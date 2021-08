Emanuel Petran este actor la Teatrul Național Cluj-Napoca, regizor și fost director al Teatrului de Păpuși Puck din Cluj-Napoca, acesta și-a pierdut postul, după opt ani de activitate, la evaluarea din luna mai și susține că procedura prin care a fost evaluat s-a făcut în mod ilegal, neavând legătură cu rezultatele sale manageriale, ci cu anumite interese de ordin politic.

Emanuel Petrean a ocupat postul prin concurs la 1 iunie, în anul 2013. Primul mandat a fost de 3 ani, de la 1 iunie 2013 până pe 31 mai 2016, iar al doilea contract de mandat a fost încheiat la 5 ani, între 1 iunie 2016 și 31 mai 2021, prelungirea de doi ani față de contractul anterior fiind ca o recunoaștere a meritelor sale din partea Consiliului Județean Cluj. În cele două mandate, a avut parte de rezultate excepționale, care reies din rapoartele de activitate pentru întreaga perioadă 1 iunie 2013- 31 mai 2021. Cu toate acestea, în urma evaluării de anul acesta, Emanuel Petrean nu a obținut calificativul minim (nota 9), care i-ar fi permis să-și prelungească contractul automat și a fost depunctat de comisia de evaluare obținând numai nota 8,87, astfel urmând să se organizeze un concurs pentru a se stabili noul director al Teatrului de Păpuși Puck.

„Nu am înțeles niciodată de ce nu am fost notat cu nota maximă, 10, decât în anul 2017”

Emanuel Petrean susține că a făcut tot ce era necesar pentru a obține cel puțin nota minimă și crede că punctajul primit a fost acordat fără a se ține cont de realizările sale ca manager. De asemenea, Petrean a transmis că notarea se face în baza unui program minimal care se referă la minimul de activități pe care managerul și le asumă, iar el nu numai că a realizat anual fiecare program minimal asumat, ba chiar a depășit majoritatea indicatorilor.

„Orice proiect de management are un program minimal. Programul minimal, după cum chiar denumirea o spune, este alcătuit din minimum de activități pe care managerul și-l asumă prin contract față de ordonatorul de credite. Dacă acel proiect minimal este realizat în proporție de 100% managerul este notat cu 10 la evaluarea activității.

În cazul meu, ca manager, nu numai că a realizat în fiecare an programul minimal asumat, dar în fiecare an am depășit majoritatea indicatorilor, potrivit informațiilor pe care le primeam de la contabilul șef al instituției și potrivit evidențelor. În aceste condiții, nu am înțeles niciodată de ce nu am fost notat cu nota maximă, 10, decât în anul 2017 de către comisia de evaluare.” a menționat Emanuel Petrean.

Potrivit legii, managerul unei instituții publice de cultură trebuie evaluat în fiecare an și la final de mandat. Dacă nota la evaluarea finală este cel puțin 9, managerul are dreptul să depună un nou proiect de management, care va sta la baza unui nou contract, fără a se organiza un concurs deschis, iar notele obţinute la evaluările anuale stau la baza notei obţinute la evaluarea finală, deoarece se face media aritmetică a notelor obținute în fiecare an din mandat. În 2016, la sfârșitul mandatului de trei ani, Emanuel Petrean a obținut dreptul de a depune un nou proiect de management, încheind în baza acestuia un nou contract de mandat pentru o perioadă de cinci ani, ca semn de recunoaștere a rezultatelor merituoase de către președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Comisia de evaluare și-a schimbat părerea despre Petrean în ultimul an

În cel de-al doilea mandat, Emanuel Petrean a obținut calificative peste 9 și chiar nota maximă în anul 2017, însă Petrean susține că nu a fost evaluat și pentru activitatea sa din anul 2020, fapt care a dus la obținerea unui punctaj insuficient.

„Pentru activitatea anului 2020 nu am fost evaluat, contrar legii şi dreptului meu, deși raportul de activitate aferentă acestui an mi-a fost solicitat de către Consiliul Județean Cluj, iar eu am depus acest raport. Dintr-un calcul matematic simplu rezultă că media aritmetică a primilor 4 ani de mandat este 9,69, pentru a primi nota finală de 8,87 nota la evaluarea activității anului 2020 ar fi trebuit să fie 5,6. Așadar ar fi trebuit să fiu notat pentru anul 2020 cu nota 5,6. Evident, lucrul acesta nu se putea întâmpla fiindcă nu s-ar fi putut justifica faptic şi juridic, având în vedere activitatea raportată pentru anul 2020, în ciuda restricțiilor impuse de pandemia covid 19. Acesta este motivul -evident nelegal- pentru care comisia a ales să nu mă noteze pentru anul 2020, acordând pentru final de mandat o notă discreționară, necorelată nici cu activitatea desfăşurată, nici cu vreun indicator de performanță și nici cu punctajul din grila de evaluare care mi-a fost comunicată la cerere mea, și doar ulterior desfășurării evaluării și comunicării notei finale. Este vizibil cum aceeași comisie de evaluare care mi-a notat performanța în 7 ani cu mai mult decât 9, chiar 10 pentru anul 2017, brusc la finalul celui de-al doilea mandat, în ciuda performanțelor reale raportate, acordă nota 8.87.”, spune Emanuel Petrean.

În justificarea punctajului obținut, au fost invocate: „neîndeplinirea în totalitate a recomandărilor Serviciului Audit al Consiliului Județean Cluj” și „Pe perioada managementului (2017, 2018, 2019), indicatorul „Gradul de acoperire din venituri proprii (total venituri, exclusiv subvențiile) a cheltuielilor instituției” din programul propus nu a fost atins 100%.”

Neputându-și explica cum aceeași comisie de evaluare care l-a apreciat timp de 7 ani a decis să-i atribuie o notă sub punctajul minim, Emanuel Petrean susține că a ajuns în această situație în urma unei campanii împotriva sa, pornită în vara anului trecut, care are în centru refuzul de a accepta o donaţie din fondul Guvernului Ungariei – Bethlen Gabor. Fapt care i-a deranjat atât pe colegii săi maghiari, cât și pe politicienii din UDMR.

„Petrean a adoptat un comportament coleric și din această cauză cred că are astfel de reacții”

Pentru a clarifica situația, am cerut un punct de vedere vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan care ne-a transmis că nu este vorba despre o înlăturare abuzivă, o demitere ilegală sau anumite interese ascunse, menționând că:

„Nimeni nu este demis, se va organiza un concurs la care poate participa și domnul director, care pornește din prima poziție, pentru că știe cel mai bine toată instituția. Nu este vorba de niciun interes ascuns, nu avem nimic împotriva lui. Așa este legea, iar dacă în urma evaluări comisiei a obținut un punctaj mai mic de nota 9, punctajul minim, se face un concurs deschis, adică poate participa și altcineva. Nu este nimic ilegal și nu este nimeni dat afară. Problema este că domnul Emanuel Petrean a adoptat un comportament coleric și din această cauză cred că are astfel de reacții, însă din punct de vedere profesional este un om foarte bine pregătit, un om bun și nu pot să spun niciun lucru rău la adresa domnului Petrean. Acum se se așteaptă organizarea concursului la care poate participa oricine dorește. Știu că domnul Petrean are foarte multe conflicte interne, însă acest aspect nu are nicio legătură cu relația contractuală cu Consiliul Județean Cluj, pot să spun doar că în calitatea sa de manager, trebuia să gestioneze aceste conflicte. Este foarte neplăcut că domnul Petrean duce numele Consiliului Județean într-o situație inventată, doar pentru că are dumnealui anumite temeri pe care nu le înțeleg. Mereu l-am apreciat pe domnul Petrean pentru tot ceea ce a făcut pentru teatru, totuși a avut un contract cu noi de opt ani, a făcut multe lucruri bune, bineînțeles lucrând cu oamenii se generează și conflicte. Sper că dacă își va continua activitatea într-un nou contract, va ști să gestioneze aceste conflicte, în rest nu putem decât să ne bucurăm de toate activitățile desfășurate în cadrul teatrului.”

De-a lungul timpului, au existat numeroase conflicte de natură politică și etnică în cadrul Teatrului de Păpuși Puck, iar Petran a fost acuzat că discriminează secţia maghiară a Teatrului, care nu ar fi avut ocazia să pună în scenă la fel de multe spectacole precum cea română şi nu avea acces la deplasări în străinătate. Pe fondul acestor probleme a apărut în discuție posibilitatea înființării unui teatru de păpuși maghiar, separat de cel român. Vakar Istvan a declarat pentru Gazeta de Cluj că: S-a discutat cu colegii maghiari din cadrul teatrului, care, la rândul lor, au discutat cu reprezentanții UDMR din Parlament și s-a gândit o formulă prin care sfera maghiară să aibă o doză mai mare de autonomie sau să se înființeze o altă instituție separată, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie până acum. Nu este chiar atât de simplu încât decizia să poată fi luată peste noapte, cel puțin noi, Consiliul Județean, nu putem face acest lucru atât de simplu. Înainte de a da „naștere” unei instituții noi, trebuie să se facă calcule, să se aplice anumite normative, mai ales că nu se prea pot separa aceste instituții fizic.

„Nu, nu sunt nebun! Mi-am făcut o evaluare psihiatrică!”

Emanuel Petrean amenință că va intra în greva foamei simțindu-se nedreptățit atât din punct de vedere politic, cât și juridic. Acesta a transmis că va face orice demers pentru a dovedi că a avut dreptate și că anumite grupuri de interese din interiorul teatrului, alături de comisia de evaluare, în frunte cu reprezentanții UDMR au vrut să-l înlăture ilegal din funcție.

„Voi intra în greva foamei ca urmare a gravelor abuzuri ale clasei politice și ale instanțelor de judecată! Dar și atunci se va încerca să se spună că sunt nebun și că din disperare fac asemenea gest. Nu, nu sunt nebun! Dar, așa cum se vede, nici prost. Mi-am făcut o evaluare psihiatrică, evaluare care dovedește că nu sunt nebun și sunt gata oricând să fiu reevaluat.” a declarat fostul manager al Teatrului de Păpuși Puck, Emanuel Petran.