Sentința ascunsă de către Primăria Cluj-Napoca a fost făcută publică de către Gazeta de Cluj într-un articol anterior. Municipalitatea s-a „supus” capriciilor urbanistice ale lui Iancu care cerea modificări careului 30. Problema a fost indiferența Primăriei și lipsa totală de apărare: nu a depus întâmpinare, nu s-a prezentat în 22 de termene și recursul depus a fost tardiv. A părut chiar că că Emil Boc a complotat cu reclamantul Iancu.

Am încercat să aflăm părerea consilierilor locali cu referire la abordarea Primăriei. Nu este vorba de obiectul procesului în sine, ci mai mult de modul în care a acționat (sau nu a acționat) Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Cu toate acestea, mulți dintre ei au oferit răspunsuri rezervate:

Ionuț-Daniel Moldovan : Nu știu exact care este cronologia și care a fost raționamentul. Cred că ar fi mai bine să vorbiți cu Executivul.

În ceea ce-l privește pe domnul Gliga, acesta a refuzat să își exprime punctul de vedere până ce nu se informează. Cu toate că situația viza mai mult lipsa totală de interes a Primăriei decât obiectul procesului judecătoresc, domnul Gliga s-a abținut. Și nu a fost singurul în această poziție

Am mai avut o conversație cu dânsul în aceeași zi, unde am încercat să punem accentul pe întrebarea Vi se pare normal ca Primăria să nu încerce DELOC să se apere?. Răspunsul domnului Gliga nu a fost cu mult mai diferit:

Florin Gliga: Nu vreau să intru în speculații pentru că orice situație de acest gen trebuie privită din toate unghiurile. Nu pot să vă dau acum un răspuns până nu vedem despre ce e vorba. Nu știu ce să vă spun. Nu îmi este suficient pentru a emite o părere clară.

Nu știm care sunt unghiurile din care putem privi lipsa de implicare a Primăriei în fața unui proces în instanță. Răspunsul e simplu, din toate unghiurile nu este normal ca municipalitatea să nu aibă nici măcar o opinie față de reclamația lui Iancu care contestă PUG-ul unui careu.

Loredana Pop: Am solicitat un punct de vedere de la Departamentul Juridic, urmează colegii să-mi trimită după ce analizează dosarul. La momentul în care am sunat mi-au spus că din câte cunosc, recursul nu a fost tardiv, s-a depus o cerere în anulare care a fost admisă, iar ulterior s-a judecat recursul pe fond. În ceea ce privește întâmpinarea depusă în dosarul de rejudecare nu aveau schițele în față ca să-mi dea răspuns. Cu privire la neprezentarea la cele 22 de termene prezentate de dumneavoastră, tot așa fără dosarul în față, au fost 13 termene reale, având în vedere că în dosar a fost dispusă efectuarea unei expertize, iar la termenele unde nu era expertiza depusă, prezența părților nu era necesară

Alexandra Oană: Nu sunt la curent cu această speță, dar știm că lucrăm cu un PUG deja învechit și că Primăria din păcate nu a depus tot efortul necesar să reînnoim acest PUG, să avem un nou PUG în lucru, să putem adopta la timp unul nou de care avem așa de mare nevoie.

George Trif: Pentru acțiuni specifice, e și datoria reclamanților să vină să își expună problema. Legea are deja mecanisme prin care hotărârile în instanță se pot pune în aplicare și autoritățile locale nu se pot opune Justiției. De aceea câteodată avem chiar în ședințele din Consiliu hotărâri prin care se pun în aplicare sentințe. Faptul că tocmai aceasta n-a ajuns, e la latitudinea beneficiarului drepturilor stabilite prin ea de ce nu s-a întâmplat.

Gazeta de Cluj dorea să ridice problema lipsei de responsabilitate și verticalitate de care a dat dovadă Primăria Cluj-Napoca prin faptul că nu a depus întâmpinare în 22 de termene, nu a încercat sub nicio formă să conteste atacul lui Adrian Iancu asupra PUG-ului care viza un careu întreg și nici nu a făcut publică sentința. Am cerut părerea consilierilor locali, sperând să să fie recunoscută neasumarea administrației. Unii dintre ei au încercat să apere nonșalanța Primăriei, sub temeiul că ar trebui să se informeze mai bine despre situație înainte să dea un verdict.

Adevărul e că, nu trebuie să se cunoască situația ca să se recunoască faptul că municipalitatea nu a acționat corect. Întreg procesul a fost o glumă proastă, dar mulți se abțin să vorbeasca.

Călin Cozma: Din punctul meu de vedere PUG-ul este greșit și ar trebui schimbat de urgență. Nimeni nu vrea să facă lucrul acesta și nu știu de ce. Mai este o problemă cu Departamentul Juridic. La Departamentul Juridic sunt juriști, nu avocați. Pentru orice proces care este intentat împotriva Primăriei Cluj-Napoca, apărarea din partea Primăriei este foarte subțire, pentru că nu sunt niște avocați specializați în procese. Și în puțina mea experiență pe care o am acum în Consiliul Local, am observat că nu este deloc transparență. Se fac ședințe de îndată cum a fost cea de ieri în care s-a făcut convocare la 8 seara, pentru ședință la ora 12. Trebuiau să treacă în Comisie trei puncte în ordinea de zi și noi n-am putut să vedem documentația până la ora 11 noaptea, până s-a încărcat pe site.

Reporter: Ce părere aveți de faptul că Primăria nu s-a prezentat în 22 de termene?

Călin Cozma: Nu înțeleg cum de au amânat Judecătorii 22 de termene dacă Primăria nu a depus nimic acolo. De ce nu au dat mai repede sentința, care a fost temeiul de amânare? Pe de altă parte, este un proces foarte ciudat, nu pot să înțeleg de ce Primăria nu a încercat să se apere. Cred că ar trebui scotocit și aflat cine e în spatele acestei hotărâri. Luni o să pun și eu o întrebare pe acest subiect, pentru că avem ședința de Consiliu.

