Răzvan Ciortea, candidatul PSD la primăria Turda, se prezintă drept unicul pretendent viabil să conducă orașul de pe Arieș. Este sigur că un primar al USR sau AUR nu ar avea niciun fel de sprijin de la Guvernul României, iar bugetul municipiului Turda este total dependent de Guvernul României. În ce crede și de ce candidează Răzvan Ciortea la primăria municipiului Turda, aflați aici.

Ce v-a făcut să candidați la Primăria Municipiului Turda?

Sufletul și dragul de Turda!

Sunt foarte multe motive pentru care am decis să candidez la Primăria Municipiului Turda și să mă ”cobor” din fotoliul confortabil pe care mi-l asigura funcția de suprefect, dar principalul motiv este dragul pe care îl am față de orașul meu natal, de aceea am ales să demisionez din această funcție pentru a mă pune în slujba turdenilor.

Unul și cel mai importante motive a fost batjocura la care au fost supuși turdenii în ultimii ani. La toată degradarea comunității în care am crescut. La aiureala administrației, ignoranța conducerii, atragerea de fonduri europene urmată de un managment defectuos și cu o execuție proastă.

Toate acestea au lovit grav spiritul societății noastre.

Oamenii nu mai zâmbesc, nu mai sunt fericiți, nu mai au încredere în administrația locală, iar acest lucru este dureros. Nu mai vor să își petreacă timpul liber prin oraș pentru că nu mai au ce să facă aici. S-a pierdut acel spirit de mândrie și dorință de a prospera.

Nu pot permite așa ceva!

În plus, turdenii trebuie să înțeleagă că nu există o altă alternativă politică pentru orașul nostru, cum ar fi AUR sau USR, pentru că aceștia nefiind la guvernare nu pot asigura fondurile de investiții necesare orașului,pentru terminarea lucrărilor începute și dezvoltarea lui.

După cum știm cu toții, bugetul Turzii este dependent total de Guvernul României, fiind incapabil să se autofinanțeze.

Care sunt principalele dumneavoastră calități care vă recomandă pentru ocuparea acestei funcții?

O vorbă din popor spune ”La pomul lăudat să nu mergi cu sacul!” Deci cred cu tărie că adevăratele calități se văd în acțiunile realizate.

Însă, curajul, îndrăzneala și empatia sunt cele care mă ghidează în viață și m-au adus astăzi aici.

Să ai ambiție, să știi pentru ce te lupți și cu ce arme. La mine nu există „nu se poate”, „mai așteptăm” sau „nu se vrea”.

Când eram copil, tatăl meu mi-a spus așa: „Dacă ți s-a închis ușa, intră pe fereastră”. Și am intrat. Colegii de partid, prietenii și o comunitate mare dintre turdeni vă pot demonstra că la fiecare problemă am găsit o rezolvare.

Însă, dintre toate aceestea, cred că este important să știi să asculți, să fii acolo pentru cel de lângă tine și să rămâi permanent ancorat în realitate.

Iar eu sunt acolo! Pentru fiecare turdean care are sau a avut nevoie. Acum doar vreau să duc acest ajutor la un alt nivel.

Turda are nevoie de o schimbare de generație în conducerea ei, cu expertiză și abordare modernă, capabilă să răspundă nevoilor actuale, expertiză pe care am dovândit-o în perioada în care am fost subprefect, fiind responsabil de cele 81 de primării ale județului Cluj.

Cred că acest lucru nu poate fi contestat de către nimeni.

Dacă veți fi ales primar, care sunt primele cinci măsuri pe care le veți implementa?

Începând cu 9 iunie, Turda va prinde viață!

Când voi prelua mandatul de primar toate acțiunile mele vor reflecta dorința noastră comună de a crea un oraș modern, sigur și sănătos.

Mi-am propus ca în primele 6 luni să obțin finanțările necesare pentru a încheia toate proiectele începute și nefinalizate de prea mult timp, oprind astfel haosul în care se afla orașul nostru.

Turda se vrea a fi astăzi un oraș turistic,deși și-a pierdut această calitate acum prea mult timp. Chiar dacă îl vom transforma într-un oraș cu adevărat turistic nu este suficient pentru o dezvoltare durabilă. De aceea, îmi propun ca Turda să redevină un centru economic, așa cum a fost o dată, prin atragerea reală de investiții și investitori serioși, lucru care va genera noi oportunități pentru crearea unor noi locuri de muncă bine plătite, deci, implicit, va crește calitatea vieții.

Avem nevoie să ne dezvoltăm infrastructura, să finalizăm șantierele, să extindem anumite zone și proiecte, însă avem nevoie și de sănătate pentru a prospera, la nivel de individ, cât și la nivel de comunitate.

Avem nevoie de infrastructură medicală solidă pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale comunității noastre. Tocmai de accea, un proiect foarte important pentru mine este implementarea un centru de boli paleative dedicat îngrijirii vârstnicilor turdeni care se confruntă cu diverse afecțiuni psihologice și necesită asistență permanentă. Este imperativ să le oferim celor aflați în nevoie un mediu confortabil pentru a-și petrece ultimele zile, înconjurați de îngrijire specializată și compasiune. De asemenea, este esențial să revitalizăm serviciile medicale de asistență și prevenție în Turda. Redeschiderea Policlinicii Turda este o prioritate pentru mine, deoarece mulți locuitori evită să caute îngrijire medicală până în ultimul moment sau ajung să cheltuie economiile la spitale din afara municipiului. Oamenii noștri merită să aibă acces la servicii de sănătate de calitate, chiar în propria noastră comunitate.

Avem nevoie de sănătate aici, acasă!

Iar sănătatea înseamnă și un mediu curat, lipsit de grija poluării sau a deșeurilor.

Știu că poate părea un lucru minor, însă, cetățenii condamnă hotărârea Consiliului Local cu privire la obligativitatea amenjării și întreținerii, din fonduri proprii, a spațiilor publice din jurul imobilelor, deoarece generează costuri semnificative pentru aceștia, în mod nedrept. Astfel, îmi propun ca în prima ședință de Consiliu Local să anulez această hotărâre și să o trec în sarcina Primăriei, urmând ca instituția să suporte integral costurile.

Nu în ultimul rând, să nu uităm că una dintre principalele teme pe care doresc să le abordez se centrează asupra problematicii consumului de droguri în rândul minorilor, aspect ce afectează întreaga societate. De aceea îmi propun să realizez o campanie locală ce presupune implementarea siguranței în scoli prin folosirea agenților de poliție locală și crearea unui plan de siguranță împreună cu autoritățile statului. Știu că asta nu este suficient, problema trebuie rezolvată de la rădăcină, tocmai de aceea la nivel de Turda se va implementa un program local de consiliere familială și parentală, gratuită, pentru a informa, susține și educa famiiliile aflate în această situație sau cu potențial.

Care sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină cetățenii municipiului Turda?

Conform sondajelor viața turdenilor este afectată în primul rând de infrastructura defectuoasă și proiectele nefinalizate. Dacă mă întrebați pe mine, cea mai mare problemă este lipsa de dialog și transparență. Turdenii nu sunt întrebați ce vor, ce au nevoie să se dezvolte. Actuala administrație a reușit să rupă legatura între cetățeni și aceștia, să transforme instituția Primăriei într-un balaur de speriat.

Primăria este pentru toți, primarul reprezintă interesele cetățeanului.

Iar actualul primar este total deprivat de aceste informații, din palatul său de cristal din Primărie.

Turdenii au nevoie să trăiască într-un oraș care să le permită să se dezvolte, să existe locuri de muncă, să permită familiilor să se întemeieze, să fie blând cu bătrânii noștri care au ajutat la dezvoltarea orașului.

Cum le veți rezolva?

Eficient. Prin multă muncă, dialog, alături de specialiști și împreună cu cetățenii Turdeni.

Cum vedeți municipiul Turda peste 4 ani și cum îl vedeți peste 20 de ani?

Turda va inflori, cu siguranță!

Dacă reușim să ne descotororism de toți prădătorii și dăunătorii municipiului, Turda va fi un model de dezvoltare urbană durabilă. Orașul va fi recunoscut pe plan național și internațional pentru inovație, turism și calitatea vieții.

Sunt convins că un managment adecvat va transforma Turda într-un centru de referință economic și turistic.

Locuitorii se vor bucura de un mediu prosper, în care vor avea acces la oportunități educaționale, servicii de sănătate de calitate și un stil de viață echilibrat. Sub conducerea mea, Turda va începe să se dezvolte și să să progreseze pentru binele tuturor, va deveni un centru important pentru zona Ardealului, iar cetățenii se vor simți în sfârșit ”acasă” în orașul lor.

Care sunt domeniile în care Primăria Turda ar trebui să investească pentru a crește nivelul de trai al turdenilor și a face orașul cât mai atractiv pentru investitorii din afara orașului?

Primăria Turda trebuia să investească în: comunicare, infrastructură, servicii sociale, sănătate, educație, turism, cultură.

Dar a uitat complet de dezvoltare și de oameni.

Tocmai de aceea, din 9 iunie, lucrurile vor cunoaste un alt parcus. Din 9 iunie vom face Turda un loc de care să ne mândrim cu toții,un loc atrativ pentru noi, pentru turiști și investitori.