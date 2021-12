Americanii vor continua să livreze în 2022 Armatei Române sisteme de rachete Patriot, dar şi lansatoare multiple. De asemenea, vom achiziţiona şi instalaţii mobile de lansare rachete antinavă.

În anul 2022, Armata Română va continua să dezvolte unele programe majore de înzestrare aflate în curs, dar va demara şi unele noi. Concret, partea americană va continua să livreze militarilor români transportoare blindate pentru trupe 8×8 Piranha 5, sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot şi lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare HIMARS. În plus, Norvegia ar putea începe să livreze primele aeronave din cele două escadrile de F-16 pe care România vrea să le cumpere în perioada următoare pentru întregirea flotei de avioane de luptă.

Apoi, va intra în linie dreaptă şi contractul pentru achiziţionarea de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, cunoscute sub denumirea de baterii de rachete de coastă, care vor fi utilizate pentru apărarea litoralului. Este vorba de Naval Strike Missile (NSM), o rachetă antinavă de ultimă generaţie, capabilă să fie lansată dincolo de linia orizontului, care este dezvoltată de firma americană Raytheon în parteneriat cu Kongsberg Defense Aerospace (Norvegia). Rachetele au o rază de acţiune de 185 de kilometri şi, având în vedere că litoralul românesc are 250 de kilometri, sunt potrivite pentru apărarea zonei vizate. Navigaţia se face cu ajutorul unui complex hibrid INS/GPS şi al unui radioaltimetru, iar sistemele sunt de tip „fire and forget” şi „all weather”. Rachetele acestor sisteme sunt capabile de manevre strânse, au semnătură infraroşu redusă şi pot să atace din nou ţinta în cazul în care au ratat-o iniţial.

Armamentul tip NATO va înlocui vechile AKM-uri

În acelaşi timp, conform Ministerului Apărării Naţionale (MApN), de „interes imediat” este demararea contractului „Corvete multifuncţionale”. Navele vor fi fabricate, cel mai probabil, de compania Naval Group, câştigătoarea licitaţiei organizate MApN. Navele vor fi construite în România în decurs de şapte ani, în baza unui transfer de tehnologie pentru fabricarea, dotarea şi mentenanţa corvetelor. Corvetele care vor intra în dotarea Forţelor Navale Române vor avea un deplasament de 2.500 de tone şi vor dispune de o propulsie combinată Diesel-Diesel (CODAD), dar vor avea la dispoziţie şi sisteme cu jeturi de apă pentru o mai bună manevrabilitate. GOWIND 2500 are o lungime de 102 metri şi este capabilă de o viteză maximă de peste 45 de kilometri pe oră. Este dotată cu sisteme variate de război electronic şi cu o mulţime de senzori care furnizează date sistemului de luptă. Sistemele de armamament sunt MBDA şi constau în rachete antinavă Exocet, sisteme antiaeriene VL Mica, dar şi torpile. În plus, corvetele sunt dotate cu un tun principal OTO Melara de 76 de milimetri şi cu alte două tunuri robotizate de 20 de milimetri. Nava are un hangar care poate fi utilizat de un elicopter de 10 tone sau de sisteme de drone.

În fine, unele surse militare susţin că vor fi demarate şi programe de dotare cu sisteme de comandă, comunicaţii şi control C4I cu capabilităţi de integrare ISTAR, cu drone tactice clasa I, dar, foarte important, şi cu armament individual tip NATO care, treptat, va „scoate la pensie” vechile AKM-uri.

