Violenţele societăţii de astăzi – şi mai ales cele din mediul rural – generează de multe ori situaţii incredibile, cu urmări greu de estimat, mai ales atunci când printre spectatorii scenelor de groază se află şi copii. Două exemple, recente, unul petrecut în localitatea Mera şi altul în municipiul Turda, în care părinţii unor minori au fost bătuţi, chiar sub ochii copiilor, au dus la traumatizarea profundă a acestora şi la urmări care vor necesita intervenţia psihiatrului pedriatric sau al specialistului, pentru ca micuţii să-şi revină. În ambele trauma acestora cazuri se manifestă prin coşmaruri şi probleme grave de stăpânire a vezicii urinare, dar şi alte probleme care deocamdată nu pot fi estimate!

Patroana din Mera către pocăită: „Hai aici, că

pe tine te aşteptam”!

Ramona este o femeie în vârstă de 29 de ani, micuţă la stat şi uşor corpolentă – fapt explicabil după ce a dat naştere la trei copii. Aceasta, însoţită de soţ, s-a prezentat luni, 4 martie, la I.M.L.Cluj, bine şifonată, pentru a fi consultată şi a-i fi eliberat certificat medico-legal. Mărturiseşte, încă şocată de incidentul căruia i-a căzut pradă, că în seara precedentă a fost victima unei agresiuni incredibile – pe care nu ştie cum s-o numească: rasistă sau pur şi simplu întâmplătoare, datorată alcoolului consumat de către agresori – soţ şi soţie – patronii unui bar din localitatea Mera, comuna Baciu! După care, cu ochii în lacrimi, începe să-mi relateze strania întâmplare.

Pentru început, Ramona doreşte să precizeze că, deşi s-a mutat cu familia de puţină vreme în sat nu cunoaşte aproape pe nimeni decât pe fraţii săi de credinţă, ea fiind – ca de altfel şi soţul său – membră de circa doisprezece ani a cultului penticostal. Arată, fără ocoliş, că pe lângă îngrijirea copiilor – soţul fiind cel ce munceşte în casă şi aduce banii necesari traiului zilnic – are doar preocupări religioase!

De aceea, a fost şocată în momentul când duminică seară fiica ei de unsprezece ani, Rachela, trimisă de ea la magazin să cumpere lapte, s-a întors plângând în hohote zicându-i că patronii barului din sat, aflaţi în curtea casei, încing grătarul, urlă după ea şi o fac prostituată, traseistă iar pe mamă „şefă de curve” şi femeie „murdară”!

Explică Ramona, cu o privire limpede, mariană, care trădează curăţenie sufletească: „Totul a pornit, cred, de la ura acestor patroni faţă de noi după ce le-am atras atenţia să nu conducă maşina cu viteză mare, cum o fac adesea pe strada noastră, Nădăşel, deoarece sunt mulţi copii acolo şi s-ar putea să se întâmple o tragedie. Ei bine, acest lucru l-au ţinut minte şi , ajunsă duminică în dreptul curţii lor, fetiţa n-a putut merge mai departe până la magazin, ca să cumpere ce avea de cumpărat: a fost nevoită să se întoarcă după ce a fost distrusă psihic de doamna patroană! Atunci eu, intrigată, am luat-o de mânuţă şi m-am prezentat la casa celor doi patroni, ca să aflu şi eu ce problemă îi frământă – noi neconsumând alcool şi neavând de-a face cu ei, până atunci, în afară de rugăminţile pe care le-am adresat legat de condusul maşinii în viteză! În mod special l-am lăsat pe soţul acasă, ca să nu creadă respectivii că am mers la ei ca să facem scandal şi să-i luăm la bătaie!

Ajunsă în faţa porţii, patrona – aflată afară, la grătar – m-a întâmpinat, bucuroasă, zicându-mi: „Hai înăuntru, că pe tine te aşteptam”. Cred că era în stare euforică, altfel nu-mi pot explica modul bizar în care se purta. Atunci eu am păşit înăuntru, cu încredere, neştiind ce va urma şi fără să bănuiesc că probabil mă va acuza ulterior de violare de domiciliu. Şi am salutat-o frumos, abordând-o numai cu „dumneavoastră”, întrebând-o politicos cu ce i-am greşit ca să-şi bată joc în aşa hal de noi. La care, aceasta s-a repezit la mine, făcându-mă prostituată şi în toate felurile, după care m-a luat de păr. Închipuiţi-vă, totul se petrecea sub privirile fetiţei mele, care după incident a rămas şocată şi n-a mai închis un ochi după aceea toată noaptea, ba, mai mult a făcut şi pe ea. Eu, atunci, ca să mă apăr am „intrat”, la rândul meu, în părul ei – moment în care a ieşit din casă soţul ei. Acesta, văzând că ne batem m-a pus imediat la pământ şi luându-mă şi el de păr mi-a ars un pumn, cu forţă. Am scăpat din mâinile lor, cu mare greutate, târându-mă efectiv până acasă. Ajunsă acolo l-am chemat pe şeful de post din Baciu – care locuieşte lângă noi – şi i-am povestit acestuia tot ce mi se întâmplase. Acesta m-a sfătuit să fac plângere la secţia de poliţie, nu însă înainte de a mă prezenta la I.M.L.Cluj şi să-mi scot certificat medico-legal. Aşa că, iată-ne acum sosiţi aici, la prima oră, să facem acest lucru”!

Inconştienţă sau discriminare?

Femeia este poftită în cabinetul de consultaţii, moment după care îmi îndrept atenţia asupra soţului său, Dorin, un bărbat îngrijit şi, după ţinuta sa, „neconsumator”. Mărturiseşte acesta, la rândul său teribil de indignat: „Culmea, am sunat la numărul de urgenţă 112 şi la faţa locului a sosit o ambulanţă care l-a luat numai pe patron – vezi, Doamne, pentru că ar fi fost bătut de soţie, deşi n-avea nicio vânătaie, nimic! Asta când numai el a fost cel care a lovit-o, reuşind să-i convingă pe cei de la salvare că are nevoie de îngrijiri! Aşa că, văzând că nu suntem luaţi în seamă, am urcat-o pe Ramona în automobilul familiei şi am adus-o, rapid, la U.P.U.Cluj-Napoca. Acolo, l-am întâlnit din nou pe patron care, în gura mare, ne tot ameninţa că se va prezenta şi el la I.M.L.!

„Data viitoare, când îţi vom da în gură va veni Morga să te ducă şi nu vei mai ajunge la U.P.U.”! – îi tot striga acesta soţiei, furibund!” Femeia se întoarce după câteva minute cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri medicale. Apoi, după ce-şi împătureşte certificatul şi-l pune bine în poşetă, îl sună – de faţă cu mine, ca să fiu martor al convorbirii – pe pastorul comunităţii penticostale şi-l informează despre incidentul absurd care s-a petrecut. Acesta, sensibilizat şi evident convins de nevinovăţia femeii, promite imediat că-i va facilita accesul la o avocată care se ocupă de problemele din justiţie ale membrilor cultului. Concluzionează femeia, înainte de a părăsi instituţia medicală clujeană: „Este incredibil ce ni s-a putut întâmpla, să fim făcute prostituate – eu şi fetiţa mea de unsprezece ani. Asta când noi am încercat să fim rezervaţi, să fim politicoşi cu toată lumea deoarece suntem noi în satul acesta. Dar se vede că aici ori e vorba de o teribilă confuzie a patronilor ori un act de discriminare de natură etnică, noi fiind romi – însă probabil, după cum aţi remarcat şi dumneavoastră, muncitori şi la locul nostru”. Acestea fiind spuse, femeia îşi ia bărbatul de braţ şi ies împreună din încăpere, nu înainte de saluta pe toţi cei aflaţi acolo…

Miercuri, 6 martie, Ramona se întoarce la I.M.L. dar de data aceasta cu urmele loviturii de la ochi mult amplificate. „Am fost ieri la Oftalmologie şi mi s-a descoperit infecţia ochiului lovit, aşa că mi s-a recomandat un tratament de zece zile.

Cât despre fetiţă, aceasta a rămas cu traume psihice majore – are coşmaruri şi continuă să facă treba mică pe ea – aşa că ne vom prezenta cu ea la psiholog, ca să încercăm să o aducem la starea în care se afla înainte de a vedea cum mă bat oamenii aceia”, explică femeia. Nu-şi isprăveşte bine fraza şi este poftită de către medici la o nouă examinare. Se întoarce, dezamăgită, şi-mi spune că decizia lor a fost deocamdată amânată până după ce-şi va încheia tratamentul, atunci când va trebui să se întoarcă la I.M.L. „Plângere la poliţie am depus deja, dar avocata noastră va deschide şi ea acţiune în instanţă abia după ce se definitiva situaţia mea medicală”, explică femeia – şi părăseşte din nou instituţia medicală…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Duminică, pe raza locali-tății Mera a avut loc o dispută între două familii. În urma acesteia, ambele părți implicate au depus plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violente, faptă prevăzută de Codul penal. Polițiștii fac cerce-tări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.



Atacat, la Turda, sub ochii copiilor săi!

Peste câteva minute de la plecarea cuplului din Mera, la I.M.L. îşi face apariţia un alt cuplu, de data aceasta din municipiul Turda, însoţit de trei fetiţe. Aceştia acceptă să-mi mărturisească păţania lor doar cu condiţia să nu le fac public numele, lucru pe care îl accept imediat, omului fiindu-i efectiv teamă pentru integritatea familiei sale. Bărbatul, în vârstă de aproape 30 de ani mărturiseşte că incidentul care l-a adus la I.M.L.Cluj s-a petrecut marţi, peste drum de o sală de jocuri din municipiu. “Am trecut strada la o casă de amanet, situată lângă magazinul “Materna”, ca să amanetez un inel şi când m-am întors spre maşina unde se afla soţia, soacra şi cele trei fete ale mele o maşină a trecut la mică distanţă de mine.

Cei din maşină au coborât geamul şi au început să mă înjure, la care eu n-am reacţionat deloc, le-am făcut doar cu mâna, în sensul că e OK totul, însă ei au coborât urgent şi m-au luat la pumni şi picioare, numai în cap! Am picat jos dar am scăpat după ce am îndurat o ploaie de lovituri, iar acest lucru s-a petrecut abia când a ieşit rapid din maşină soţia şi le-a dejucat, probabil, planul de a mă tâlhări de banii obţinuţi de la casa de amanet. Două serii de bătaie mi-au dat în minutul acela îngrozitor… După plecarea lor, care a avut loc în momentul când au văzut că soţia a reuşit să sune la poliţie, m-am deplasat de urgenţă la spital, în timp ce fetiţa de clasa întâi, şocată, plângea în hohote, cum a făcut-o şi ore la rând după aceea. Acolo am căpătat îngrijiri medicale şi tot atunci a sosit şi poliţia la căpătâiul patului unde eram întins. Însă mare mea grijă este problema fetei de clasa întâi, care de atunci nu doarme nopţile şi se scapă tot timpul în pat”. Curând, bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce după un scurt timp cu un certificat în care medicii i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri. “Vreau ca indivizii aceştia să fie neapărat traşi la răspundere pentru faptele lor, fiindcă familia mea, pe lângă loviturile încasate de mine, a rămas traumatizată. Consider că o asemenea faptă nu poate să rămână nepedepsită şi o să ne străduim să facem în aşa fel încât să ni se facă dreptate”…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“Politiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda efectuează cercetări pentru stabilirea împreju-rărilor exacte în care s-a produs agresiunea şi pentru luarea măsurilor legale. Este înregistrat un dosar penal privind săvarşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevazută de Codul penal”, a declarat, referitor la acest caz Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.





Ramona-Mirabela Mocian, jurist-mediator, manager de cazuri de violenţă domestică:

“În ceea ce priveşte copiii minori – ca urmare a plângerilor făcute de părinţii lor, în care ar trebui în mod evident să facă referire şi la prezenţa minorilor în toiul evenimentelor, fără ca ei să poată sau să ştie cum să se apere, în mod automat organele abilitate şi plătite de către stat, adică: poliţie, DGASPC, DASF Cluj, Avocatul Copilului Cluj trebuie să se autosesizeze pentru a oferi protecţie minorilor faţă de agresiunile la care au fost supuşi, chiar dacă ele au fost doar psihice; în mod concomitent, un psiholog ar trebui să consilieze atât minorii cât şi pe părinţii lor, astfel de traume putând avea efecte nedorite de comportament pe termen mediu şi lung. În calitatea mea de mediator dar şi de manager de cazuri de violenţă domestică de peste cinci ani în cadrul Asociaţiei Atena Delphi, asemenea speţe de violenţă asupra minorilor sunt – din păcate – destul de frecvente. Traumele resimţite de un copil vis-a-vis de acte de violenţă, fie că sunt de natură fizică sau psihică, sunt foarte greu de cuantificat, în sensul că ele au urmări de durată. Copilul este la fel de afectat emoţional dacă un membru al familiei lui este agresat, similar cu o agresiune asupra propriei persoane. De ce? Întrucat pentru un minor, modelul, sprijinul, punctul lui de referinţă este adultul care îl ingrijeşte, care îi oferă un confort psihic stând alături de el. Ori, în momentul în care umărul pe care se sprijină este agresat, minorul resimte acest actul violent până în adâncul fiinţei lui, suferind emoţional enorm. Uneori sunt necesare sute de ore de sedinte de psihoterapie pentru a încerca să remontezi psihicul distrus al unui copilaş”.