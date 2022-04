David Delcea, fiul unor medici psihiatri clujeni, este internat provizoriu după ce a înjunghiat în gât o femeie care își făcea liniștită cumpărăturile într-un magazin din oraș. Anterior, tânărul mai fusese în atenția poliției pentru că a postat filmulețe în care schingiuia animale. Acum, procurorii care s-au ocupat de cazul înjunghierii au decis să claseze ancheta pe motiv că tânărul de 17 ani nu a avut discernământ. Astfel, David Delcea va fi internat într-un centru de reabilitare de unde va ieși atunci când vor decide medicii psihiatri.

În toamna anului trecut, David Delcea, în vârstă de 17 ani, a intrat într-un magazin cu gândul să omoare un om. A văzut o femeie care își făcea cumpărăturile printre rafturi, s-a postat în fața ei și a atacat-o. Imaginile surprinse de camera de supraveghere din magazin arată cum tânărul își scoate cu rapiditate mâna dreapta din buzunarul hainei, în care avea pregătit un cuțit, și sare la beregata femeii. Victima a scăpat cu viață datorită prezenței de spirit și a faptului că s-a dovedit mai puternică decât atacatorul de 17 ani, care nu a putut să o pună la pământ.

La scurt timp au intervenit polițiștii, iar David Delcea a fost reținut.

Apoi, procurorii care s-au ocupat de acțiunea penală au decis să claseze ancheta.

Astfel, pe motivul lipsei de discernământ a tânărului de 17 ani dosarul penal de tentativă de omor a dispărut. În această situație, David Delcea va fi supus, cu siguranță, unui tratament medical, dar nu va suporta repercusiunile legii pentru faptul că a fost aproape să omoare, voluntar, un om.

Pe de altă parte, în cazurile cunoscute în care persoanele cu probleme psihice au atacat oameni pe stradă, în pofida faptului că le lipsea discernământul, ancheta penală nu a fost clasată.

Potrivit opiniilor consultate de reporterii Gazeta de Cluj pentru acest dosar, răspunderea penală a fost înlăturată, însă va urma un alt proces, tot penal, prin care se va dispune internarea medicală. Însă, până la momentul publicării articolului, în instanțele clujene nu a fost înregistrat un dosar de acest fel.

”Luarea unei astfel de măsuri nu este posibilă, câtă vreme dispozițiile art. 248 alin. (1) C.p.p. privind luarea măsurii în mod provizoriu se referă la suspect sau inculpat; mai mult decât atât, pentru luarea acestei măsuri este necesară efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, care, de asemenea, se poate dispune doar atunci când există îndoieli cu privire la discernământul suspectului sau inculpatului, iar nu și cu privire la o altă persoană”, explică un avocat din Cluj Napoca.

Un alt specialist în drept spune că ”atâta vreme cât, potrivit art. 107 alin. (2) și art. 110 alin. (1) C.p. pentru luarea măsurii internării medicale nu este necesar ca persoana să aibă vreo calitate procesuală și nici ca în sarcina acesteia să se rețină comiterea unei infracțiuni (textele indicate se referă la ”persoană”, ”făptuitor” și ”faptă prevăzută de legea penală”, n.red.), iar dispozițiile art. 246 alin. (13) C.p.p. [la care art. 248 alin. (14) C.p.p. trimite] se referă la ”persoana supusă măsurii provizorii”, iar nu la suspect sau inculpat, o astfel de calitate nu este necesară”, arată o altă opinie.

Oricum ar fi, în acest caz, procurorii s-au purtat cu mănuși în dosarul lui David Delcea.

Cristian Delcea ” Fiul meu este o victimă a sistemului”

Tatăl tânărului este Cristian Delcea și ocupă funcțiile de președinte al Colegiului Psihologilor din România, filiala Cluj, este Conf. Univ. Dr. la IML Cluj, cadru didactic la UMF Cluj și la Facultatea de Psihologie – Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. Și soția lui este tot medic psihiatru.

În cursul anului trecut, fiul lor a mai avut episoade violente: a scos ochii unei pisici și a postat un filmuleț cu gestul macabru și a atacat o altă femeie pe care a lovit-o cu o cărămidă în cap.

După aceste fapte David Delcea a fost internat forțat într-un centru specializat de asistență medicală. Însă, tatăl lui a deschis o acțiune în justiție și a obținut eliberarea lui pentru ca David să primească tratamentul necesar acasă. Însă, în perioada de reabilitare, minorul a înjunghiat-o pe femeia care își făcea cumpărăturile.

”Fiul meu este o victimă a sistemului. Un sistem medical care nu a reușit să-i găsească un tratament psihiatric potrivit și care acum nu are proceduri să-l interneze. A existat la Buzău un centru specializat pentru internări dispuse de instanță în cazul minorilor, dar a fost desființat, în rest existând centre pentru adulți. Suntem la București la Spitalul Obreja, de unde ne-au zis că o să conteste ce a dispus instanța și că ni-l dau acasă. Efectiv nu știm ce să mai facem. Eu am plătit bodyguarzi care să-l însoțească, am lucrat mai puțin ca să am grijă de el”, ne-a spus tatăl Cristian Delcea, de profesie psiholog, conform clujust.ro.

David Delcea

Procurorii au confiscat o cărămida

Practic, în afară de a confisca o cărămidă, pe care David Delcea a folosit-o să îi dea în cap unei femei care mergea pe stradă, procurorii au mutat hârtiile din dosar

Prin ordonanța din data de 10.03.2021 dată în dosarul nr. 182/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., de către suspectul David Delcea.

În dosar se arată cum victima s-a intersectat pe stradă cu agresorul, care era ”echipat” cu o cărămidă. ”După ce suspectul a trecut prin dreptul persoanei vătămate, a lovit-o pe aceasta din urmă în zona capului, apoi a fugit. Potrivit probelor administrate în cursul urmăririi penale, inclusiv un raport de expertiză medico-legală psihiatrică, la momentul săvârșirii faptei, suspectul nu a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conținutul și consecințele faptelor sale, fiind incidente disp. art. 16 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., prin raportare la existența cauzei de neimputabilitate a iresponsabilității.

La data de 15.02.2021, soțul persoanei vătămate a predat la sediul Secției 4 Poliție din cadrul Poliției Mun. Cluj-Napoca o bucată de cărămidă, ciobită la un colț, ridicată de pe strada Bisericii Baptiste, despre care persoana vătămată a susținut că este obiectul cu care a fost lovită.

Împotriva ordonanței de clasare nu a fost formulată plângere în termenul legal de 20 de zile de la comunicare, ordonanța rămânând definitivă.

În drept, conform art. 315 alin. (2) lit. d) C.proc.pen., ordonanța de clasare cuprinde (și) dispoziția privind sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare totală sau parțială a unui înscris.

Conform art. 549¹ C.proc.pen., în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală și sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale sau a desființării unui înscris, ordonanța de clasare, însoțită de dosarul cauzei, se înaintează instanței căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunțarea hotărârii prin care plângerea fost respinsă.

În speță, reținând că în cauza ce a format obiectul dosarului penal cu nr. 182/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj există o soluție de netrimitere în judecată, respectiv clasarea dispusă în temeiul art. 16 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. (existența cauzei de neimputabilitate prev. de art. 28 C.pen.), cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., de către suspectul David Delcea, precum și că nu s-au formulat plângeri împotriva soluției amintite, în baza art. 549¹ alin. 5 lit. b) C.proc.pen., art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen., va admite cererea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și, în consecință, va dispune confiscarea obiectului contondent reprezentat de o bucată de cărămidă ciobită la un colț, predată la sediul Secției 4 Poliție din cadrul Poliției Mun. Cluj-Napoca”, se arată în dosar.

Deci, practic, procurorii au clasat ancheta în două cazuri în care a fost cercetat David Delcea: în cel în care a lovit o femeie cu o cărămidă în cap și în cel în care a înjunghiat o femeie în gât.