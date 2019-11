PLUS a pregătit din vreme trei scenarii pentru situația în care Dan Barna intră sau nu în turul doi, au declarat surse din partid pentru G4Media.ro. În situația în care candidatul USR/ PLUS a pierdut competiția cu Viorica Dăncilă iar candidatul PSD a intrat în turul doi, PLUS pregătește să inițieze încă din seara de duminică, imediat după anunțarea primelor estimări, începând cu orele 21.30, o consultare cu filialele partidului.



Una din variantele de discuție este preluarea lidership-ului Alianței de către PLUS, sub forma unei fuziuni între cele două partide. Liderii PLUS intenționează să facă acest pas cât mai repede pentru a evita degradarea previzibilă a relațiilor dintre cele două partide în cadrul alianței, au explicat pentru G4Media.ro surse de la vârful partidului.