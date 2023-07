Ultima noapte a ediției aniversare a celui mai frumos și mai colorat festival organizat pe o plajă din Europa, Neversea, a fost unică și a oferit celor peste 70.000 de fani momente incredibile. Artiștii și DJ-ii naționali și internaționali au reușit să ofere show-uri incredibile. Festivalul Neversea a reușit să ofere un mix perfect de genuri muzicale, iar în cele 4 zile de festival, 277.000 de fani s-au bucurat de diversitatea muzicală, de mare, de răsărit și de experiențe memorabile, alături de prieteni și de cei peste 150 de artiști din lineup-ul celor patru zile de festival.

“LOCO CON NEVERSEA”, așa ar putea fi descris live-ul unuia dintre cei mai așteptați artiști din line-up-ul acestei ediții, columbianul J Balvin, care a avut un show total.

Cel mai ascultat artist latino pe platfoma Spotify, căștigător a trei premii Grammy, omul din spatele celui cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube, columbianul J Balvin, “The Prince of Modern Reggaeton”, a ajuns pentru prima dată la Neversea și și-a cucerit fanii cu un live perfect.

Zecile de mii de fani de la mainstage s-au bucurat de fiecare moment, au cântat și au dansat ca un adevărat “latino gang”. Balvin a interacționat tot timpul cu publicul și a invitat pe scenă o fană a festivalului Neversea, alături de care a cântat „LA CANCIÓN” (J Balvin & Bad Bunny).

„Aici mă simt ca acasă, am sentimentul că sunt român și aș putea să locuiesc aici. Vă mulțumesc și vă iubesc!”, acestea au fost cuvintele adresate fanilor festivalului Neversea de J Balvin. Ca la fiecare apariție live, columbianul a semnat celebrul pantof sport, pe care apoi l-a oferit unui fan din public.

În semn de apreciere pentru fanii festivalului, J Balvin a cântat în premieră o piesă pe care urmează să o lanseze ca single oficial, iar publicul a fost în delir. Toată lumea de la mainstage a cerut un “bis”, iar Balvin a răspuns afirmativ. Columbianul a cântat piesa la care a colaborat cu Bad Bunny și Cardi B, single-ul „I Like It„, piesă cu peste 1,7 miliarde de stream-uri pe Spotify.

Un alt moment care a dus distracția de pe plajă la un alt nivel a fost set-ul lui Salvatore Ganacci. Un artist nonconformist, suedezul a fost “pata de culoare” a ediției aniversare a festivalului Neversea. Nu a fost doar un DJ set, a fost un spectacol vizual, mișcările de dans și glumele lui Ganacci au stârnit hohote de râs. Aflat în turneu de promovare pentru noul album, “Take Me To America”, Salvatore a inclus în live-ul de la mainstage o premieră, noul single “Your Mother”.

Legenda techno Paul Kalkbrenner a reușit să își hipnotizeze fanii. Un live set de 90 de minute, o călătorie plină de emoție prin cultura techno underground, iar publicul s-a bucurat la fiecare beat. Toată lumea a cântat în momentul în care Kalbrenner a inclus în live set-ul său o producție iconică,,, Sky and Sand”. A fost un moment autentic de bucurie și pentru DJ-ul german, dar si pentru zecile de mii de oameni aflați la mainstage.

La finalul show-ului, Paul Kalkbrenner a făcut o reverență în fața fanilor Neversea, pentru care a mai rămas pe scenă pentru un bis.

Fiecare dintre cele patru zile ale festivalului Neversea au fost o bucurie pentru fanii care s-au bucurat de artiștii ajunși pentru prima dată în România. Rapper-ul american Lil Uzi Vert, a fost primit cu un uriaș entuziasm de fanii Neversea. Cu un show live în care a inclus cele mai cunoscute piese din discografia sa, “XO Tour Lif3”, piesa cu o cifră record de accesări pe Soptify, de peste 1,9 miliarde de ascultări, “Suicide Doors” sau “20 Min”, dar și piese din cel mai nou album, “Pink Tape”. Lil Uzi Vert a fost impresionat de fanii festivalului Neversea care i-au oferit un dar neașteptat: un desen cu artwork-ul noului material discografic. “România ești incredibilă!”, acesta a fost modul în care Lil Uzi Vert a ales să le mulțumească zecilor de mii de fani de la mainstage.

Alok, DJ-ul care ocupă locul 4 în clasamentul celor mai mari DJ ai lumii, Top 100 DJ Mag, a fost una dintre premierele oferite de organizatorii Neversea pentru ediția aniversară. Aflat pentru prima dată la festivalul de la malul Mării Negre, Alok a pregătit o surpriză fanilor de festival, a invitat-o pe scenă pe INNA, împreună cu care a lansat succesul “It Don’t Matter”. A fost un moment excelent primit de fani, INNA a purtat drapelul national și a cântat alături de aceștia. “Neversea ești minunat, România, te iubesc!”, acestea au fost cuvintele cu care Alok și-a încheiat set-ul de la mainstage.

Australianul Timmy Trumpet a dus distracția de festival la nivelul următor. Cu o combinație de muzică clasică și EDM Big Room, Trumpet și-a lansat, în premieră la Neversea, cel mai nou single “Eternety”.

Organizatorii Neversea au pregătit fanilor câte un live act pentru fiecare dintre cele patru zile de festival. Artistul de origine americană, Lil Pump, headliner-ul celei de-a doua zi de distracție la malul Mării Negre, a fost impresionat de modul în care a fost primit de publicul din România pentru care a pregătit un show special. Rapper-ul a cântat alături de public de la prima până la ultima piesă, iar la final le-a mulțumit fanilor din România.

Aflat în lista celor mai buni 10 DJ ai lumii, Steve Aoki a fost așteptat cu mare bucurie de fanii Neversea, festival de care DJ-ul și producătorul american este îndrăgostit. Energia lui Aoki a dus distracția la nivelul următor, în cea de-a doua zi a festivalului Neversea. DJ-ul a avut 20 de torturi pregătite special pentru celebrul moment „Cake Me!”.

Artistul, compozitorul și producătorul nigerian CKay a venit pentru prima dată în România, în cea de-a treia zi celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea. Nigerianul s-a conectat cu publicul din România, alături de care a cântat “Love Nwantiti.

Unul dintre cei mai așteptați DJ din mainstage-ul Neversea a fost maestrul future house, Don Diablo. Olandezul care este unul dintre cei mai inovatori artiști ai scenei electronice, a fost extrem de emoționat de revederea cu fanii din România și din străinătate, cărora, în semn de mulțumire pentru susținerea constantă, le-a pregătit un show special. “Salut, Neversea! Vă iubesc și vă mulțumesc!”, acesta a fost mesajul lui Don Diablo.

Cea de-a cincea ediție a festivalului Neversea a fost plină de culoare, de piese ascultate în premieră, de lacrimi de bucurie, de hohote de răs, de dans până la răsărit, a fost despre cea mai faină gașcă de prieteni care a cântat alături de artiștii preferați la fiecare dintre cele șase scene ale festivalului. Neversea 2023 a fost locul în care, împreună, am construit noi amintiri.

Organizatorii au lansat oficial și posibilitatea de register pentru ediția 2024: http://neversea.com/register

Toți fanii Neversea se pot înscrie pentru a fi primii care beneficiază de abonamente la un preț special. Toți cei care se înregistrează pe platformă și completează chestionarul vor beneficia de UN VOUCHER 100 de RON pe care îl vor putea folosi la achiziția abonamentului de festival.

Ne vedem în 2024!