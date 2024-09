Într-o nouă serie de dezvăluiri privind activitățile frauduloase din domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare, numele lui Alin Ioan Ursu revine în atenția publicului. Cu un trecut dubios și o listă lungă de plângeri depuse împotriva sa, Ursu continuă să înșele clienții prin intermediul mai multor firme, printre care Glass Vision, City Solutions și Artech Production. Deși este un fost condamnat care a petrecut timp în închisoare, el nu a renunțat la obiceiurile sale, iar metodele sale devin din ce în ce mai sofisticate, lăsând în urmă zeci de victime.

Antecedentele și modul de operare al lui Alin Ioan Ursu

Activitatea frauduloasă a lui Ursu nu este ceva nou. Începând din 2013, numeroși clienți au început să se plângă pe diverse forumuri și site-uri de profil de neseriozitatea acestuia. La acea vreme, era administratorul firmei Glass Vision Evolution SRL, care avea sediul în București. Firma, condusă în asociere cu Viorica Ioniță, se ocupa aparent de realizarea și montarea scărilor și balustradelor, însă realitatea era complet diferită.

Metoda era simplă: Ursu promitea lucrări de calitate, cerea un avans de 50% din valoarea proiectului, iar după ce banii erau transferați, nu mai răspundea la telefon și nu își onora obligațiile contractuale. Firma Glass Vision Evolution SRL a funcționat doar ca un paravan pentru înșelătoriile lui Ursu, iar după ce numărul plângerilor a crescut, aceasta a fost închisă. Însă, în loc să se oprească, Ursu a continuat cu noi firme.

City Solutions și continuarea înșelătoriilor

Victimele continuă să își exprime nemulțumirea în mediul online cu privire la activitatea lui, menționând că, nici până în 2024, nu și-au primit despăgubirile sau lucrările pentru care au plătit.

După închiderea firmei Glass Vision Evolution, Alin Ioan Ursu și-a schimbat abordarea și a lansat un nou site, CitySolutions.ro, unde promitea servicii de „proiectare și realizare de scări și balustrade.” Cu toate că descrierea de pe site părea promițătoare, clienții au avut parte de aceeași soartă ca și în trecut: după ce plăteau avansuri substanțiale, Ursu dispărea fără urmă.

Un exemplu relevant este cel al unui bărbat care, în decembrie 2019, a încheiat o convenție civilă de prestări servicii cu Alin Ioan Ursu, pentru realizarea și montarea unei scări metalice, a unei trepte casetate din fag și a unei balustrade de sticlă. Valoarea totală a lucrării era de 5.500 de euro, din care clientul a plătit un avans de 2.300 de euro. După ce a primit banii, Ursu nu a mai răspuns la telefon și nu a realizat lucrarea promisă.

Victimele lui Alin Ioan Ursu și lupta lor pentru justiție

Numărul victimelor înșelate de Alin Ioan Ursu este impresionant, iar plângerile împotriva lui continuă să se adune atât la poliție, cât și la instanțele de judecată. Încă din 2013 și până în 2024, clienții și-au împărtășit experiențele pe forumuri, avertizându-i pe alții să evite colaborarea cu Ursu.

O altă persoană care a căzut în capcana lui Ursu a relatat: „Am fost la sediul ascuns al firmei și l-am găsit. Mi-a arătat buletinul, mi-a dat o declarație în care promitea că îmi va returna banii într-o lună. Evident, nu a făcut asta și l-am reclamat la poliție. De acolo am primit doar o recomandare să-l dau în judecată la instanța civilă.”

„I-am dat avans 7000 de euro și eram cât pe ce să îi mai dau 4000 pentru încă un proiect. Din fericire a durat mai mult să terminăm proiectul și el începuse să nu mai răspundă. Așa că am rămas doar cu paguba de 7000.” a declarat o altă persoană

Reacția autorităților și provocările în justiție

De-a lungul anilor, mai multe procese, atât civile cât și penale, au fost intentate împotriva lui Alin Ioan Ursu. În ciuda numărului mare de plângeri și a dovezilor prezentate, multe dintre cazuri s-au soldat cu soluții nefavorabile victimelor, cum ar fi neînceperea urmăririi penale , ceea ce a făcut ca mulți dintre cei înșelați să se simtă abandonați de sistemul de justiție.

„Poliția mi-a spus că a discutat cu Ursu și că acesta a promis că va rezolva chestiunea. Acum sunt nevoit să-l dau în judecată pe cale civilă”, a declarat unul dintre păgubiți, subliniind dificultățile cu care se confruntă victimele în încercarea lor de a-și recupera banii.

În momentul în care Ursu a fost contactat de Gazeta de Cluj a declarat următoarele lucruri: „Da, am avut niște situații, am avut niște probleme și voi rezolva pe cale amiabilă cu toată lumea. Nu vreau să am cu nimeni probleme de genul acesta. Ideea este că sub nici o formă nu vor rămâne așa. (…) Voi rezolva situația până la finalul anului acesta, începutul anului viitor.”

Ce urmează pentru Alin Ioan Ursu?

Deși autoritățile au deschis mai multe anchete împotriva lui Ursu, recuperarea prejudiciilor este o misiune dificilă. Între timp, Alin Ioan Ursu continuă să activeze pe piață, folosind noi firme și noi identități pentru a atrage clienți. De fiecare dată, el se folosește de aceleași strategii: promisiuni mari, avansuri substanțiale și dispariții misterioase.

Pentru a se proteja de astfel de escrocherii, specialiștii recomandă clienților să verifice temeinic firmele cu care intenționează să colaboreze, să solicite referințe verificabile și să evite plata unor avansuri mari fără garanții solide. Este esențial ca publicul să fie vigilent și informat pentru a evita să cadă în capcana unor astfel de indivizi care continuă să profite de lacunele din sistem.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor reuși în cele din urmă să-l aducă pe Alin Ioan Ursu în fața justiției și să pună capăt seriei sale de escrocherii, care a afectat atât de multe persoane în ultimii ani.