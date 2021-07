Am stat de vorbă cu primarul municipiului Turda, Cristian Matei, care ne-a povestit despre cele mai importante proiecte de dezvoltare și modernizare a municipiului, pe mai multe paliere. Printre proiectele aduse în discuție, se numără realizarea Sălii Polivalente, creșterea capacității de vizitare a Salinei Turda, după deschiderea Minei Iosif, modernizarea străzilor, dar și dezvoltarea infrastructurii sportive, turistice și culturale a municipiului.

Reporter: La ce valoare se ridică investițiile pentru Sala Polivalentă?

Cristian Matei: Este vorba de circa 18 milioane de euro, fiind o Sală Polivalentă mai modernă, modelul anilor 2020, având dimensiunea puțin mai mare decât alte săli. Am vrut sub orice formă să cuprindem și spații de cazare pentru sportivii care vor veni să susțină aici meciuri europene sau meciuri naționale și să avem un bazin de recuperare. Drept urmare, în aripa de nord a Sălii Polivalente vor fi amenajate și aceste spații. În etapa următoare, va fi construit încă un nivel, după care va fi acoperită și vor fi montate scaunele.

Reporter: Ce capacitate va avea sala?

Cristian Matei: Vor fi 3320 de locuri, dintre care 56 de locuri pentru persoanele cu handicap. Pe lângă ceea ce face antreprenorul, ne mai rămâne să asigurăm modernizarea spațiilor înconjurătoare și să asigurăm utilitățile, inclusiv energia electrică. Trebuie să construim un post trafo destul de mare, de circa 1000 de kw.

Reporter: Când estimați că se vor finaliza lucrările?

Cristian Matei: Termenele acordate sunt finalul anului 2023, dar din cele discutate cu antreprenorii, având în vedere că s-a ridicat foarte repede și suntem foarte avansați ca stadii de execuție, este posibil ca în martie-aprilie, cel mai târziu, edificiul să fie dat în folosință.

Reporter: Plănuiți să mai dezvoltați și alte astfel de proiecte la nivelul municipiului?

Cristian Matei: Sigur, avem deja proiecte scrise, proiecte gata implementate, proiecte în implementare și o serie de proiecte noi cu finanțare europeană pentru perioada 2021-2028. Sunt 39 la număr, printre care avem un aquapark, care va fi primul proiect pe care îl vom depune pentru finanțare. Aquapark-ul se va ridica la o investiție de 30 de milioane de euro + TVA, după care mai construim o mină la Salina Turda, Mina Iosif, astfel capacitatea de vizitare a salinei va crește considerabil. Investiția se ridică la 28 de milioane de euro + TVA, ținând cont și de prețurile de ultimă oră ale materialelor. În continuare avem încă foarte multe investiții strategice pentru municipiul Turda, două culoare de mobilitate urbană nord-sud și est-vest, care vor fi practic două centuri ocolitoare ale municipiului Turda de lungimi respectabile, care vor unii intrările și ieșirile din oraș, evitând centrul. De asemenea, avem coridoare de mobilitate urbană și în centru, fiindcă în mandatul trecut am reușit să asfaltăm peste 100 de străzi, zonarea orașului se schimbă, iar multe străzi de pământ au fost asfaltate și modernizate la nivel european. În aceste condiții, este nevoie de transport public în acele zone unde nu se putea realiza până acum și astfel se vor constitui ca o extensie la proiectul de mobilitate urbană pe care-l avem acum în implementare. În acest moment, sunt în curs de modernizare 4 coridoare de mobilitate urbană de circa 32 de milioane de euro. În această sumă a intrat și prețul celor 20 de autobuze electrice, care au conferit Turzii statutul de primul municipiu, care nu este capitală de județ și singurul municipiu din țară care are transport public în comun 100% ecologic. Am câștigat și premiul întâi pe țară la acest capitol. De asemenea, pe lângă aceste coridoare de mobilitate de care vă spuneam, suntem înscriși la CNI cu noi investiții, tot aici, în apropierea Sălii Polivalente unde avem un stadion iar în partea de nord avem terenuri de fotbal cărora prin noile proiecte le-am schimbat destinația, iar unul dintre ele va deveni un campus sportiv cu mini-hotel și un muzeu al sporturilor. Datorită seriozității administrației publice care susține atât sportul de masă, cât și sportul de performanță, în oraș avem deja o echipă de handball care este vicecampioană națională la seniori, dar și o echipa de handbal care este vicecampioană la nivel național la juniori. Totodată, avem o echipă de volei feminin, care într-un an de zile, cu ajutorul Cristinei Pîrv, este deja în Liga A la volei și o echipă de fete junioare, care sunt pe locul 4 în România, deci un palmares sportiv foarte bogat. Putem să justificăm și apariția Sălii Polivalente, fiindcă va fi foarte folosită nu numai pentru evenimente externe, ci și pentru sport. Avem promisiunea șefilor de federații care ne-au asigurat că la momentul în care Sala Polivalentă va fi finalizată, vom beneficia, în colaborare cu sălile din Cluj, de competiții sportive de nivel european.

Reporter: Ne-ați spus că ați asfaltat peste 100 de străzi în Turda, câte străzi urmează să asfaltați în perioada următoare?

Cristian Matei: Turda are 316 străzi, din care noi am reabilitat după standarde europene peste 100. Chiar anul acesta am reușit să asfaltăm 18 străzi și sunt în curs de execuție alte străzi care vor fi modernizate cu diverse surse de finanțare. Avem surse de finanțare din proiecte europene, de exemplu, 20 de străzi din cartierul Băi, care sunt modernizate cu bani europeni, datorită statutului de stațiune balneoclimatică pe care a obținut-o Turda în noiembrie 2016. Pe lângă aceste fonduri avem și surse de finanțare PNDL, bani guvernamentali, credite, fonduri norvegiene. În municipiul Turda nu avem un buget local foarte bogat, acesta fiind de aproximativ 111 milioane de lei pe an, însă noi am crescut bugetul cu fonduri europene la 440 de milioane de lei pe an. Alături de Câmpia Turzii și Consiliul Județean avem un proiect regional pentru o rută ocolitoare, care să plece din Turda, de la ieșirea spre inelul de autostradă, până la Câmpia Turzii, la ieșirea înspre Luna, care va face ca traficul să fie mult mai fluent în zonă.

Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntați în acest moment în municipiul Turda?

Cristian Matei: Principala problemă este Podul Ministerului Transporturilor care în acest moment este în lucru și având o singură arteră pe care se poate circula înspre restul țării, sunt zile când este afectată fluiditatea transportului. Ne confruntăm cu acest lucru, dar sperăm ca într-un an să scăpăm și de acest neajuns.

Reporter: Cât de mult s-a dezvoltat Turda din punct de vedere turistic?

Cristian Matei: Orașul Turda se dezvoltă foarte puternic din punct de vedere turistic, datorită obiectivelor care pot fi vizitate. Pentru diversificarea ofertei turistice, în oraș am implementat proiecte precum reabilitarea și modernizarea Castrului Roman, care se întinde pe o suprafață de 32 de hectare și are o vechime de 5500 de ani. De asemenea, avem mormântul lui Mihai Viteazul, la care se lucrează în momentul de față și unde se face un parc dendrologic nou, cu o reamenajare formidabilă. Totodată, pentru diversificarea ofertei turistice, avem proiecte precum construirea unui aquaparck, proiect prin care turiștii care vin la Turda să petreacă mai multe zile în oraș, fie pentru un tratament la Salina Turda, fie pentru a vizita diverse obiective turistice. Ne dorim să legăm municipiul nostru de Cheile Turzii, rezervația județeană, prin urmare apare un nou proiect județean, în care Turda colaborează cu Cheile Turzii alături de Consiliul Județean pentru alte trasee turistice care să facă parte din panoplia unui turist care vine la Turda. Acest lucru va duce la apariția de noi hoteluri și pensiuni. Deja suntem curtați, avem discuții cu investitori hotelieri care doresc să dezvolte această latură. Pe lângă turism, avem deja foarte mulți investitori care doresc să vină la Turda și să își înființeze parcuri logistice. Se discuta la un moment dat că Turda va deveni un hub logistic prin excelență, datorită faptului că suntem o zonă periurbană destul de neocupată vizavi de Eco-Metropolitan Cluj, care este deja sufocat. Discutând de aceste probleme, vreau să știe cetățenii și toată lumea că încep relocările dinspre Cluj-Napoca spre Turda, atât de persoane fizice, familii, cât și de companii care vor să vină să-și construiască sau să își relocheze fabricile într-o zonă mai liberă și într-o zonă mult mai apropiată de inelul de autostradă. Una peste alta, Turda se află, în acest moment, în cea mai bună situație în care se poate afla un municipiu și care îi conferă vizibilitate europeană, datorită proiectelor europene pe care le avem în implementare, dar în special pentru ceea ce reprezintă Turda în acest moment în România: este centrul Ardealului și unul dintre cele mai importante puncte comerciale din țară.

