Gabriel Pop, fost polițist de penitenciare, a fost condamnat la 3 ani și 3 luini de închisoare, după ce a fost prins că lua șpagă de la rudele sau prietenii deținuților pentru a introduce ilegal diferite obiecte în Penitenciarul Gherla. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit informațiilor cuprinse la dosar, Pop a intrat în atenția anchetatorilor după ce s-a înțeles cu Szentgyorgyi Iosif Dănuţ, zis Pelu, condamnat la 18 ani de închisoare după ce a omorât un bărbat în arestul IPJ Cluj, să introducă în penitenciar un deodorant în interiorul căruia se aflau bunuri suspecte la care Pelu nu avea dreptul. Totul a fost posibil cu ajutorul soției lui Pelu, Szentgyorgyi Diana Florina, care, la indicațiile soțului, s-a întâlnit cu fostul agent de poliție penitenciară în fața unei instituții bancare din Dej și i-a înmânat deodorantul și suma de 200 de lei.

Mai mult, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliul lui Gabriel Pop, în urma căreia au constatat că acesta a deținea mai multe dispozitive electronice, telefoane mobile și tablete, fiecare împachetate în plicuri transparente pe care erau notate date pentru posesorii lor. De asemenea, din locuința fostului polițist de penitenciare a fost ridicat și un carnețel în care erau notate sume de bani, nume și date calendaristice.

„Condamnă inculpatul P. G.– – la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare, în detenţie, pentru săvârşirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C. pen. În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi n) şi alin. (3) şi (5) din C. pen., art. 67 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 68 alin. (1) lit. c) din C. pen., Interzice inculpatului P. G.exercitarea, pe o durata de 5 ani, calculată de la data executării sau considerării ca executate a pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa o funcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de a comunica şi de a se apropia de inculpaţii S. I. D. şi S. D. F., respectiv de martorii . I. şi M. I. S.. În conformitate cu art. 65 alin. (1) şi (3) din C. pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi n) din C. pen. şi art. 65 alin. (3) din C.p., Interzice inculpatului P. G., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe o durată începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executate a pedepsei principale, exerciţiul aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. 7.4.2. În temeiul art. 72 din C. pen., Deduce din pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului P. G.perioada în care a fost reţinut, arestat preventiv şi sub măsura arestului la domiciliu de la data de 25.03.2021 la data de 23.09.2022. 7.4.3.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit declaraţiei date de Pop Gabriel în calitate de suspect la data de 25.03.2021, acesta a precizat că l-a cunoscut pe Szentgyorgyi Iosif Dănuţ în Penitenciarul Gherla. Fostul polițist de penitenciare a a firmat că Szentgyorgyi Iosif Dănuţ i-a propus atât lui, cât și altor colegi, să îi aducă în penitenciar droguri, substanţeinterzide şi anabolizanţi, urmând ca în schimb să îi remită sume de bani. Pop a declarat că l-a refuzat pe Pelu, deoarece nu ar fi avut probleme financiare.

Referitor la deodorantul pe care l-a introdus ilegal în penitenciar, Pop a recunoscut că la data de 20.03.2021, era de serviciu pe tura de zi, iar Pelu l-a rugat să se întâlnească cu soţia sa şi să îi aducă ceva la penitenciar. Pop a spus că acceptat la insistenţele lui Pelu. S-a înţeles cu acesta cu privire la locul şi ora întâlnirii cu soţia acestuia. Acesta a afirmat că la ora menţionată a fost la ATM să facă un transfer de bani de pe card într-un cont de pariuri, apoi s-a întâlnit cu Szentgyorgyi Diana Florina. Aceasta i-a predat un deodorant şi a insistat să îi remită 200 lei. Pop a declarat că, la fel ca în alte ocazii a refuzat, dar până la urmă i-a primit pentru că inculpata insista.

Pop și-a scimbat declarația în aceași zi, afirmând că că s-a întâlnit accidental cu soția lui Pelu, care a vrut să îi dea ceva, dar ar fi refuzat să primească.

Operațiunea „deodorantul”, pusă la cale de Pelu

O discuție telefonică purtată între Szentgyorgyi Iosif Dănuţ, zis Pelu, și soția acestuia, Szentgyorgyi Diana Florina, la data de 20 martie 2021, dezvăluie modul în care a plănuit introducerea deodorantului în interiorul căruia se aflau anumite substanțe în penitenciar. de asemenea, din conversația acestora se desprinde faptul că Pelu i-a spus soției sale să-i dea 200 de lei lui Gabriel Pop.

Soție: Îs în KAUFLAND

Pelu: Cumpără deodorant!; (…); La 9 să fii în față la bancomat

Soție: La ora 9! Astăzi?;

Pelu: Da, tu iară, să fii în față la ban… lângă bancomat, acole!;

Soție: A me… A! Am înțeles! Am înțeles, am înțeles, am înțeles!;

Pelu: No! Că, ă deodorantul și ă, dă-i și 2 milioane!;

Soție: Cât?;

Pelu: 2 milioane!;

Soție: A, întrebare: le ame… le bag pă tăte, le amestec tăte într-unu’?;

Pelu: Păi nu ți-am zis să cumperi deodorant?;

Soție: Nu! De… deci să intre tăte-ntr-ăla?;

Pelu: Da, da. da!;

Soție: Intru… amestecate? La aia mă refer!;

Pelu: 5! le 5!;

Soție: Pă… Nu mai știu câte-s! Știu că ai!;

Pelu: 5! Da! (n. l. : Neinteligibil); (…) Ai înțeles! La 9 să fii acolo!;

Soție: Da, da, da. da, da! Am înțeles, am înțeles, am înțeles!;

Pelu: Cam cât mai găsim! (n.l.: Neinteligibil);

Soție: Hâm? Nu! Restul , că… Oare tu ai și din alea, ă, și îs oare-s și pastile?;

Pelu: Nu am pastile nici una!; (…); ălea! Nu, nu, nu! ălea!;

Soție: ălea! No! le combinăm și gata!;

Pelu: Speli bine, speli bine, tăt, vezi și bila să scoți s-o speli!;

Soție: Cum zici?;

Pelu: Și bila să scoți s-o speli! Să-mi leși bila, să stric și bila aia de la deodorant! Că dacă nu îi (n.l.:Neinteligibil) s-albește tăt!; (…);

Soție: Si 200 de Lei! Am Înțeles!.

După câteva ore a avut loc o nouă discuție între Pelu și soția acestuia.

Pelu: Ai pregătit?;

Soție: Da! (…) Ă, fii atent! Are ceva dac-am pus, ca să nu fie ăla chiar așa. ă, o folie de-aia transparentă?;

Pelu: Ce folie?;

Soție: Ă, din aia de bucătărie!;

Pelu: Unde?;

Soție: Ă, l-am băgat așe. în interioru la capacu ăla! Când vine pă sticlă!;

Pelu: E, ai pus păstă țigări și dup-aia ai pus capacu ăla?;

Soție: Exact! Așa, așa! Am băgat acolo, așe!; Are ceva?;

Pelu: Nu! Da nu să vede, nu?!;

Soție: Și… Nu, nu, nu, nu, cam ascuns acolo! Are niște chestii, dacă… nu știu dacă poți și ai, să te ve… să vezi;

Pelu: Pă șanțurile alea!;

Soție: Exact! Ce am, am băgat tăt roata pă șanț, știi?; (…) ; Am decupat și am băgat pă șanț și dup-aia am băgat în am, ăsta am pe… am apăsat înapoi!; (în continuare, femeia îi explică soţului ei cum a curăţat deo roll-ul pentru a introduce ceea ce au stabilit, respectiv măsurile luate pentru a nu curge substanţa introdusă).

Pelu: E! La fără 5, să fii acolo!;

Soție: Și 2 su… 200 de lei, nu euro! Nu?;

Pelu: Da, da! Vezi că poate zice că nu vrea!;

Soție: E! Și io ce să fac?;

Pelu: Păi îi dai !;

Soție: să insist?;

Pelu: îi dai!;

Soție: Da dacă dau așe din genuțe, nu-i bine?;

Pelu: Nu-i bine!;

Soție: Nu-i bine! No bine! Insist Atunci!;

Pelu: Nu-i bine că n-ai co… n-are continu… n-are continuitate genuțele!.

După întâlnirea cu Gabriel Pop de la ora 21, Szentgyorgyi Diana Florina a fost sunată de Pelu, pentru a se asigura dacă a avut loc întâlnirea şi a decurs totul în regulă

Soție: Rezolvă-i!;

Pelu: Da?; (…) ; Ce-o zis?;

Soție: Hâm? l-am ăsta ni ia… apăi nu trăbuia ! Păi zic: „No, nu știu”, că-i zic: „El așa mi-o zis, io așa am făcut” (…) Păi nu știu, c-o venit direct și mi-o așe, pac! D-apăi numa io eram acolo!; No! Și mi-o zis direct pă nume!; D-apăi de unde și cum, nu știu!;

Pelu: Da le-am zis io!;

Soție: Hâm?;

Pelu: Le-am zis io!; și număru de telefon!.

Gabriel Pop a fost polițist de penitenciare la Penitenciarul gherla, fiind numit pe funcția de agent operativ principal 1 (supraveghere) și a fost încadrat în sistemul penitenciar din data de 15.04.2007.

„Aparent, suma primită cu titlu de mită ar trebui să indice o gravitate mai redusă a faptei. Cu toate acestea, trebuie observat că probele au reliefat că inculpatul Pop Gabriel era o persoană la care deținuții apelau, indiferent că aveau sau nu posibilitatea să își exercite dreptul de a primi bunuri, şi prin care puteau primi bunuri la care nu aveau dreptul. Inculpatul Pop Gabriel a primit bani de la soţia inculpatului Szentgyorgyi Iosif Dănuţ (în baza înţelegerii anterioare cu acest inculpat) în legătură cu atribuţia de a nu uşura, în orice fel, regimul de detenţie al deţinuţilor pe care îi supraveghea respectiv de a nu introduce sau a nu permite introducerea de bunuri și obiecte al căror acces este interzis în sectorul de deținere, de a nu înmâna bani, bunuri, alimente și obiecte personale, persoanelor private de libertate sau familiilor acestora, şi de a nu efectua pe timpul executării serviciului, alte activități decât cele stabilite în fișa postului. Practic, cei 200 lei au fost primiţi pentru a îndeplini un act contrar atribuţiilor de serviciu. Pe de altă parte, probele dezvoltate anterior au devoalat că Pop Gabriel a încălcat într-un interval scurt de timp toate interdicţiile enumerate anterior. Fapta a fost comisă într-un complex de împrejurări de fapt (împrejurări care circumstanţiază conduita inculpatului şi au favorizat implicarea sa în luarea de mită): – în convorbirile telefonice purtate de inculpatul Pop Gabriel a rezultat faptul că acesta pentru a impune „propriile reguli de conduită” în cadrul secție unde își desfășura activitatea, a cerut unui deținut să le aplice corecții fizice unor deținuți denumiți „bighidii”. – cu ocazia percheziției domiciliare la locuința inculpatului Pop Gabriel au fost descoperite două minitelefoane pregătite pentru a fi introduse în interiorul penitenciarului, precum și telefonul mobil aparținându-i martorei (…), concubina numitului (…) încarcerat în cadrul secției unde inculpatul își desfășura activitatea (aceste telefoane vor fi supuse confiscării speciale). – la aceeași dată la care inculpatul Pop Gabriel s-a întâlnit cu inculpata Szentgyorgyi Diana Florina, a luat legătura și cu martora (…) de la care obișnuia să preia în mod constant diferite bunuri pentru a le duce concubinului ei încarcerat în cadrul secției unde își desfășura activitate; – cu ocazia percheziției informatice efectuate asupra telefonului mobil ridicat de la inculpata Szentgyorgyi Diana Florina, au rezultat discuții din care s-a desprins faptul că inculpatul Pop Gabriel i-ar fi permis numitului (…) să se deplaseze liber în interiorul penitenciarului, facilitându-i întâlnirea cu inculpatul Szentgyorgyi Iosif Dănuţ, precum și că inculpatul Pop cunoștea faptul că inculpatul Szentgyorgyi Iosif Dănuţ utiliza telefoane mobile și se ocupa cu distribuirea de „marfă” în interiorul penitenciarului. Ca atare, fapta nu este de o gravitate redusă.”, au reținut magistrații de la Curtea de Apel Cluj.

Szentgyorgyi Iosif Dănuţ, zis Pelu, a ucis un bărbat în arestul IPJ Cluj

Szentgyorgyi Iosif Dănuţ a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce l-a omorât în bătaie pe un dejean cu care era coleg de celulă în arestul preventiv al IPJ Cluj. Motivul altercației a fost că dejeanul nu i-a cedat patul în care stătea lui Iosif SZENTGYORGYI, iar victima a murit cu creierii zdrobiți. Iosif l-a luat de piept și, după ce i-a tras câțiva pumni, l-a izbit de podeaua celulei și de un perete. Niciunul dintre gardienii care îi păzeau pe deținuți nu a intervenit. Abia la apelul de dimineață au văzut că Terheș nu se simte bine. În aceeași zi, omul nevinovat a intrat în comă și a murit. Inițial, Tribunalul Cluj l-a condamnat la 14 ani închisoare, iar Curtea de Apel Cluj i-a majorat pedeapsa cu 4 ani.

Dejeanul Ioan Terheș a fost prins băut la volan și arestat preventiv pentru 30 de zile. În ultima noapte petrecută în Centrul de Arest Preventiv al Poliției Cluj a avut ghinionul să împartă celula cu frații Iosif și Petru SZENTGYORGYI, cunoscuți ca fiind, potrivit gardienilor, niste ”animale”. Pentru că nu i-a cedat patul în care stătea lui Iosif SZENTGYORGYI, dejeanul a murit cu creierii zdrobiți. Iosif l-a luat de piept și, după ce i-a tras câțiva pumni, l-a izbit de podeaua celulei și de un perete. Niciunul dintre gardienii care îi păzeau pe deținuți nu a intervenit. Abia la apelul de dimineață au văzut că Terheș nu se simte bine. În aceeași zi, omul nevinovat a intrat în comă și a murit. Anul acesta Iosif SZENTGYORGYI a primit 14 ani de închisoare.

În toamna anului 2019, în Centrul de Arest Preventiv al Poliției Cluj a avut loc o crimă, dar autoritățile nu au suflat o vorbă. Aveau și motive: au băgat în aceeași celulă doi frați, Iosif și Petru SZENTGYORGYI, cunoscuți ca fiind cu antecedente grave de violență, unul dintre ei fiind luptător MMA, împreună cu două alte persoane, Ioan Terheș, un arestat preventiv pentru că a fost prins băut la volan și un alt bărbat, care, ulterior, a devenit martor cu identitate protejată.

Înainte de a-i aduce în celulă pe frații SZENTGYORGYI, gardienii i-au avertizat pe ceilalți doi că le vor aduce ”niște animale de la Gherla”.

După ce gardienii au plecat și i-au lăsat pe frații SZENTGYORGYI împreună cu ceilalți doi arestați, bătăușii au simțit nevoia să se impună. I-au spus lui Terheș să se mute din pat pentru a-i ceda locul unuia dintre frați . Pentru că omul a refuzat, Iosif SZENTGYORGYI l-a tratat cum știa el mai bine: cu bătaia.

La data de 18.11.2019 Iosif și Petru SZENTGYORGYI au fost transferați din penitenciarul Gherla în C.R.A.P. Cluj (arestul IPJ Cluj), fiind cazați în una din camerele de pe secția A – mai exact 4A. La data de 19.11.2019 cei doi inculpați au fost scoși din centru și prezentați organelor judiciare de pe raza localității Cluj-Napoca după care, în jurul orelor 18, când aceștia au revenit în centru, s-a hotărât de către conducerea C.R.A.P. Cluj relocarea acestora în camera 2B unde se aflau încarcerați Terhes Ioan și martorul cu identitate protejată XX. Camera 2B din cadrul C.R.A.P. Cluj dispune de patru paturi, câte două etajate. La momentul relocării inculpatului și a fratelui său în camera 2B, Terheș ocupa unul dintre paturile de jos, iar martorul cu identitate protejată cel de sus.

Martorul cu identitate protejată povestește că atunci când au intrat cei doi în cameră, s-a prefăcut că doarme pentru că îi era frică de aceștia în condițiile în care agentul de poliție care i-a anunțat că vor avea noi colegi de cameră, s-a exprimat că urmează să vină „două animale de la Gherla”. Martorul a mai arătat că cel tânăr a ocupat un pat situat jos, din cele patru existente în cameră, câte două suprapuse, iar celălalt i-a cerut lui Terheș, care ocupa celălalt pat de jos, situat sub patul ocupat de martor, să plece din pat și să-l ocupe pe cel de deasupra patului tocmai ocupat de fratele său. Pentru că l-a întrebat de ce ar trebui să se mute, Iosif s-a apropiat de el și l-a lovit de cîteva ori cu pumnii. Martorul își amintește că a simțit că se mișcă brusc cadrul patului, iar Terhes Ioan a exclamat de 2-3 ori ”Au”. După care agresorul l-a apucat de piept pe Terheș și l-a aruncat înspre mijlocul camerei, fiind proiectat cu ceafa de perete. După lovitură, victima a rămas ghemuită la podea și a început să geamă.

Cei doi frați au analizat rapid situația și l-au ridicat pe Terheș și l-au pus pe un scaun. La scurt timp, au reanalizat situația și au decis să îl urce pe dejean într-un pat.

În urma bătăii niciunul dintre cei trei gardieni nu a fost interesat să vadă ce se întâmplă între cei patru arestați.

I-a făcut creierii terci, dar niciun gardian nu a auzit nimic suspect

Revenind la celula în care a avut loc crima, martorul cu identitate protejată l-a întrebat pe Iosif ce urmează să se întâmple. Bătăușul i-a spus că vor spune gardianului că Terhes a căzut. Atunci când pe holul centrului s-a auzit zgomot, semn că urmează să se servească masa, Iosif, care între timp ocupase patul victimei, s-a ridicat, l-a luat pe Terhes Ioan în brațe și l-a așezat pe un scaun lângă masa din încăpere. Omul a rămas ținându-se cu mâinile de cap și acuzând dureri. După ce a fost împărțită mâncarea, cei doi frați l-au pus pe Terheș în pat. Pentru că omul care agoniza lua o medicație pentru probleme cardiovasculare, la un moment dat a venit medicul care se ocupa de arestul preventiv pentru a-i administra medicamentele. Martorul cu identitate protejată a povestit că Iosif SZENTGYORGYI i-a spus doctorului că se ocupă el de Terheș și să îi dea lui pastilele pentru a i le administra. Medicul a acceptat și nu i s-a părut nimic suspect, în situația în care, la câțiva metri distanță Terheș gemea și agoniza din cauza loviturilor primite.

În jurul orei 23.00, dejeanul a început să geamă tot mai tare, iar apoi să vomite astfel că cei doi frați au început să devină iritați. La un moment dat unul dintre ei a chemat gardienii. Au venit doi dintre ei care l-au luat pe Terheș și l-au dus la cabinetul medical. Martorul cu identitate protejată a povestit Iosif le-a spus gardienilor că cel pe care îl trântise cu capul de perete se simte rău de la pastile și că a căzut din pat. La momentul respectiv, Terheș nu mai reușea să articuleze niciun cuvânt, nu se putea ține pe picioare, avea ambii ochi vineți și era plin de vomă. Pentru că nu și-au dat seama ce are, au chemat un echipaj medical de la ambulanță. Victima a fost dusă la Secția de Neurochirurgie, unde a fost diagnosticat cu ”traumatism cranio-cerebral mediu acut închis cu: contuzii cerebrale frontale și temporale bilaterale asociate cu hemoragie subarahnoidiană și hematoame subdurale; fractură occipitală de calotă cu extindere la baza craniului; traumatism cranio-facial cu hematoame intraorbitare bilaterale extraconale, asociate cu fractură de perete orbitar supero-medial în dreapta; echimoze palpebrale bilaterale, echimoze la nivelul toracelui anterior și membrelor superioare”. Cu alte cuvinte, lovitura primită i-a zdrobit creierul. La scurt timp Terheș a intrat în comă și a murit în data de 20.12.2019.

Declarațiile gardienilor sunt contradictorii: unii spun că victima nu putea vorbi și că era foarte amețită, alții spun că Terhes a reclamat dureri de burtă și că a vomat toată noaptea, iar unul singur a spus că deținutul a gemut de mai multe ori în timpul nopții, dar că nu i s-a părut nimic îngrijorător.

”Animalele de la Gherla”

În 2018, SZENTGYORGYI IOSIF a fost condamnat la 6 ani de pușcărie pentru metoda Accidentul. În același an a primit 8 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Împreună cu alte trei persoane au bătut doi ciobani până i-au lăsat inconștienți. Una dintre victime povestește cum a avut loc atacul. “O venit la noi, pe păşunea închiriată de mine, unde-mi pasc cele 350 de oi, patru inşi, printre care Szentgyorgyi Iosif, cunoscut luptător în cuşcă, fiul celui cu care ne disputăm păşunea de o bună perioadă de timp. Ăsta a venit după ce l-a chemat taică-său să ne bată. Înainte am avut o ceartă cu bătrânul, iar el a plecat şi a sunat apoi la 112. După ce le-am spus poliţiştilor sosiţi la faţa locului că terenul e închiriat de noi, oamenii legii au plecat şi ei. Dar au venit cei patru, într-o maşină şi ne-o rupt cu bâtele de baseball”, explică Romulus Corchiş.

În 2019, pe un cont de Facebook a apărut o filmare în care SZENTGYORGYI IOSIF bate o fată, cu pumnii și picioarele, până când victima leșină. În acest caz, tânăra nu a depus plângere împotriva bătăușului de frică.

Citește și: Un cuplu de muzicanți din Cluj Napoca au ascuns bătrânii din azilul pe care îl au în București