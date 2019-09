Patru copii au fugit în ultimele două zile de la Casuta ”Perlino”, un Centru ingrijire si plasament de pe strada Aurel Suciu, din cartierul Gheorgheni.

Doi băieți de 9 ani au fugit de la acest centru în cursul serii de miercuri și au fost găsiți, după o acțiune de mai multe ore, în Chinteni. Copiii au fost duși înapoi la centrul de pe strada Aurel Suciu.

Joi, 26 septembrie, alte două fete de 9 – 10 ani, au fost date dispărute, iar Poliția Cluj-Napoca le-a depistat rapid, în cartier.

Oficialii centrului de plasament nu au vrut să ofere detalii despre aceste cazuri deosebit de grave și au spus că Direcția de Protecție a Copilului are purtător de cuvânt. Aceștia au declarat totuși polițiștilor că lucrează cu voluntari, fără a avea personal suficient. Anchetatorii vor întocmi dosare penale în acest caz pentru neglijență în serviciu, conform unor surse.

Directorul Direcției de Protecție a Copilului, Daniel Claudiu Tămaș, a confirmat aceste cazuri, dar a dat vina pe conducerea Consiliului Județean Cluj pentru haosul din instituție. Tămaș a spus că președintele CJ Cluj, Alin Tișe, continuă asaltul asupra instituției prin șeful Corpului de control al CJ Cluj, Călin Cotîrlă, fost polițist, șef la Direcţia de Informaţii şi Protecţie Interne din Poliția Cluj (Doi şi-un sfert).

”Cei de la CJ Cluj în mod repetat sabotează instituția noastră, neluând în seamă toate avertismentele noastre cu privire la lipsa de personal din centre, pregătirea oamenilor. Este un haos instaurat de Alin Tișe și domnul Călin Cotîrlă, care și-a asumat rolul de coordonator al activității Direcției de Protecție a Copilului. El, în mod avbuziv, intră în centrele noastre, verifică documentele, cere note explicative de la coordonatorii de centre, instigă copiii, e un lucru pe care eu mi-l asum, instigă copii, și aici la Perlino, pe strada Aurel Suciu, instigă copiii să nu respecte niciun fel de regulament, ține permanent legătura cu copiii și îi instigă să se revolte împotriva angajaților, a educatorilor. Noi am transmis acest lucru Ministerului Muncii, dar mai mult nu avem ce face”, a spus Daniel Tămaș.

Întrebat dacă din cauza acestor acțiuni fug copiii de la centre, directorul Tămaș a spus că: ”Acțiunile Consiliului Județean, pe care domnul Cotîrlă le conduce… copiii au numărul de telefon a domnului Cotîrlă și îl sună personal. El și-a asumat rolul de conducător și coordonator al activității.

Mai mult, de 2 săptămâni, am primit ordin să îl informez de fiecare dată când ies din instituție și să cer aprobare. Nu am voie să vizitez centrele din subordine fără să fac poză că am fost acolo și trebuie să spun ce am discutat și cu cine”.

Directorul Direcției de Protecție a Copilului spune că de fapt instituția unde este director este condusă de Călin Cotîrlă.



”Acest Cotîrlă este un pensionar de lux, care a activat la Doi şi-un sfert, are o pensie de 90 de milioane de lei și cu un salariu acum de 80 de milioane de lei. Acest fost milițian ne-a băgat în comisia de disciplină 8 funcționari și mi-a făcut mie și altor colegi peste 10 dosare penale, dar în toate cazurile s-a dat neîncerepea umrăririi penale și au fost clasate”, a mai spus Daniel Claudiu Tămaș.

sursă: stiridecluj.ro