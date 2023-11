Într-o analiză realizată pentru Institutul GOLD, Petru Romoșan descrie ceea ce era de prevăzut încă de câteva decenii despre războiul purtat de către SUA și Israel împreună contra Iranului, respectiv pune pe tapet argumentele ce indică extincția puterii lui Zelenski și situația complicată a Ucrainei.

Autor: Petru Romoșan

1. Zbigniew Brzezinski: Israel, război cu Iranul

2. Ucraina

Dacă ai putea citi toate articolele de geopolitică, de mare strategie, economice etc. care merită, care sunt documentate și strălucitoare, aparținând cel puțin de două mari civilizații sau culturi, în cel puțin două limbi de largă circulație (franceză și engleză americană, de exemplu), aproape că ai putea prezice viitorul planetei. Dar e prea mult de citit și pentru o singură persoană pare ceva cu neputință de realizat. Și se pare că nu există nici birouri bine integrate, cu echipe de vârf ale unor servicii secrete care să ducă la bun sfârșit un asemenea efort. Pentru că mai toată lumea urmărește beneficiul imediat, confortabil și chiar lenea “creatoare”.

Și totuși dacă ne informăm serios putem risca prognoze cu șanse de a cădea pe viața însăși din viitor. Dar e un efort susținut (și o plăcere) de zi cu zi în lumina experienței.

Ce am mai citit interesant deci? Philippe Rosenthal (pe observateurcontinental.fr) are superba idee de a-l reciti pe marele strateg american Zbigniew Brzezinski, consilierul pe securitate națională al președintelui american Jimmy Carter (1977-1981), autor al celebrei cărți “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives” (1998), în legătură cu conflictul din Israel (Palestina), din Orientul mijlociu și Asia Occidentală. Zbigniew Brzezinski este cotat alături de Henry Kissinger și de Samuel P. Huntington ca unul dintre cei mai mari strategi de după cel de-al doilea război mondial. Ar mai trebui poate adăugat și Edward N. Luttwak, de origine română. Toți cei numiți mai înainte sunt americani. În substanță, Philippe Rosenthal se mulțumește să-l citeze pe marele guru american de origine poloneză:

“Absența unei rezolvări juste și mutual acceptabile a conflictului israelo-palestininian este susceptibilă să producă o situație care va semăna de facto a apartheid: adică două comunități care traiesc una lângă cealaltă dar separate prin represiune, una bucurându-se de prosperitate și adjudecându-și pământurile celeilalte care trăiește în sărăcie și distrugere.”

Apoi Zbigniew Brzezinski e citat în legătură cu ispita Israelului și a SUA de a face război Iranului. Actualii conducători de la Casa Albă și de la Tel Aviv ar trebui să-l recitească pe Brzezinski: “Ar fi un dezastru și pentru Statele Unite și pentru Israel dacă s-ar implica într-un conflict militar cu Iranul. Cine cunoaște dinamica geopolitică a Golfului Persic știe că un asemenea război ar avea consecințe economice și politice devastatoare pentru economia mondială și sistemul internațional”. “Un asemenea război ar izola Statele Unite și ar creea circumstanțe în care preeminența mondială americană ar deveni foarte rapid ceva care ține de trecut. Și în plus ar avea consecințe mortale pentru Israel însuși”. Astăzi aceste avertismente sunt pe care să devină realitate, notează Phillipe Rosenthal.

“După Zbigniew Brzezinski teroriștii nu vin din naștere ci devin – sub influența evenimentelor specifice, a experiențelor personale, a ideilor, a fobiilor, a miturilor naționale, a memoriei istorice, a fanatismului religios și a spălării creierului.” Imaginile televizate au o mare influență. “În timpul războiului rece politica noastră (americană, n.n.) viza să-i unim pe prieteni și să-i divizăm pe inamici. Din nefericire, tacticile noastre actuale, inclusiv limbajul islamofob ocazional, au tendința de a-i uni pe inamici și de a-i aliena pe prieteni” (Zbigniew Brzezinski)

Phillipe Rosenthal încheie: “Un sentiment acut de ostilitate politică la adresa SUA, a Regatului Unit și a Israelului este stimulată nu doar de locuitorii Orientului Mijlociu, dar, de asemenea, și de locuitorii unor țări îndepărtate ca Etiopia, Marocul, Pakistanul, Indonezia și chiar a Caraibelor care se simt desemnați ca teroriști, asemănători cu Hamasul.”

Reflecțiile lui Zbigniew Brzezinski datează de 20-30 de ani. Ele au apărut în interviuri, în articole dar au azi o stranie actualitate. Ceea ce înseamnă că nici Israelul și nici Statele Unite nu au făcut nimic în toți acești ani să rezolve, în interes mutual, conflictul israelo-palestinian. Zbigniew Brzezinski s-a stins în 2017, la 89 de ani. El a fost consilier de politică externă și pe lângă democratul Barack Obama.

Expertul militar Serghei Witte (alias Big Serge) scrie un foarte lung studiu despre situația militară la zi în Ucraina. Militarii noștri ar trebui să-l citească cu creionul în mână (sursa: Big Serge Thought https://bigserge.substack.com/p/russo-ukrainian-war-the-reckoning)

“În 2024, degradarea constantă a pozițiilor ucrainiene în Donbas, izolarea și lichidarea fortărețelor periferice ca Adviivka, dublul avans spre Kostiantynivka, înconjurarea din ce în ce mai marcată a Ugledar în vreme ce rușii avansează și spre Kuraklove – va plasa Ucraina într-o situație din ce în ce mai de nesusținut, partenerii occidental se interoghează asupra logicii afectării de stocuri de arme, oricum limitate, către un stat în ruină.

În secolul al III-lea, în epoca Celor Trei Regate în China (după ce dinastia Han s-a împărțit în trei state), era un general celebru și funcționar pe numele Sima Yi. Chiar dacă nu este la fel de citat ca Sun Tzu, mai binecunoscut, Sima Yi este autorul unui aforism care valorează mai mult decât tot ce e scris în “Arta războiului”. Sima Yi a formulat esența războiului în felul următor: “În afacerile militare, există cinci puncte esențiale. Dacă sunteți în măsură să atacați, trebuie să atacați. Dacă nu putem ataca, trebuie să ne apărăm. Dacă nu ne putem apăra trebuie să fugim. Celelalte două puncte te aduc în situația să te predai sau moartea.

Ucraina e pe cale să coboare pe lista celor cinci puncte ale lui Sima Yi. Evenimentele din vară au arătat că ea nu poate să atace cu success pozițiile rusești ținute solid. Evenimentele de la Adviivka și din alte părți permit acum să verificăm dacă poate să-și apere pozițiile din fața forțelor rusești care nu fac decât să crească. Dacă va eșua acest test nu-i rămâne decât să fugă, să se predea sau să moară. Așa se întâmplă când ora socotelilor a sosit”.

Ataci, te aperi, o iei la fugă, te predai sau mori – în această paradigmă se găsește azi Ucraina.

Sursa: solidnews.ro

