Un clujean a trimis pe adresa redacției o filmare în care polițiștul local Ion Zvunca se crede agent secret. La volanul mașinii personale, îmbrăcat în uniforma de poliție, agentul public fuge de camera de luat vederi atunci când este surprins că spionează oamenii.

Persoana care a trimis filmarea a povestit că ”Zvunca Ion de la Primărie urmărește pe toată lumea și fuge tot timpul… Fără explicații. Filmează fără autorizație in zona aeroportului cu drona. Are aparat foto performant și binoclu…. Domnul Zvunca este un om foarte periculos, urmărește pe toată lumea … crede că lucrează la SRI . Șefilor lui din Primarie le este frica de el și nu reacționează nici într-un fel, împotriva lui. Toate terenurile din zona aeroportului sunt ale domnului Zvunca. Stă la pandă toată ziua, și când lucrează și in timpul liber. Nu sesizează nimeni drona in zona de aeroport ?! Se întâmplă de 1 an de zile”, a transmis autorul filmulețului.

Gazeta de Cluj a prezentat anterior un articol despre cum polițiștul Zvunca s-a judecat cu Primăria Cluj Napoca. Textul poate fi accesat AICI