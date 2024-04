Locuitorii de pe strada Uliului au sesizat administrația locală cu mai multe zile înainte de a se surpa drumul. Însă reprezentanții autorității locale au preferat să astupe crăpăturile cu bitum, fără să verifice semnalele de alarmă trase de riverani.

„În ceea ce privește alunecarea de teren de pe strada Uliului nr. 90, Primăria municipiului Cluj-Napoca transmite următoarele:

Joi, 25 aprilie, am constatat că au apărut cedări și fisuri în carosabilul de pe strada Uliului în dreptul numărului 90.

Au fost luate primele măsuri de semnalizare și ținerea sub observație a zonei – semnalizare rutieră de restricționare a circulației autovehiculelor pe banda carosabilă afectată (banda de coborâre).

Având în vedere că prognoza meteo indica precipitații, pentru a nu se agrava starea de fapt, am trecut la sigilarea fisurilor (pentru a nu intra apa meteorică).

Vineri, 26 aprilie, am constatat că situația din teren s-a agravat și am limitat tonajul la maxim 2 tone. Am asigurat permanența cu doua echipaje ale Poliției Locale pentru asigurarea implementării măsurilor necesare și informarea cetățenilor.

Vineri spre sâmbătă alunecarea a continuat, astfel că azi, 27 aprilie 2024 a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde au fost stabilite următoarele măsuri:

1. Închiderea circulației auto pe strada Uliului, pe tronsonul afectat de alunecari;

2. Identificarea unor rute alternative de acces;

3. Mandatarea RADP să intervină pentru amenajarea rutei alternative, acolo unde este necesar.

Primăria Cluj-Napoca alături de toate instituțiile abilitate continuă monitorizarea situației și implementarea măsurilor necesare”, se arată într-un comunicat al adminsitrației locale.