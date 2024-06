Soții Ana și Nicolae Pop acuză administrația locală clujeană de corupție. Ei spun că modalitatea în care vecinii lor au dobândit autorizații de construire a dus la degradarea casei lor care a început să o ia la vale. Soții Pop au făcut plângeri la DNA Cluj. Inițial, procurorii au dispus cercetarea penală angajaților din subordinea lui Boc, iar un expert DNA a conchis că autorizațiile de construire sunt ilegale. Însă, anchetatorii nu au putut pune degetul pe rană și au dispus respingerea plângerii. Acum, procurorii DNA Cluj care s-au ocupat de dosar sunt vizați de o plângere penală.

Soții Ana și Nicolae Pop se învecinează cu familia Pătcaș pe strada Câmpului din Cluj-Napoca. După ce cei din urmă s-au apucat de construit și au săpat o groapă de fundație prea adâncă, casa familiei Pop a început să se crape. Oamenii au început să se intereseze care au fost auspiciile în care au fost emise autorizațiile de construire pentru casa familiei Pătcaș și au ajuns la concluzia că urbaniștii, arhitecții și cei care și-au pus semnătura pe documentația care a stat la baza autorizației de construire au comis, pe alocuri, falsuri.

În 2021, ei au depus la DNA Cluj o plângere penală împotriva urbaniștilor din administrația locală clujeană. Acuzațiile erau de abuz în serviciu, fals în acte, fals intelectual, fapte comise în contextul eliberării a două autorizații de construire pentru vecinii lor, Irina și Călin Pătcaș. În august 2021, DNA Cluj a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu.

În martie 2022, Pop a completat plângerea penală și a cerut tragerea la răspundere a primarului Emil Boc pentru ”săvârșirea în concurs formal a infracșiunii de obstrucționarea a justiției și abuz în serviciu”.

Casa familiei Pop se află în partea stângă a imaginii

Motivul a fost că primarul Boc a refuzat să pună la dispoziția DNA Cluj acte și informații referitoare la modalitatea în care au fost eliberate autorizațiile de construire pentru Pătcaș.

”Emil Boc în calitate de primar și coordonator al aparatului de specialitate a exercitat defectuos controlul intern asupra Direcției Generale a Poliției Locale, astfel încât i-a asigurat lui Pătcaș Călin un folos nelegal, împreună cu Șipos Nicolae, inspector de specialitate al Poliției locale, arhitectul șef și alți funcționari din cadrul Serviciului de urbanism care au acționat ca participanți în legătură cu încălcarea art 35 din Legea 10/1995 de către Pătcaș Călin pentru lucrările de construire la imobilul din Câmpului nr 303.”, arată plângerea.

În cadrul anchetei, procurorul de caz Alin Amuscăliței a dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice prin care să se stabilească dacă s-au încălcat dispozițiile legii privitoare la emiterea autorizației de construire, dacă primarul și-a încălcat normele de serviciu, dacă soții Pop au suferit vreun prejudiciu prin încălcarea normelor în urbanism.

Verdictul expertului DNA: autorizațiile de construire emise cu încălcarea legislației

Specialistul DNA Cluj a constat că documentația de la baza autorizațiilor de construire pentru casa familiei Pătcaș nu respectă legislația.

În urma analizei documentației depuse s-a constat că au existat încălcări ale legii, iar documentația în baza căreia au fost eliberate autorizațiile de construire este incompletă. O serie de referate de verificare a proiectului nu există. Studiul geotehnic făcut de SC Geotehnica Proiectare SRL, de fapt, nu există, și nu au fost verificate cerințele de rezistență mecanică și stabilitate a terenului.

”Autorizație de construire nr 711/17.06.2015 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, Legea 10/1995 privind calitatea construcțiilor și Normativul tehnic NP 074/2014”, arată referatul DNA Cluj.

În privința celeilalte autorizații, raportul de constatare are o rezoluție similară. Documentația în baza căreia a fost emisă este incompletă, studiul geotehnic pentru amplasamentul zidurilor de sprijin este contrar prevederilor normativului NP 074/2014, autorizația de construire 822/17.06.2016 a fost emisă în baza unor avize care nu mai erau valabile și documentul a fost emis ”cu încălcarea prevederilor în vigoare”.

Referatul mai arată că lucrările la casa familiei Pătcaș au fost făcute în regie proprie și au fost verificate de inginerul Marchiș Ioan (diriginte de șantier) și de Huian Vasile (responsabil tehnic cu execuția).

Analiza DNA conchide că semnatarii celor două autorizații de construire și persoanele fizice cu atribuții în verificarea documentațiilor și elaborarea autorizațiilor de construire și-au încălcat atribuțiile de serviciu, în sensul că au verificat superficial documentațiile tehnice depuse în vederea eliberării autorizațiilor. Pe de altă parte, expertul scrie că ”nu pot formula opinii privitoare la existența vreunui prejudiciu, valoarea acestuia și nici a unor eventuale persoane prejudiciate” și că primarul nu poate fi tras la răspundere pentru această situație, arată specialistul DNA Ilie Camelia Simona.

În iulie 2023, procurorul de caz dispune continuarea urmăririi penale față de Hodrea Doina Maria, Subțirică Ligia Ileana, Rușescu Ramona, Ciuban Elena Corina, pentru infracțiunea de abuz în serviciu,

Ligia Subțirică

În pofida acestei expertize, procurorul de caz și șeful DNA Cluj, Ioan Vasile, dispun respingerea plângerii.

Cu alte cuvinte, funcționarii din primărie au trecut pe roșu, dar procurorii s-au uitat în altă direcție.

Acesta este motivul pentru care cei doi procurori s-au pricopsit ei cu plângeri penale.

”Am făcut plângere penală împotriva procurorilor DNA Cluj care s-au ocupat de dosar. Am sesizat Inspecția Judiciară pentru aceste nereguli. În paralel, am cerut strămutarea dosarului din instanțele clujene, și cererea a fost admisă. În paralele am redeschis acțiunea penală împotriva funcționarilor din primărie și avem din nou un dosar de cercetare pe rol”, explică Nicolae Pop.

Într-un caz procurorii au strâns bine din ochi ca să nu vadă neregulile

Familiile Lague și Călugăr au casele învecinate pe strada Liviu Rusu, în zona pădurii Făget. Familiile trăiau în bună vecinătate până când, potrivit Melindei Lague, muncitorii angajați de familia Călugăr au săpat o groapă de fundație prea adâncă, de 7-8 metri, fără a deține avizele pentru acest tip de construcție. Ea spune că din cauza adâncimii prea mari a fundației și a faptului că, suplimentar, nu au fost făcute lucrări de stabilizare a terenului. În sprijinul afirmațiilor făcute aduce studii geotehnice și o serie de acte eliberate sau avizate de primăria clujeană care nu sunt în concordanță cu realitatea.

”Principala noastră problemă vine de pe urma faptului că nu au fost respectate niște normative din domeniul construcțiilor. Este vorba despre NP 120, care stabilește cum se fac studiile geotehnice pentru sapaturile adânci, și MP 074/2014, care spune cum se fac studiile geotehnice. Astfel, studiul geotehnic, în virtutea căruia au fost făcute săpăturile pentru fundația casei familiei Călugăr nu este real. La fel, în memoriul tehnic de rezistență scrie cu totul altceva decât în studiul geotehnic. Pentru lucrarea respectivă erau necesare un PUZ și acordul nostru! Nu există niciunul dintre aceste documente. Când i-am spus domnului Călugăr că voi merge în instanță pentru pagubele făcute la casa noastră el mi-a răspuns ”Puteți face orice, împotriva mea nu aveți nicio șansă!”, spune Melinda Lague.

Lague a formulat o plângere penală împotriva mai multor arhitecți și urbaniști din Primăria Cluj-Napoca care au avut de-a face cu autorizarea locuinței construite de familia călugăr. În plângerea penală sunt vizați Dan Anca (funcționarul care a întocmit dosarul), Daniel Pop (arhitect șef la Direcția Urbanism), Ramona Rusescu (șef serviciu Direcția Urbanism), Corina Ciuban (director executiv Direcția Urbanism), , Ligia Subțirica (Inspector de specialitate Direcția Urbanism) precum și angajații primăriei care au semnat procesul verbal de recepție al imobilului (Pop Luiza, Ing Szabo Zsolt și Arhitect Boldor Adelina).

În relația anchetatorii, Lague spune că profesionalismul procurorilor lasă de dorit. Ea a formulat o plângere la DNA Cluj, dar dosarul a fost declinat către parchet. În același timp, procurorul de caz a fost schimbat intempestiv. Pentru ca lucrurile să intre într-un curs firesc, ea a făcut o plângere la Inspecția Judiciară. Abia în urma verificărilor făcute, procurorii au chemat-o la audieri.