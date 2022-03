Dorim să venim cu date de interes și informații de calitate în beneficiul cetățenilor acestei urbe, sens în care am solicitat câte un punct de vedere despre războiul Rusia-Ucraina, persoanelor publice din Cluj, mai exact celor pe care i-am ales să ne reprezinte interesele în Parlament.

Întrebările au fost diverse: despre cum am putea gestiona situația pe plan local, despre efectele economice și cele financiare care ar putea deriva din această ofensivă armată, la noi pe bătătură. Dacă am putea explora cumva pe plan local posibilitatea de a crea noi locuri de muncă în Cluj-Napoca pentru refugiații ucrainieni care au ales să rămână la noi în oraș, cum ar fi în ramura IT de pildă, dar și în alte meserii unde forța de muncă este în deficit și se cere revigorată. Am încercat să abordăm subiectul boicotului de gaze provenit din Rusia, dacă este pertinent sfatul devenit deja celebru din partea domnului Tummerman, care a recomandat tuturor membrilor UE să dea cu 1 grad mai jos căldura din case. Dacă am putea interveni la stoparea prețurilor carburanților, care zilele acestea ne-au dat multă bătaie de cap, să ne aducem fiecare cetățean aportul prin adoptarea mersului pe jos, cu transportul public local, sau de ce nu, cu bicicleta. Am încercat să cerem mai multe păreri și am avut surpriza plăcută să realizăm că indiferent de culoarea partidului din care fac parte cei intervievați, viziunea a fost cam aceeași. În concordanță deplină cu vremurile pe care le trăim, cu reale eforturi de implicare și conștientizarea măsurilor luate pe toate fronturile, pentru menținerea calității vieții în România și implicit în municipiul Cluj-Napoca. Au avut amabilitatea să ne răspundă după cum urmează:

„Guvernul are mijloace de a stopa o criza financiară și economică”

Sorin Moldovan, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României, Partidul Național Liberal, care vede războiul declanșat de Rusia ca pe un act condamnabil, afimă că nu este de acord nici din punct de vedere personal, nici politic, cu invadarea Ucrainei.

Prin funcția pe care domnia sa o deține și anume vicepreședinte la Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, membru AP NATO, este în permanentă legătură cu autoritățile abilitate. Astfel încât este la curent cu eforturile făcute de această Comisie, că au avut loc o serie de întâlniri la nivel de apărare și de implicarea activă la organizarea și coordonarea primirii refugiaților din Ucraina care, după cum se știe au ales să treacă granița și pe teritoriul țării noastre. A menționat de colaborarea fructuoasă cu societatea civilă, în principal cu ONG-urile, dar și cu voluntarii care ghidează refugiații către toate centrele pregătite să îi primească pe aceștia din urmă. Deputatul Sorin Moldovan a menționat că România s-a pregătit din timp pentru a primi civilii ucrainieni, iar Comisia de apărare continuă cu aceste eforturi, de altfel se estimează că în perioada imediat următoare numărul refugiaților ucrainieni va fi în jur de 500 de mii.

În altă ordine de idei la întrebarea: Considerați că Zelenski avea nevoie de mai multă diplomație pentru a rezolva conflictul și dacă da, unde credeți că a greșit? Răspunsul a fost:

” Acum pe partea de diplomație vedem că a eșuat din păcate și nu doar președintele Zelenski, nu ne putem referi doar la diplomația ucrainiană, inclusiv Europa, SUA sau NATO, care au încercat prin canale diplomatice să împiedice această invazie a Rusiei, însă diplomația nu a avut nicio șansă în salvarea acestui conflict regretabil”

În privința majorării prețului carburanților: ”Majorarea carburanțior este o problemă, nu ar fi rea o încercare de a le boicota, deși în general eu nu sunt adeptul acestor măsuri, guvernul trebuie să ia măsurile pentru a opri și a stopa gazele și carburanții. România nu depinde așa de mult de gazele din Rusia”

Sorin Moldovan nu crede că datorită crizei financiară migrarea spre zona rurală se va produce. „Chiar dacă trecem printr-o perioadă dificilă, guvernul are mijloace de a stopa o criza financiară și economică și se caută soluții în acest sens ca cetățeanul de rând să simtă cât mai puțin efectele războiului prin majorarea preturilor”

La sfîrșit, domnul deputat a dorit să menționeze că România este o țară sigură și că dorește să liniștească cetățenii în legătură cu zvonurile care circulă cu privire la diversele scenarii ce se fac cu înrolările și încorporările de tot felul, declarând:

”Vreau să asigur populația de siguranța României, în sensul că fiind țară membră a NATO, avem susținere din partea aliaților. Aici pot să vă dau un exemplu, inclusiv poliția aeriană de pe teritoriul țării noastre este efectuată în acest moment de către părți Nato din Germania, Italia și SUA, urmează ca în câteva săptămâni să vină și forțele aeriene din Canada.”

”Orice război este un dezastru”

Radu-Marin Moisin, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României, Partidul Național Liberal, a avut următorul punct de vedere:

”Ca orice război este un dezastru din punct de vedere a pierderilor de vieți omenești, a rănirii unor persoane, a mutilării, asta e cea mai gravă consecință.”

La întrebarea dacă Zelenski avea nevoie de mai multă diplomație pentru a rezolva conflictul, răspunsul a fost scurt: ”Nu aș vrea să intru în speculații și analize, indiferent ce puteau sau nu să facă alții, nu există justificări pentru război.”

În privința boicotului asupra gazului rusesc, deputatul clujean a declarat: ”România importă mai puțin de 10 la sută din gazul rusesc și oricum cetățenii români au dat mai jos termometrul datorită facturilor uriașe care au apărut încă din toamna anului trecut. Deci românii, deja s-au sacrificat enorm din cauza crizei economice care exista în România. În ceea ce privește consumul de carburanți nu știu cât din benzina sau motorina vândută în România provine din Rusia, dar eu personal încerc să cumpăr întotdeauna de la același furnizor”

Întrebat dacă consideră că o eventuală criză financiară, ne-ar putea motiva să ne mutăm în mediul rural, Radu-Marin Moisin și-a exprimat opinia astfel:

”Nu cred că hotărârea de a se muta în mediul rural a cetățenilor are legatură cu războiul, sau cu criza financiară, dar mediul rural cred că va deveni o destinație mai populară pentru cei din mediul urban. Ușor, ușor multe comune încep să ofere condiții similare cu cele din marile orașe iar calitatea vieții este pe anumite componente mai bună în mediul rural, datorită poluări mai mici și a liniștii”

La întrebarea dacă consideră că autoritățile abilitate clujene trebuie să ia în calcul măsuri concrete pentru a sprijini refugiații ucrainieni, prin crearea locurilor de muncă în diverse domenii de activitate, cum ar fi IT-ul de pildă, dar și în alte meserii unde forța de muncă este în deficit?, răspunsul a fost:

”S-au luat mai multe măsuri de Primăria municipiului Cluj-Napoca, care se implică activ în colectarea proviziilor necesare pentru refugiați și amenajarea prin spații corespunzătoare. Deci, la Cluj-Napoca lucrurile acestea deja s-au organizat. La nivel de țară, din fericire a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 8 martie 2020, o Ordonanță de Urgență a Guvernului, care elimină adoptarea vizelor de încadrare în muncă pentru cetățenii ucrainieni refugiați în România. Deci practic asta permite angajarea aproape imediată a tuturor celor veniți din Ucraina, care doresc să muncească în diverse ramuri: IT, agricultură și multe altele. Guvernul a venit cu o asemenea măsură cu aplicabilitate imediată.”

”Adaptabilitatea este cuvântul cheie”

Din partea USR PLUS, am solicitat punctul de vedere al deputatului de Cluj, Oana Murariu, care a avut amabilitatea să ne răspundă astfel:

”Conflictul din Ucraina reprezintă cel mai dificil moment prin care trece Europa, dar și restul lumii, din toate punctele de vedere – social, economic și politic. Este regretabil că un stat european trebuie să lupte pentru a-și apăra independența și suveranitatea, dar și dorința de a se alătura țărilor democratice.

La nivel general, USR PLUS a desfășurat numeroase acțiuni pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina. Astfel, prin primarii noștri, dar și prin alți reprezentanți, se oferă ajutor sub forma donațiilor, voluntariatului, a asigurării transportului sau cazării. Europarlamentarii USR PLUS au susținut activarea unor mecanisme de protecție la nivel european.

Personal, am avut mai mult întâlniri la diferite instituții publice pentru identificarea celor mai eficiente măsuri care trebuie luate în această perioadă. De exemplu, una dintre propunerile noastre, cu rol de prevenție, pe care am prezentat-o Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a fost deja implementată – au fost create și promovate pe rețelele de socializare materiale informative în limba ucraineană pentru refugiați.

Suntem preocupați să găsim și soluții pe termen lung. Ieri, în Parlament, USR PLUS a organizat o dezbaterea despre cum putem integra în piața forței de muncă din România refugiații din Ucraina și ce modificări legislative sunt necesare în acest sens. Pe fondul deficitului forței de muncă din România, pe lângă sprijinul oferit refugiaților, ar fi un ajutor și pentru întreprinzătorii români. Ideea a fost foarte bine primită și deja au fost semnate primele contracte.

Conflictul din Ucraina accentuează criza energetică din Europa, la care se adăugă și impactul pandemiei de COVID. În plus, trebuie să ținem cont și de schimbările climatice în strategia globală pentru viitor. Energia regenerabilă face parte de mulți ani din soluțiile alternative, iar importanța și investițiile în acest sens vor crește în următorii ani.

Desigur, în acest moment, eforturile sunt de a asigura necesarul de energie pe termen scurt, iar acest efort se transferă și la nivel individual, nu mai este doar treaba guvernelor și a diferitelor instituții.

Crizele pe care le traversăm ne-au determinat să ne schimbăm și stilul de viață. Adaptabilitatea este cuvântul cheie, indiferent dacă vorbim de cetățean, de companie sau de stat în ansamblul său. Trăim clipe de imprevizibilitate ceea ce ne obligăm să luăm decizii într-un mod mult mai pragmatic și, uneori, sub emoția și panica evenimentelor prezente. Cel mai bun exemplu este ceea ce se întâmplă acum la stațiile de carburanți din toată țară. Numărul mare de oameni veniți să alimenteze a dus automat la o accelerare și mai rapidă a prețului la combustibil.

Pe lângă măsurile economice și sociale pe care ar trebui să le ia guvernul în cel mai scut timp posibil, este nevoie și de o comunicare mai bună – de informații corecte, transparente și constante pentru a oferi populației sentimentul de siguranță, protecție și menținerea a lucrurilor sub control. Din păcate, actuala coaliție de guvernare nu se descurcă prea bine la acest capitol, una dintre cauze fiind lipsa de credibilitate a politicienilor aflați astăzi la putere.”