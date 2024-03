Partidul Forța Dreptei Cluj a anunțat că va susține candidatura în calitate de independent a lui Sabin Sărmaș, nu însă si USR-ul cu care formațiunea condusa de Ludovic Orban se află în alianță la nivel central. Sabin Sărmaș atrage atenția că o împărțire a voturilor la Cluj-Napoca între USR și Forța Dreptei nu va face decât să-l avantajeze pe Emil Boc.

”Ce va decide Alianța Dreapta Unită, cât timp Forța Dreptei mă susține ca independent nu știu. Am primit susținerea aceasta fără condiționarea de a mă înscrie în partid. Au spus: „Noi, Forța Dreptei, pentru a maximiza șansele de a câștiga Primăria Cluj-Napoca, îl vom susține pe Sabin Sărmaș, candidat independent”. Eu invit în continuare toate partidele care își doresc cu adevărat o evoluție bună pentru Cluj să ni se alăture! Am foarte mult electorat în rândurile electoratului USR. Și e firesc! Sunt IT-ist la bază, sunt inginer de profesie. Am făcut o companie, și asta mă suprapune mult peste electoratul USR. N-aș vrea să ne transformăm într-o turmă de iepuri pentru Emil Boc. Nu e bun, desigur, nici modelul PNL cu PSD, în care înghițim o roabă de broaște, numai să fie bine pentru o grupare restrânsă. Dar nici lipsa de realism, în care spargem voturile celor care își doresc o schimbare și o salvare a Clujului nu e o soluție!”, a arătat Sabin Sărmaș.

Forta Dreptei este prima formațiune politică care a anunțat oficial că-l susține pe Sabin Sărmaș pentru Primăria Cluj-Napoca.