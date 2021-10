Când o companie prinde tracțiune, este datoria investitorilor să reacționeze oricât de repede este nevoie.

București, 14 octombrie 2021 – XVision, start-up-ul MedTech care îi ajută pe medici în interpretarea radiografiilor prin inteligența artificială, anunță atragerea unei noi runde de finanțare pentru expansiunea în restul regiunii CEE. ROCA X, parte din Impetum Group și unul dintre investitorii în XVision, deschide runda care va ajuta compania să își consolideze rapid poziția pe piețele externe prin intermediul unui bridge round ce îi va oferi acesteia flexibilitatea necesară pentru a structura viitoarea rundă. Prin acest bridge round ROCA X își continuă misiunea de a crea o punte de legătură între start-up-uri și resursele necesare dezvoltării lor.

“Atunci când un proiect arată o evoluție rapidă, viteza de reacție a celor implicați în proiect devine factorul decisiv care poate face diferența în dezvoltarea acestuia și este datoria investitorilor să fie pregătiți să reacționeze oricât de repede este nevoie. Prin ROCA X ne dorim să oferim fondatorilor flexibilitatea necesară pentru ca dezvoltarea business-ului lor să nu fie amenințată de duratele lungi de timp necesare uneori pentru a accesa capital.”, declară Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

În ultimul an XVision a implementat soluția de analiză automată a radiografiilor în peste 30 de spitale publice și private din Romania, Ungaria, Slovacia și Polonia, procesând peste 70% din radiografiile realizate de către aceste instituții. Unul dintre factorii ce a dus la creșterea accelerată a unităților medicale în care aceștia sunt prezenți, a fost și pandemia cauzată de COVID-19. Totodată, medicii realizează din ce în ce mai mult nevoia pentru soluții digitale, integrate în munca de zi cu zi, care îi pot ajuta să analizeze mai rapid și mai eficient imaginile medicale. Prin algoritmii dezvoltați, XVision analizează atât radiografiile de torace, cât și CT-urile de plămâni, putând să identifice o serie de patologii prezente, printre care și unele direct corelate cu virusul SARS-CoV2. Acest lucru, mai ales în contextul pandemic pe care îl traversăm, ajută medicii să ajute la rândul lor mai mulți pacienți.

„Problema pe care noi o rezolvăm la XVision, cea a volumului de muncă prea mare pentru radiologi, există de dinaintea pandemiei prin care trecem. COVID-19 a accentuat întreaga situație, motiv pentru care am realizat că trebuie să ne mișcăm mai rapid decât ne propusesem. Ca urmare, ne-am concentrat pe a integra XVision în cat mai multe spitale în România pentru a valida faptul că sistemul este un ajutor real pentru doctori și pentru a le pune la dispoziție o unealtă care să îi ajute zilnic. Extinderea în piețele străine a fost următoarea direcție naturală – în punctul în care suntem, avem deja primele sisteme instalate în mai multe piețe CEE și ne simțim pregătiți să accelerăm procesul de expansiune. Investiția ROCA X este esențială tocmai pentru că ne ajută să facem față cererii pe care o întâmpinăm în alte piețe, fiind și un prim pas în completarea unei runde mai ample pe care o strângem.” adaugă Ștefan Iarca, cofondator și CEO XVision.

Pe termen lung, XVision are ca scop să devină un furnizor de algoritmi deep-tech care să fie compatibili cu toate soluțiile digitale folosite în imagistica medicală. În viitorul apropriat, compania are ca obiectiv extinderea în regiunea CEE.

Europa este regiunea cu cea mai mare creștere a pieței de radiografie, dar deficitul de personal necesar pentru a face față cererii este de peste 30%. Interpretarea radiografiilor folosind algoritmi de AI este o nișă care generează anual $400m și creste cu 25% – această nișă este preconizată să depășească mărimea curentă a pieței de radiologie până în anul 2031.

,,XVision este una dintre puținele companii pe care am ales să o susținem chiar dacă nu aveau încă o validare a pieței, deoarece potențialul de inovație era greu de ignorat – doar în ultimii 15 ani numărul de radiografii analizate zilnic de un radiolog a crescut de aproape 4 ori, iar oboseala este principalul factor al erorilor de interpretare. Aproape fiecare țară din Europa se confruntă acum cu un deficit de radiologi, iar imagistica medicală este una dintre ramurile medicinei unde AI poate avea cel mai mare impact atât pentru cadrele medicale, cât și pentru sănătatea societății. Dar oportunitățile de inovație din domeniul medical nu se rezumă doar la imagistică – în următorii câțiva ani toate procesele instituțiilor medicale vor trebui digitalizate, iar datorită numărului mare de dezvoltatori software din România, împreună cu apariția unei noi generații de cadre medicale, România poate deveni un hub important pentru MedTech” , declară Bogdan Pașca, Junior Investment Manager ROCA X.

Despre ROCA X – For dreams too big to be built alone

ROCA X este un proiect destinat afacerilor disruptive la început de drum: tinerii antreprenori cu idei revoluționare din zona de tehnologie, în stadiu de MVP sau prototip, cu viziunea de a avea un impact în societate și cu pasiunea pentru a transforma această dorință în realitate.

ROCA X face parte din Impetum Group, grupul românesc format din reunirea celor 3 brand-uri: CITR, ROCA și ROCA X, dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business în oricare etapă din viața unei companii. Impetum Group este: Pro Business. Against Value Destruction.

Despre XVision

XVision este un startup românesc fondat de o echipă multidisciplinară din Timișoara, pasionată de inteligența artificială, deep learning și optimizarea proceselor medicale. XVision folosește algoritmi de inteligență artificială pentru analiza imaginilor medicale (raze de torace și CT-uri de plămâni), având rolul de a asista medicii în procesul de diagnosticare. Cu ajutorul platformei XVision, imagistica medicală beneficiază de avantajul tehnologic oferit de inteligența artificială asigurând un act medical mai eficient, centrat pe calitatea relației pacient-medic.

Compania a fost înființată în 2018 și a fost susținută pe parcursul drumului de fonduri de investiții și business angels: GapMinder, ROCA X, Cleverage, Growceanu, Cristian Pop și Ciprian Man au ajutat la dezvoltarea XVision și continuă să susțină compania în eforturile curente de ridicare de capital.