâmplă de un an de zile. Ne jignește în fiecare zi. Patronul conduce dimineața, după mai are un alt șofer. Din sat Slobozia până în Lunca Cetățuii plătesc bilet de 5 lei, dar vrea să dubleze suma, de asta este așa frustrat. În ultimul timp este agresiv, el vrea să dubleze prețul biletului și nimeni nu vrea așa ceva. Jignirile tot timpul au fost în mașină. Voi face plângere la poliție. Nu sunt alte mijloace de transport, nu putem evita să mergem cu el, e singurul”, a povestit femeia.

