Partidul Puterii Umaniste – controlat de omul de afaceri Dan Voiculescu (patronul televiziunii Antena) – și-a anunțat candidatul la președinția României, ieri în cadrul Congresului partidului. Este vorba despre o femeie, Ramona Ioana Bruynseels. Aceasta este din Cluj, dar a trăit mai mulți ani în America.

Membrii Partidului Puterii Umaniste social-liberal din întreaga țară s-au reunit sâmbătă, la București, la primul congres, pentru a-și alege noua conducere. Avocatul Daniel Ionașcu a prezentat-o într-un discurs detaliat, pe cea care urmează să reprezinte Partidul Puterii Umaniste, în lupta pentru alegerile prezidențiale ce vor avea loc la sfârșitul acestui an. „Ramona Ioana Bruynseels este o reprezentantă a generaţiei tinere, deştepte şi hotărâte, o ardeleancă de la Cluj, absolventă de Harvard care, în loc să ramână în America, a adus America în România, s-a întors acasă şi vrea să contribuie real, cu educaţia, experienţa şi energia sa, la o schimbare, profundă, în bine, a României“ – a spus Ionașcu, citat în presa centrală.Ramona Ioana Bruynseels a postat şi un mesaj pe Facebook: „A fost o zi foarte frumoasă şi plină de emoţii puternice. Cel mai emoţionant moment a fost însă cel în care, una dintre doamnele mai în vârstă din audienţă, mi-a spus, când i-am strâns mâna: “Vă rog să ne aduceţi copiii acasă”. 4 milioane de copii ai României se află în străinătate. Ei trebuie să se întoarcă acasă într-o zi! Sau, dacă nu se întorc, trebuie să se reconecteze cu ţara!“. Potrivit adevărul.ro, Ramona Ioana Bruynseels este fosta consultantă a lui Gabriel Oprea, membră a grupului „The Flat Earth Revolution – (Pământul Plat) România”, care susţin că, în colaborare cu NASA, guvernele corupte ale lumii ne ascund că planeta Pământ nu este sferică, ci plată şi rigidă. Ramona Bruynseels a terminat Facultatea de Drept şi a absolvit un program în cadrul Universităţii Harvard. După o relaţie de 18 ani, aceasta s-a căsătorit în mai 2019 cu Dominic Bruynseels, preşedintele First Bank, mai în vârstă cu aproape 30 de ani decât ea. Ei au împreună două fetiţe. ”Suntem împreună de mulţi ani. Avem două fetiţe, am împărţit bucurii şi necazuri. Am trăit pe trei continente. Nu a fost întotdeauna uşor, însă dragostea, respectul şi dorinţa de a reuşi ca familie ne-au readus la mal de fiecare dată când am fost încercaţi de valuri. Astăzi zâmbesc atât de larg în mare parte datorită ţie, Dominic. 11 mai 2019. Familia mea s-a întregit şi în faţa lui Dumnezeu”, a scris Ramona Ioana Bruynseels pe pagina ei de Facebook.