Presedinte UNPIR Filiala Cluj, Vasile Godinca-Herlea, a declarat în cadrul unei conferințe că efectele panemiei cu coronavirus se vor vedea în domeniul insolvențelor pe viitor, pentru că statistica nu reflectă acum situația reală.



„Pandemia a afectat, in mod firesc, foarte multe companii romanesti. Desi datele statistice nu reflecta inca acest lucru, mai multe companii sunt astazi in dificultate decat ne-ar fi indicat trendul de scadere al insolventelor in care Romania se afla in ultimii sase ani. In primul semestru al acestui an s-a inregistrat o scadere de 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu un varf de scadere in mai 2020, de 38%. Iesirea din lock-down a generat o usoara crestere in accesarea insolventei, dar trendul se pastreaza. La nivel regional au existat scaderi generale, cu exceptia judetelor Salaj (crestere de 180%), Sibiu (60%) si Cluj (12%) in luna iunie. Observam acelasi efect inselator al pandemiei si in economii mai dezvoltate, precum Franta, dar nu ne asteptam la o perpetuare nesfarsita a acestei situatii”, a declarat Godâncă.

La eveniment au participat aproximativ 600 de specialiști care au fost n cadrul unui stagiu de pregatire profesionala în domeniul insolventei. „Insolventa sub semnul COVID-19” a fost cea mai mare conferinta online de insolventa la care au participat avocati, judecatori si reprezentanti ai mediului bancar din intreaga tara.