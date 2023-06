Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a umilit în Parlament pe Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor spune că PSD a luat copy paste fostul program de guvernare al coaliției și promite lucruri deja îndeplinite.



„A fost o perioadă dificilă, cu o mână stingeam incendiile și cu alta încercam să construim ceva. Acum câteva zile credeam că în România vom putea vorbi cu zâmbetul pe buze de respectarea cuvântului dat, de vertificalitate și onoare politică. Acest mesaj ar fi fost necesar într-un moment dificil, de provocări dificile. Execuția cu premeditare a fost pusă în practică foarte zgomotos. Da, nu neg, suntem supărați. Cum să nu fim supărați când văd că profesionalismul nu contează. Prin umilirea celuilalt și încălcarea cuvântului dat nu se poate construi nimic.

Domnule Ciolacu, nici nu ați depus jurământul și deja multe din programul de guvernare sunt deja îndeplinite. Așa se întâmplă când iei programul cu copy paste. Despre lista guvernului, spus numai atât: Dacă cineva are o legătură specială cu baronul Brukenthal îi transmitem salutări”, a spus Hunor, cu aluzie la Raluca Turcan, numită ministru al Culturii. În 2021, Raluca Turcan i-a urat „La mulți ani” baronului Samuel von Brukenthal, deși acesta a murit în 1803.

De asemenea, liderul UDMR a mai precizat că Marcel Ciolacu este un „magician politic extrem de talentat”. Kelemen Hunor se declară șocat de răspunsul primit zilele trecute de la Marcel Ciolacu cu privire la renunțarea la unele ministere, a precizat acesta la votarea Guvernului în Parlament.

„Aveți grijă de PNL. Suntețu un magician politic extrem de talentat. Aveți grijă să nu se trezească. Este adevărat că nu a trecut încă pericolul de a te culca sănătos și de a te trezi mort.

Domnule premier desemnat, bănuiți și dvs. știu și eu, că dacă o să se trezească, o să vă lase singuri. Eu mai am încredere în dle premier, pentru că știu că n-ați vrut să vindeți Ardealul. Tot de la dvs. am înțeles explicația pentru acea acuzație de acum trei ani: când v-am întrebat de ce ar trebuit să renunțăm la ministere mi-ați dat un argument: că așa e în politică. Am rămas perplex. Nu putem vota acest guvern. Nu suntem ipocriți. Am colaborat ani de zile cu unii din Guvern. Parlamentarii UDMR vor spune prezent, dar nu votează”, a conchis Kelemen Hunor.

Citește și: Circ de zile mari în Parlamentul României. Un fost premier a împărţit liberalilor câte trei trandafiri şi adeziuni la PSD