Cineastul american Robert Horvath a depus o plângere penală împotriva lui Andrei Serban, unul dintre cei mai bine cotați regizori din Europa.

”Andrei Serban a creat si regizat un spectacol teatral in sprijinul expozitiei antisemite ICR New York . Expozitia a fost sponsorizata de statul roman in colaborare cu serviciilor romanesti.

Textele spectacolului apartin cineastului. Acestea sunt sutrase din ziare si mai ales din cel trimis de RH spre Anti Defamation League.

Cateva fragmente : Isteria anti romaneasca este descrisa intr-un articol cu un titlu de o imbecilitate greu de depasit (Cotidianul din 22 August 2008 ) „Din punct de vedere evreiesc, poneiul cu zvastica e ok”. La articol este atasat un video in care artistii imbracati in rosu,galben si albastru citesc bascalios textele lui Robert Horvath.

Spectacolul se incheie intr-o isterie antinationala care atinge paroxismul: Performance-ul a inclus şi un montaj pe fondul melodic „What is more obscene”, în care apăreau juxtapuse imagini din „Freedom for Lazy People” şi din, de exemplu, mineriade şi evenimente din decembrie ‘89. Încheierea a constat în participanţii suiţi pe scenă prestând un număr de karaoke pe „Ţara noastră-i ţara noastră” şi invitând publicul să intoneze: „Noi suntem români ca brazii/ Noi suntem români ca grâul/ Noi suntem români ca focul/ Noi suntem români”. Performance-ul s-a lăsat cu ovaţii, iar participanţii, cu aplauze îndelungi la scenă deschisă.

Nu ramane decat adaugat ca la spectacolul Andrei SERBAN au participat numele cele mai sonore ale teatrului national. Echipa din spatele performance-ului era formată dintr-o duzină de oameni de teatru: Vera Ion, Ioana Păun, David Schwartz, Andrei Ioniţă, Andreea Eşanu, Alex Fifea, Cristina Găvruş, Monica Marinescu, Sînziana Nicola, Sorin Poamă, Gabriel

Andrei SERBAN s-a prezentat chiar cu o cravată de pionier.

De mentionat ca spectatorii tineau in maini un ponei in miniatură, avand pe crupa zvastica lui Hitler !”, arată Horvath.

Andrei Serban a pus în scenă la Teatrul Maghiar Cluj unele dintre cele mai bune spectacole, cum ar fi trilogia ”Unchiul Vania”, ”Hedda Gabler”, ”Strigăte și Șoapte”.

A fost recompensat cu numeroase premii, disticţii şi onoruri, printre acestea fiind de menţionat Premiul „Best Performance” cu piesa „Şeful sectorului suflete”, scrisă de Alexandru Mirodan, cu ocazia Festivalului Internaţional Studenţesc de la Zagreb – în 1965, Obie Awards ori Tony Award. A obţinut Premii la Festivalurile de la Avignon, Shiraz şi Belgrad, în anul 1977 a fost nominalizat la premiile „Tony“ pentru spectacolul „Livada cu Vişini“, după textul lui Anton Cehov, şi cu Meryl Streep, în rolul „Duniaşa“, iar în 1999 a fost laureat cu premiul Societăţii Regizorilor de Teatru şi Coreografilor „George Abbott“, pentru impactul major avut în teatru în ultimii 20 de ani.

În decembrie 2008, a primit Ordinul Steaua României în Grad de Mare Cruce, la Paris, distincţia fiindu-i înmânată de ambasadorul României de atunci, Teodor Baconschi, cu ocazia prezentării spectacolului „Spovedanie la Tanacu” în capitala Franţei.

A fost onorat cu trei titluri de Doctor Honoris Causa, printre acestea aflându-se cel acordat de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, la 26 octombrie 2012 şi cel al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În 2012, Andrei Şerban a fost răsplătit de către Primăria Municipiului Iaşi, în cadrul „Serii Valorilor”, „pentru promovarea valenţelor culturale ieşene şi colaborarea excepţională cu Opera Naţională Română Iaşi”, iar în 2013, în cadrul Galei Premiilor Operelor Naţionale (ediţia I), el a câştigat premiul pentru cea mai bună regie.

El este şi Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi, titlu acordat în anul 2015.

Andrei Şerban a fost şi a rămas şi un sprit critic, atacând, uneori violent, montări în care rolul regizorului se rezuma la a alcătui distribuţii, ori actorii care apelau la diferite trucuri ieftine, dramaturgii fără idei, managerii demodaţi sau criticii superficiali.

Andrei Şerban este căsătorit cu Alexandra Plattenberg, care provine dintr-o veche familie aristocrată germană, ei cunsocându-se la premiera unei opere pe care el a montat-o la Geneva. Cei doi au împoreună doi copii, pe Nicolas, specialist în Business şi pe Antony, absolvent de Drept.