Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sabin Sărmaș a anunțat că s-au adoptat normele pentru legea interoperabilității, cu alte cuvinte, a venit ziua în care s-a făcut penultimul pas „către soba în care ardem dosarul cu foi și șină.”

„Ani la rând, instituții în șir s-au așezat pe datele pe care le gestionează, care nici măcar nu le aparțin lor, că nu-s aduse de-acasă, ci le aparțin cetățenilor. E de înțeles cumva, e un instinct de supraviețuire, o frică de a nu pierde controlul. Le-ai luat datele, ai închis prăvălia și lumea merge să facă altceva mai bun. D-aia avem birocrație în România, ca să ne înțelegem. N-am fost noi primii politicieni care au spus că dacă statul are date despre tine sau firma ta, și le are pe toate!, bine-ar fi să nu ți le ceară în dosar, ci să le ia direct printr-o platformă de interoperabilitate, de schimb de date electronic. Însă am fost primii care am reușit în Parlament, prin Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate, să instituim această regulă simplă, dar esențială pentru a ucide odiosul dosar cu șină”, a scris Sabin Sărmaș.

De asemenea, deputatul clujean PNL a anunțat că de joi, 26 octombrie, este îndeplinită și ultima condiție pentru a crea Platforma Națională de Interoperabilitate.Sub semnătura Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, au fost publicate normele tehnice pentru crearea Platformei. Prin urmare, se poate demara implementarea tehnică propriu-zisă, iar mingea e numai și numai în curtea ADR.

„Ce înseamnă asta pentru cetățean? Nicio instituție nu îți va mai cere niciodată o informație (în original sau copie) la care are deja acces prin noua Platformă Națională de Interoperabilitate. Ce este ea? Un sistem digital ce va da acces la datele care astăzi se află la Evidența Populației, la primării, la Cadastru și Carte Funciară, la Serviciul de Permise Auto, la cel de Pașapoarte, la Registrul Comerțului, la portalul instanțelor, la ANAF ș.a.m.d. Suntem mai aproape de ziua în care mergi doar cu un buletin la ghișeu sau de ziua în care, prin ROeID, te autentifici într-o platformă în care îți vezi toate datele și nu mai ai de încărcat nici măcar un document. Doar un click pe o solicitare, ca atunci când comanzi pe net un telefon nou”, a conchis Sabin Sărmaș.