Din anul 2011 locatarii blocului de pe strada Notarra, numărul 20, din Cluj-Napoca reclamă faptul că unul dintre vecini, cu spirit antreprenorial, a transformat în mod ilegal trei dintre garajele aflate la subsolul blocului în spaţii comerciale. După mai mulţi ani de procese, instanţa a stabilit că modificarile aduse respectă normele în vigoare şi a eliberat o autorizaţie de construcţie prin care garajele devin oficial spaţii comerciale.

În 2017, o familie care locuiește în acel bloc reclama faptul că pereții apartamentului lor prezintă fisuri din cauza acestor lucrări.

În urma sesizărilor, Poliția Locală a aplicat două amenzi, în 2015 și 2016, și a solicitat celui care a realizat lucrarea necesitatea de a intra în legalitatee.

Pentru acest amplasament Directia General Politia Locala a emis PVCSC seria PL nr 0041743 din 16.11.2015 si PVCSC seria PL nr 0041647 din 29.03.2016 pentru realizarea fara autorizatie de construire a unor lucrari ce vizau inchiderea garajului 1 si amenajare trepte din imobilul amplasat pe str Constantin Nottara nr 20,dispunandu-se initierea demersurilor pentru intrare in legalitate conform art 28 din Legea nr 50/1991 in termen de 150 de zile, lucrarile realizandu-se la finalul anului 2015.

Proprietarii au atacat în instanță procesele verbale întocmite de către Poliția Locală, dar au pierdut, decizia definitivă a fost dată în 2021.

Prin Sentinta Civila nr 1142/2020 a Tribunalului Cluj, definitiva prin Decizia Civila nr 214/2021 a Curtii de Apel Cluj, pronuntate in dosarul nr 2270/117/2018, instanta de judecata admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti, in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Cluj-Napoca si dispune urmatoarele:

– repunerea in termenul de initiere a demersurilor de intrare in legalitate dispuse conform proceselor verbale seria PL nr 0041743 din 16.11.2015 si seria PL 0041647 din 29.03.2016 emise de Municipiul Cluj-Napoca, Directia Generala Politia Locala, Serviciul Control Urbanism si Disciplina in Constructii.

– anularea certificatului de urbanism nr 2328 din data de 07.06.2018, emis de catre Primaria Cluj-Napoca, in baza cererii nr 244435 din 18.05.2018 si obligarea paratului la reexamninarea documentatiei aferente cererii si emiterea unui nou certificat de urbanism pentru intrarea in legalitate a lucrarilor de constructie incepute in legatura cu imobilul inscris in CF nr 253288-C1-U8, nr cad 253288-C1-U9.

Însă expertiza tehnică a stabilit că lucrările, deși executate fără autorizație, respectă prevederile regulamentului local de urbanism.

Conform expertizei tehnice in specialitatea urbanism, intocmita de catre expert Cristian Tudor, mentionat in cuprinsul Sentintei civile nr 1142/2020, lucrarile executate fara autorizatie de construire se incadreaza in prevederile regulamentului local de urbanism aferent PUG aprobat cu HCL nr 493/2014, 118/2015, 737/2018, respecta si prevederile art 2 din CU nr 2328 din 07.06.20218 fiind asigurate totodata locuri de parcare pe proprietatea teren a familiei in total de 48 mp. S-a retinut ca CUT luand in calcul suprafata inscrisa in CF nr 253288-C1-U8, nr cad 7620-C1-U9, avand in vedere destinatia actuala ca suprafata utila a terenului, este CUT=0,88 fata de 0,9 prevazut la art 16 pentru locuinte, alte utilizari admise.â

În acest caz, proprietarii au solicitat în Primăriei Cluj-Napoca în 2021 emiterea unui nou certificat de urbanism pentru tranformarea garajelor în spații comerciale.

Sursa: Ziar de Cluj

Citeşte şi: