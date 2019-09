Este aproape imposibil ca la parterul unui bloc sau la colț de stradă să nu dai peste o casă de pariuri sau săli de jocuri. Afacerea pariurilor și a păcănelelor a înflorit odată cu criza. Dacă înainte de criză astfel de săli de jocuri le puteai număra pe degete, după 2014 în Cluj au apărut precum ciupercile după ploaie. Gazeta de Cluj vă prezintă cine sunt regii păcănelelor dar și ce ilegalități au făcut.

Firmele de jocuri de noroc si pariuri din Cluj

Andreas Com Impex SRL din Dej este administrată de Matche Atila. În anul 2018, firma a avut o cifră de afaceri de 8.384.758 și un profit net de 3.006.563. Betfair Development Romania SRL din Cluj-Napoca este administrată de Bogdan Ovidiu Tomșa, Alexander Paul Cutter și Ioana Popa. Anul precedent a înregistrat o cifră de afaceri de 188.505.664 și un profit net de 12.634.037. Buru Transilvania SRL din Cluj-Napoca îi are ca administratori pe Laszlo Imre Hidegh și pe Ildiko Anleitner. Firma a avut în anul precedent o cifră de afaceri de 7.977.250 și un venit net de 837.338. Firma Dariosergio SRL din Cluj-Napoca este administrată de Alin Sergiu Vlad iar cifra de afaceri din anul precedent a fost de 4.252.878 și profitul net de 765.110. Administratrul firmei Dinamic Electro Star SRL din Cluj-Napoca este jean Molodovan. Aceasta a avut în anul 2018 o cifră de afaceri de 364.146 și un venit net de -169.678. Elmat SA din Cluj-Napoca îi administrată de Doru Potop, Attila Domokos Gombos, Florin Horea Oltean, Gyongyi Kalman și Ioan Liviu Meșter. Firma a înregistrat o cifră de afaceri de 77.714.587 și un venit net de 8.106.497. Fantezia Gold SRL din Cluj-Napoca îi are ca patroni pe Bujor Mircea Chetan și Bela Varadi, cifra de afaceri din anul precedent a fost de 3.707.660 și venitul net de 204.038. Firma Fazekas Trans SRL din Cluj-Napoca este condusă de Joszef fazekas și a înregistrat o cifră de afaceri de 5.244.225 și un profit net de 902.234. Free Seven Games SRL din Cluj-Napoca este patronată de Alin Nonic Rozor și Ioana Delia Rozor. Firma a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 30.287.077 și un venit de 136.559. Goldprest Impex SRL este condusă de Jean Moldoveanu și a înregistrat o cifră de afaceri de 29.882.450 și un venit de 1.512.637. Firma Igaming Media SRL este patronată de Norbert Szabo și a înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de 97.746 și un venit net de 18.832. Integral Group SRL din Cluj-Napoca este administrată de Rodica Julieta Horvath. În 2018 firma a înregistrat o firmă de afaceri de 9.171.455 și un venit de 3.021.365. Revital SRL din Cluj-Napoca este condusă de Adrian Ciura. Cifra de afaceri înregistrată de firma respectivă a fost de 70.217.487 și profitul net de 7.657.095. Administratorii firmei Spin Games SRL din Florești sunt Robert Urban, Sandor Andras Sebi și Zoltan Imre Nagy. În anul precedent a înregistrat o cifră de afaceri de 76.858.650 și un venit net de 1.480.290.

Un patron clujean s-a ales cu dosar penal pentru jocuri de noroc, fără autorizație

În anul 2015, administratorul unei firme a fost cercetat de polițiștii clujeni pentru organizare de jocuri de noroc fără licenţă, faptă prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 8.000 de lei.



”În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, faţă de un bărbat, de 58 de ani, din Dej, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc”, informează IPJ Cluj.



Potrivit polițiștilor, bărbatul, în calitate de administrator al unei firme din Cluj-Napoca, în decurs de circa două luni, ar fi pus în funcţiune două aparate de tip slot machine. Acesta le-ar fi instalat în sediul unei întreprinderi individuale de pe raza comunei Căşeiu, fără ca localul să fie autorizat să desfăşoare jocuri de noroc, iar licenţa de organizator a societăţii administrate de bărbatul de 58 de ani era revocată de drept.



Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin desfăşurarea activităţii a fost estimat la 8.000 de lei.



Percheziţii în Cluj la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani din jocuri de noroc

În anul precedent peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare şi înscrisuri au fost ridicate de poliţişti, în urma a 60 de percheziţii domiciliare, efectuate în 11 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite de infracţiuni economice în domeniul jocurilor de noroc, informează sâmbătă IGPR.

La data de 24 august 2018, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/out, calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La începutul anului 2018, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă, precizează IGPR.

În noiembrie 2016, au avut loc 313 percheziții la săli de jocuri de noroc din 29 de județe, inclusiv în Cluj. În dimineața descinderilor, în fața sălii de jocuri Seven de pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca se aflau mai multe dube ale jandarmilor. Sălile de jocuri Seven sunt deținute de omul de afaceri Kalman Jozsef, originar din Oradea. Acesta este unul dintre cei mai bogați români, fiind pe locul 381 în topul realizat de Forbes.

Potrivit informațiilor Poliției Române, în urma perchezițiilor din cele 29 de județe au fost ridicate aproape 100 de monede de aur și argint și peste 1 kilogram de aur, au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate, iar 8 persoane au fost reținute, față de alte 14 fiind dispusă măsura controlului judiciar. “În urma perchezițiilor, au fost ridicați 492.136 de lei, 101.695 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați. De asemenea, au fost ridicate 1 lingou de 1 kg de aur, 1 lingou de 50 de grame de aur, 75 de monede de aur, 21 de monede de argint, insigne de aur și au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate. Totodată, au fost descoperite 15 locații în care se exploatau jocuri de noroc fără licență. În urma administrării probatoriului, 8 persoane au fost reținute, iar față de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Pun frână la aparatele de păcănele

Persoanele cercetate în dosar, începând cu anul 2013, au creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc. Au intervenit asupra modului de funcționare al aparatelor de joc pentru a înregistra sume mai mici decât cele reale câștigate și astfel impozitul plătit la stat să fie mult mai mic. Printre metodele folosite se află instalarea unor dispozitive artizanale denumite „frâne”, care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câștiguri mari.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca “împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.