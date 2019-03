”Adio, visul frumos s-a terminat” pentru Cozmin Gusa, tocmai cand vesnicul analist – mogul- datornic credea ca si-a suit deja sacii in caruta lui Dacian Ciolos. Pentru ca patronul Realitatii TV tocmai ce rasufla usurat, dupa ce ajunsese la un generos acord financiar cu ”oculta” din spatele imbinarii politice USR – PLUS. Si tocmai atunci Rares Bogdan i-a administrat o adevarata ”ranga in dinti”, anuntand ca el unul sare din mers in barca Partidului National Liberal, scrie Cătălin Tache în national.ro.

Acolo unde are ganduri halucinante de marire politica, ajungand chiar sa negocieze cu Klaus Iohannis, daca acesta va mai ”pupa” un al doilea mandat de presedinte, chiar postul de premier al Romaniei! Pana atunci insa, iritati vizibil de tradarea lui Rares Bogdan, mai ales ca pentru acesta girase insusi Cozmin Gusa, finantatorii lui Dacian Ciolos si cei ai Uniunii Salvati Romania deja nu ii mai raspund la mesaje analistului. Si cum nici pe ”proverbiala” recunostinta a lui Rares Bogdan nu se poate baza in vreun fel, Gusa tocmai ce a ramas astfel fara ”stapan” tocmai acum, in prag de alegeri.

Ceea ce, sincer vorbind, nu i s-a mai intamplat de multisor…

I se spunea ”contorsionistul”

Insa cu toate ca ”purceaua” financiara promisa de Ciolos este deja moarta in ”cotetul” Realitatii, Cozmin Gusa are totusi astfel sansa de a mai arata, o data in plus, de ce i se spunea ”contorsionistul” in sistem si la varful lumii politice. Marea problema insa nu este ca analistul nu ar accepta orice oferta politica de sponsorizare i-ar veni, ci doar ca toti marii ”clienti” sunt deja luati! Si cum Rares in niciun caz nu ii va face vreun ”locsor” cat de mic pe segmentul liberal, singura sansa a lui Gusa este de a mai prinde barem o ”ciozvarta” de la masa pesedista, chiar daca si aici ”coada” este mai ceva ca pe vremea lui Ceausescu…

Sursa: national.ro