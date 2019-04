„Piciu”, bătăușul minor cu box din Aghireș, în vârstă de 16 ani și-a mai adăugat un nume pe lunga listă de victime ale sale: Tegen Emerich, un bărbat de 51 de ani, constructor de profesie, om așezat și la locul său. Greșeala sa a fost însă aceea că vineri, 5 aprilie, a intrat într-un bar din comună ca să rezolve cu o persoană o problemă legată de un teren, intrând astfel în raza de acțiune a “Piciului”. Minorul, fără să stea prea mult pe gânduri, l-a atacat pe la spate pe Emerich și l-a trimis pe bietul om în lumea viselor! Acum dosarul “Piciului” se așterne peste un alt strat de dosare încă nesoluționate ale acestuia – și toată lumea se miră cum e posibil ca această mașină irațională de bătut să fie în continuare în libertate!

Emerich: ”În halul ăsta n-am cum să ajung la cununia propriului fiu”!

Tegen Emerich, bărbatul din Aghireș, în vârstă de 51 de ani, are fața șifonată rău și întocmește formalitățile necesare consultului său la cabinetul I.M.L.Cluj. Aflu de la acesta că este muncitor în construcții, cu o slujbă bună, fiind specializat pe amenajări interioare. Își completează, cu răbdare, formularul aflat în fața sa și pe față i se citește o îndârjire ieșită din comun, semn că vrea să meargă până la capăt! Îl abordez și omul – ins direct, cu o ținută majestuoasă, teutonică, în ciuda situației grele în care se află – nu ezită o secundă și începe o mărturie șocantă despre un incident care i-a produs multă suferință și i-a dat, efectiv, peste cap un eveniment esențial din viața sa: cununia fiului său. Cu acest prilej dau de “Piciu”, un personaj care deja îmi este cunoscut, autorul mai multor bătăi din comună, asta după ce și alte victime ale sale s-au prezentat, asemeni lui Emerich, la I.M.L.Cluj. Explică acesta, în continuare: “La noi, în Aghireș-Sat, există un bar unde se adună localnici care trăiesc în străinătate și se consumă la greu și substanțe interzise. Ei, bine, vineri seară am ignorant primejdia și am intrat acolo ca să rezolv, împreună cu un cunoscut, o problemă legată de un teren și am zăbovit cu el acolo câteva minute, răstimp în care am băut și eu două beri, ca oamenii. Apoi ne-am despărțit și am pornit spre casă, când m-am trezit fulgerat, pe la spate, de o lovitură năpraznică de rozetă. N-am văzut cine m-a “executat” și am rămas lat, pe jos, vreo cinci-zece minute. M-am trezit cu o mulțime de oameni în jurul meu și după ceva timp a venit și salvarea care m-a dus la Spitalul Huedin. După ce-am primit îngrijiri, am ieșit și am făcut plângere la poliția din Gârbău, iar cazul meu va fi preluat de Poliția Aghireș. Sper că va ajunge cât mai repede în instanță pentru că – am aflat, mai târziu – am fost lovit de un minor de 16 ani, renumit în comună. Acesta obișnuiește să lovească oamenii cu o rozetă-pumnal și am înțeles că sunt a treia victimă a lui, numai în ultima perioadă de timp. Desigur, când vorbim de loviri cu boxul, findcă nebunul l-a bătut, nu demult, și pe băiatul meu în vârstă de 10 ani dându-i pumni în cap, iar surorile lui – culmea! – au atacat-o pe fiică-mea și i-au furat banii pe care fata îi avea asupra ei! Ca să nu vă spun că tot acest minor i-a rupt mâna la unu` și i-a furat televizorul lui altu` – și observ, culmea, că nimeni nu-i face nimic!”! Explică apoi, cu o mare tristețe, că acest minor l-a văduvit acum și de un important eveniment din viața lui: cununia civilă a fiului său, care va avea loc a doua zi! “Băiatul cel mare a venit din Olanda ca să se cunune și, vă dați seama, în halul ăsta nici n-am cum să mă prezint la festivitate, deși sunt complet nevinovat”, explică el, dezolat. Apoi – fiindcă i se face un semn, din partea asistentei medicale – mă părăsește și intră în cabinetul de consultații. Se întoarce după câteva minute, cu un certificat în care legiștii i-au recomandat între 6 și 7 zile de îngrijiri. Apoi, luându-și rămas bun, părăsește instituția medicală clujeană…

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„În acest caz poliția s-a sesizat din oficiu și s-a întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de lovire sau alte violențe. Este vorba de un conflict spontan, izbucnit, se pare, pe fondul consumului de alcool.Victima a fost transportată la Spitalul Huedin pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Celălălalt caz, care l-a avut protagonist pe acest “Piciu”, a avut loc nu mai departe decât la începutul lunii februarie a anului curent, când respectivul a atacat – tot pe stradă – un tânăr în vârstă de 18 ani. Evenimentul a fost surprins de subsemnatul, în “Gazeta de Cluj” din 10 februarie, 2019: “Interpelat, Florin mărturiseşte că marţea trecută afla în localitatea Aghireş-Fabrici şi se îndrepta, liniştit – cu căştile în urechi şi cu ochiul pe telefonul mobil, pe care-l ţinea în mână – spre locuinţa iubitei lui, vorbind în tot acest timp cu aceasta. „Brusc, mă trezesc blocat de unu`, poreclit Piciu – în vârstă de 16 ani, cunoscut ca şi consumator şi vânzător de substanţe interzise – şi de un prieten al lui, în vârstă de vreo 19 – 20 de ani, care tocmai a ieşit din puşcărie. Fără măcar să-mi zică ceva, Piciu şi-a pus un pumnal-rozetă în mână şi m-a lovit cu el, direct în ochiul drept. Nu mi-a spus un singur cuvânt, iar eu am leşinat şi m-am prăbuşit la pământ. M-au trezit, după câteva minute, câţiva oameni mai în vârstă. „Hai sus, că i-am fugărit pe ăştia”- mi-au spus ei. Şi pentru că n-am putut să mă ridic, au chemat poliţia şi salvarea. Poliţiştii au fost primii veniţi la faţa locului, iar imediat după ei a apărut şi ambulanţa”, relatează băiatul. Apoi continuă: „De acolo am fost dus la U.P.U.Cluj-Napoca şi după ce medicii mi-au acordat primul ajutor – am fost transferat la Clinica de Neurochirurie unde am fost consultat, la cap, cu instrumente specializate. Apoi am ajuns la Clinica de Chirurgie Maxilofacială, lângă Parcul Central, şi după ce medicii s-au hotărât ce să facă, m-au mutat imediat la clinica similară de pe Moţilor. Am fost operat, iar medicii mi-au instalat o placă de titan sub ochi şi mi-au reparat, de asemenea, nasul, care era mutat de la locul său”. Nu-şi încheie fraza şi tânărul este invitat în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Se întoarce repede, cu un certificat, în care legiştii i-au recomandat între 25 şi 28 de zile de îngrijiri medicale”. Iar purtătorul de cuvânt al I.P.J.Cluj menționa următoarele: În cauză, s-a întocmit dosar penal cu autor cunoscut. Se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.“