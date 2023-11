Piața Mărăști a devenit de curând „o grotă” pentru dubioși, cuțitari și oameni care se leagă de tine fără motiv. De curând, pe o rețea de socializare, o clujeancă a precizat că în jurul orei 17, prin spate de la Delissima, pe strada îngustă care duce în spatele la blocuri, un bărbat dubios s-a luat de ea, ridicând tonul.

„Acolo, un barbat de inaltimea 1,60-1,65 dubios a parut ca se baga in seama cu mine. Am ignorat, aveam casti noise cancelling si nu am auzit ce a spus. Cum m-am indepartat, am auzit ca a ridicat tonul (altfel n-aveam cum sa aud prin casti daca nu vorbea foarte tare). S-a inteles “nu iti este rusine nesimtito?” Si atunci m-am oprit (dupa ce am facut destui pasi in fata) si am intrebat “că ce?”. Greseala mea asta, de obicei nu raspund la lucruri de genul”, a scris clujeanul.

De asemenea, cetățeanul a spus că bărbatul a început să urle la ea, să o facă nesimțită, timp în care ea nu a spus nimic.

„M-am indepartat si din fericire nu m-a urmatit dar a continuat sa injure. Am mers cu frica pana acasa si m-am tot uitat in spate. Daca a mai patit cineva asta pe aici sau daca a mai dat de omul asta, sa-mi spuneti. Recomand evitata zona, multa lume ciudata pe acolo”, a conchis clujeanca.

