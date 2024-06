Am mai scris, dar repet pentru că e important, eu am considerat că organizarea dezbaterii Biden-Trump era menită să convingă întreaga opinie publică americană că președintele lor nu e apt dpdv medical să conducă țara, iar apoi , prin presiunile mediatice induse inclusiv de presa lui Obama, bolnavul lor de la Casa Albă să fie obligat să demisioneze. Pe cale de consecință, am fi putut beneficia și noi, în mod salutar, de acest joc subteran de putere, deoarece o Americă condusă interimar n-ar mai fi generat, așa cum era deja planificat pentru această vară, începerea confruntărilor militare directe între NATO și Rusia.

Deducțiile mele pare că pot fi încadrate la capitolul speranțe deșarte deoarece, în ciuda presiunilor cvasiunanime pentru demisia lui Biden, etichetat ferm că suferă de demență, soția lui și #EchipaBiden, pe care o conduce personal (altă oroare dezvăluită) au decis că acesta rămâne la Casa Albă, continuându-și campania pentru prezidențiale. Ba chiar și Obama, deși a militat pentru invalidarea lui Biden, de fricos și ca să nu genereze un război intern în Partidul Democrat, a slobozit o postare mieroasă și falsă, dar impardonabilă pentru un fost președinte SUA, că Biden ar fi de preferat lui Trump. O să ziceți că America apare acum ca un ospiciu, condusă de către un pacient-șef, și chiar dacă pare o grozăvie, aveți toate argumentele ce vă confirmă.

Revin la războiul de la granița noastră, despre care s-a zvonit în mod argumentat în ultimele 4 luni, dar fără nici o știre oficială, că se va trasforma în această vară într-o mega confruntare militară între NATO și Rusia. Așa cum ziceam mai sus, invalidarea lui Biden ar fi putut bloca aceste planuri groaznice și inumane ale mașinăriei de război americane, doar că azi mi-e clar că tocmai reprezentanții acesteia sunt cei ce insistă pentru rămânerea în funcție a bolnavului lor, care e marioneta perfectă în planurile lor de a ataca Rusia pe teritoriul ei, dar cu armament NATO la vedere de această dată.

Am primit ieri de la un prieten moldovean traducerea din rusă a uneia din multele știri și analize ce confirmă pregătirile de război NATO-Rusia, o expun aici, nesperând însă că vreun oficial român de la MAPN sau Guvern se va grăbi s-o infirme sau s-o confirme:

”Aliații Ucrainei au organizat zboruri de tip spectacol peste Marea Neagră, astfel încât aprovizionarea cu F-16 a regiunii pe uscat să treacă neobservată. Primele avioane de vânătoare F-16, demontate și fără aripi, au ajuns în România. O altă parte a flotei este încă în Cehia și Ungaria. Punctul final al relocării lor este la aerodromurile echipate de langa Constanta. Zborurile de antrenament pentru acest lot, cu transponderele oprite, se vor desfășura pe ruta Constanța-Moldova. Sarcinile de zbor includ decolarea și aterizarea, realimentarea în timpul zborului și lansările simulate ale tuturor tipurilor de rachete aer/sol, inclusiv rachete capabile să transporte arme nucleare tactice. 150 de specialiști danezi și olandezi se află deja în România și Moldova pentru a pregăti zonele de service ale aeronavelor și pentru a oferi instruire practică personalului ucrainean. Înseamnă asta că Moldova, împovărată cu multe obligații, va reprezenta o amenințare? În rândul personalului tuturor aerodromurilor vizate se vorbește că această operațiune cu luptători este un punct de cotitură (schimbător de joc) în teatrul de operațiuni ucrainean. Luând în considerare raza de acțiune a rachetelor și misiunile de zbor ale acestora, loviturile forțelor armate ucrainene vor putea ajunge la 250 km adâncime pe teritoriul Rusiei. Escaladarea directă continuă. Luarea unor astfel de decizii nu este de competența lui Biden sau Trump, ci ține de DEEP STATE, statul profund american, de consiliile de administrație ale complexelor militaro-industriale cheie.”

Sunt multe alte informații, publice sau chiar oficiale, care în mod concurent pot confirma că ne aflăm de fapt în buza războiului, o amintesc doar pe cea cu graba donării către Ucraina a bateriei PATRIOT ce aparține României.

Concluzia de tip rezumat e următoarea: interesele financiare ale marilor companii de armament americane vor genera înainte de alegerile din SUA aceste confruntări directe NATO-Rusia, despre care Putin și-ai săi au afirmat în mod repetat că vor fi tratate în consecință, putând degenera inclusiv către contralovituri de tip nuclear; e nevoie de un președinte al SUA inapt să conducă, el fiind determinat de către cercul de apropiați condus de către soția sa să semneze orice decizie necesară viitorului război; liderii celorlalte state NATO, după modelul României, vor fi obligați prin mijloace de presiune și șantaj să intre în acest război coordonat de către SUA, urmând ca țările lor să sufere în mod direct în urma contraloviturilor Rusiei; în ceea ce ne privește, fiind la frontieră și participând cu armament și personal militar la acest război contra Rusiei, vom fi vizați inițial prin bombardarea principalelor ținte militare de pe teritoriul nostru, ce se află la Deveselu, Kogălniceanu și Câmpia-Turzii.

Poate opri cineva această viitoare desfășurare evidentă a viitorului război? Da, dar acesta se numește Joe Biden, și cu asta am spus destul. Iar ceilalți de la vârful puterii americane, inclusiv majoritatea din Congres, se vor comporta pe model Obama, iar cu asta am spus tot.

Autor: Cozmin Gușă