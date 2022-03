Oficialii Primăriei Cluj Napoca au lansat în stilul caracteristic heirupist licitația pentru proiectarea și construirea metroului din oraș. Pentru acest lucru firmele interesate trebuie să facă o cascadorie prin care să execute un proiect de o asemenea anvergură într-o lună și jumătate de zile. Pentru ca tabloul să fie complet, potrivit anunțului de licitație, firmele care se gândesc să participe la licitație sunt atenționate că la banii pentru acest proiect nu există, așa că plata contractelor se face cu ”încredere”.

În cursul acestei săptămâni, Primăria Cluj-Napoca a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de intenție privind proiectarea și execuția trenului metropolitan și metroului, investiție estimată la 7,33 miliarde de lei (peste 1,4 miliarde de euro).

Potrivit anunțului de pe SEAP, este vorba de ”Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică) aferente obiectivului de investiție Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”.

”Termenul prevăzut de lege este de o lună. Noi am pus două luni. Noi am anunțat licitația din februarie, până am făcut procedurile, noi ne-am ținut de grafic”, a adăugat primarul Emil Boc, la ZIUA LIVE.

Însă, în momentul de față și nici după cele două luni de licitație, banii nu există și nici nu vor fi puși la dispoziție atât de curând. Practic, cei care vor câștiga licitația vor trebui să meargă pe încrederea în faptul că Primăria Cluj Napoca va reuși să semneze contractul de finanțare pentru metrou. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, achiziția va fi anulată.

”Sursele de finanțare: Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii; Alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești; Alte surse legal constituite identificate pe parcurs. CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după semnarea contractului de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este până la 31.12.2022. În cazul în care Contractul de finanțare nu va fi semnat până la data precizată, procedura de achiziție publică va fi anulată în conformitate cu prevederile legale art. 212 alin. 1 lit. c) Din Legea 98/2016. Încheierea ctr. de achiziție este condiționată de obținerea aprobării CE pt finanțare prin POIM/PNRR/POT a obiectivului de investiții; (…) Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea ctr. de finanțare; – În cazul în care, indiferent de motive, ctr. de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea autorităților competente cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, conf art. 212(1) lit c) teza 2 din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea ctr.; – Ofertanții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzelor suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă; – Ofertanții înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană nu pot fi considerați răspunzători pt. vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu”, se arată în anunțul de licitație.

Visele cu poluția din PNRR

”În 2026 vom vedea 434 de km noi la autostrăzile A7 și A8, este contribuția noastră la datoria istorică față de români privind construcția de autostrăzi. Și pentru că suntem pe drumul spre viitor, vor fi construite pe aceste tronsoane 52 de stații electrice, cu 264 de puncte de încărcare. În total prin PNRR (transport, energie, fondul UAT) vom ajunge să avem câteva mii de stații de încărcare electrică. Vă voi invita să călătoriți și pe cale ferată modernizată, pe 311 km, și pe noile magistrale de metrou de 12,7 km, în București și Cluj Napoca”, este scris în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Suna fantasmagoric atunci când ne gândim la viteza cu care au fost făcute, până acum, cioturile de autostradă, proiectele de centuri care ar trebui să ocolească Municipiul Cluj Napoca.

Problema vine din faptul că studiul de prefezabilitate arată că realizarea metroului ar dura 128 luni – adică 10 ani și 8 luni pentru execuția lucrării. ”O diferență mai mult decât remarcabilă în cazul unui proiect de un miliard de euro (pentru comparație, de 10 ori valoarea CMID-ului).

Se pune întrebarea: pe ce documente tehnice se bazează primarul atunci, când în fața microfonului, scurtează termenul de 10 ani și 8 luni, la mai puțin de jumătate? Pe niciunul. Din păcate edilul Boc nu dispune de niciun studiu validat de specialiști în mobilitate urbană și aprobat în Consiliul Local, care să-i susțină ambiția. Enunțul domnului Boc este unul pur politic.

Vestea bună este că la ora actuală este în lucru – de aceeași echipă care a realizat Studiul de Prefezabilitate – și un Studiu de Fezabilitate. Acest studiu va ieși în septembrie, și nu este exclus să valideze, prin argumente profesionale post-hoc, intuiția politică a primarului conform căreia lucrarea estimată inițial la 10 ani și 8 luni prin Studiul de Prefezabilitate se poate realiza și în 5 ani. Doar că din păcate, acest deznodământ este la fel de incert ca și deziderat. Chiar primarul ne atrage atenția că Studiul de Fezabilitate ar putea să recomande fazarea proiectului. În aceste condiții este cu atât mai dificil de înțeles siguranța cu care edilul Boc își promovează deadline-ul de 31.12.2026. Ce motivează această ambiție? Banii.

Orice proiect, pentru a putea primi finanțare din fonduri europene nerambursabile prin PNRR, trebuie să fie implementat până în 31 decembrie 2026. Este o cerință a UE. De asta insistă primarul să tragă semnale politice (prin asigurări verbale) că proiectul va fi finalizat în 2026”, arată activistul Szakats Istvan.

Ca să nu piardă finanțarea, Boc a dat procedura pe repede-înainte

Finanțarea pentru metroul lui Boc, pentru că trebuie menționat faptul că locuitorii orașului nu au fost întrebați dacă consideră necesară o investiție de acest gen, este asigură din PNRR. Potrivit clauzelor acestui program, dacă nu contractează o parte din lucrări până la finalul anului fondurile nu se mai acordă.Astfel, banii sunt acordați cu condiția ca jumătate din lucrări să fie contractate în acest an. Iar cealaltă jumătate să fie contractată până la finalul anului viitor. Acesta este motivul pentru care Primăria Cluj Napoca a accelerat procedura respectivă.

Conform prevederilor din PNRR, „semnarea contractelor pentru 50 % din lucrări, în urma unor licitații deschise și competitive, și obținerea autorizațiilor relevante.”

„Contractele dintre Ministerul Transporturilor/Primăria Municipiului Cluj-Napoca și societățile câștigătoare vor fi semnate, în urma unei licitații deschise și concurențiale pentru achiziționarea a 50% din lucrările la noile linii de metrou din București și Cluj-Napoca, după cum urmează: M1 Cluj-Napoca: SF. Maria – Europa Unită (9 stații), lungime 7,5 km. Lucrările incluse în această investiție sunt: lucrări de rezistență structurală, stații, interstații, tuneluri, galerii, alte construcții”, se arată în capitolul din PNRR.

Astfel, mai rămân 9 luni până la sfârșitul anului, iar în acest interval trebuiesc luate în considerare și contestațiile care se vor depune pe marginea procedurii.

În mod normal, întreaga procedură ar fi trebuit să dureze cel puțin 12 luni.