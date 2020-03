În acest moment, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela şi secretarii de stat Bogdan Despescu şi Raed Arafat, susţin o declaraţie de presă în care sunt anunțate noile prevederi din Ordonanța Militară nr 4 care va intra în vigoare.

– Sunt măsuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut România în ultimii 30 de ani.

– Vă prezint modificarile aduse prin Ordonanţa Militară pe care am supus-o aprobării astăzi. Acestea sunt domenii unde am intervenit.

– În primul rând, am clarificat cu privire la circulaţia persoanelor cu vârste de peste 65 de ani un interval orar în care pot să-şi rezolve şi problemele medicale: tratamente ocmologice, dializă etc. Am permis deplasarea în afara locuinţei, gospodăriei persoanelor de peste 65 de ani şi în intervalul orar 20-21 pentru a asigura nevoile animalelor de companie sau domestice. Pentru aceste ieşiri, nu este nevoie de declaraţie pe proprie răspundere. – Tot pentru cei peste 65 de ani am clarificat condiţiile în care pot fi sprijiniţi de operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale aprobate, astfel încât în intervalul 11-13 să faciliteze cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani în aceste spaţii – Având în vedere că şi familiile piloţilor pot fi afectate de riscul unei îmbolnăviri, aceleaşi condiţii le aplicăm şi piloţilor şi personalului navigant de aeronave

Un articol va clarifica sistemul energetic naţional, vital pentru funcţionarea statului. Am instituit, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale în producerea, distribuţia de gaze naturale şi petrol – Pentru a proteja cetăţenii care locuiesc în zone aglomerate, am stabilit ca autorităţile administraţiei publice locale, începând cu 31 martie, vor monta dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor şi vor face activităţi de dezinfecţie pe scări şi alte spaţii comune.

– Am stabilit că cei care sunt în izolare la domiciliu identificaţi şi verificaţi ca atare, dacă încalcă regulile izolării, intră în carantină, cu condiţia în care vor suporta obligatoriu toate cheltuielile pe care le implică această carantinare.

– Totodată, cei care ies din carantină înainte de cele 14 zile, vor fi reintroduşi în carantină, evident, suportând şi ei toate cheltuielile carantinării.

– Am stabilit că şoferii care intră în ţară cu autovehicule de peste 2.4 tone au trei opţiuni pentru a se proteja: fie angajatorul le asigură un loc în care să se izoleze între curse, fie declară că se izolează la domiciu, fie autorităţile pun la dispoziţie spaţii de carantinare la cerere pentru a asigura protecţia familiei şoferilor, cu plata aferentă cazării.

– Am decis ca, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, în perioada stării de urgenţă, preţurile la gaze, apă, salubritate, carburanţi, energie termică şi electrică nu pot fi majorate peste nivelul de azi, la data emiterii prezentei ordonanţe militare. Preţurile pot doar să scadă, în funcţie de cerere sau ofertă.