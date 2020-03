O femeie de afaceri din Baia Mare, patroana firmei Meditech, este suspectată că ar fi sursa unui focar de infecție, după ce nu a declarat că a fost în strănătate și era infectată cu COVID 19.

Culmea, femeia are o afacere care presupune distribuția de echipamente medicale și are cunoștințe în domeniul medicinei, fie și numai prin prisma faptului că are relații apropiate cu medici din spitalele din Baia Mare. Medici care și-au dorit să o ajute, sărind peste protocoale, fără a fi știut că afacerista îi mințea cu privire la plecarea ei în străinătate. Acum există riscul ca zeci de persoane, unele dintre ele cadre medicale, să se fi infectat cu noul virus, iar îngrijorarea lor e perfect justificată. Femeia a primit recent confirmarea infectării cu SARS COV 2, iar acum se află internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, după ce a experimentat manifestări severe ale bolii. Pe plan local, îngrijorarea este mare, dar toată lumea tace. De ce? Pentru că firma pe care femeia o deține este unul dintre donatorii importanți ai spitalelor din zonă.

Traseul virusului prin spitale

Stela Săsăran și-a dat seama că nu se simte prea bine la câteva zile după data de 10 martie. Data aceasta este relevantă, pentru că atunci, la ora 07.21 a postat pe Facebook niște fotografii din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, exprimându-și nemulțumirea cu privire la faptul că defibrilatorul extern automat al aeroportului era nefuncțional și avea electrodul expirat din luna iulie 2012. Femeia știa toate aceste detalii, pentru că ea însăși este administratorul unei firme care chiar cu asta se ocupă, cu distribuția de astfel de dispozitive medicale. Într-unul dintre comentarii, o prietenă îi urează zbor lin.

Cronologia evenimentelor care au urmat ne-a fost pusă la dispoziție de cadre medicale îngrijorate pentru sănătatea lor și a familiilor, arată presshub.ro.

După data de 10 martie, aflându-se în România, Stela Sărăran începe să se simtă rău, stările febrile fiind principalul simptom, complicat ulterior cu o dispnee severă. Așa a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Baia Mare, unde i-a făcut intrarea o prietenă care lucrează în spital, sărind peste triaj și fără a declara istoricul de călătorie. A primit un tratament simptomatic, specific unei răceli comune, după care, pe fondul agravării stării ei, a fost trimisă la Spitalul de Boli Infecțioase din județ, unde a primit tratament pentru stare virală. Pe 23 martie, aceasta a ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru efectuarea unei radiografii toracice, unde de asemenea, nu a recunoscut deplasarea ei în străinătate cu două săptămâni înainte. Abia pe 25 martie i s-a făcut testul pentru coronavirus la Spitalul de Boli Infecțioase, iar ulterior starea femeii s-a degradat, așa că a fost transferată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj.

O asistentă de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare a declarat, de altfel, pentru presa locală din Baia Mare că Stela Săsăran a mințit cu privire la faptul că a fost plecată în străinătate, aceasta efectuând recent un drum în Franța: “La fel de sigur e și faptul că nu a declarat de unde vine. Ar trebui ca medicii să iasă în față să vorbească, dar văd că toată lumea tace. Luni, în data de 23.03 a fost la noi la consult. Se poate verifica, sunt registre la camera de gardă. A făcut și radiografie pulmonară, alt registru… Inclusiv conducerea știe lucrurile astea. Chiar doamna manager a condus-o. Duminică a fost consultată la Infecțioase de o doctoriță care lucrează și la noi. Un doctor internist. Nu a știut nimeni nimic, au avut doar mască simplă, nici vorbă de mai mult.”

Tot presa locală din Baia Mare arată, în acest context, cu o filmare video, cum pacienta a fost transportată între spitale cu o ambulanță normală și fără măsuri crescute de precauție, cadrele medicale de pe ambulanță fiind acum și ele în pericol. Între timp, testul pentru coronavirus s-a pozitivat, iar femeia este tratată la Cluj, fiind acum într-o stare mult mai bună. În urma ei, însă, trei spitale s-ar putea confrunta cu îmbolnăvirea personalului. Acesta este și motivul pentru care cadrele medicale sunt extrem de speriate, dar când vine vorba să-și asume o poziție publică față de situație, toată lumea tace. De ce? Ei bine, firma pe care o administrează este unul dintre cei mai importanți donatori de echipamente și bani ai sistemului sanitar din Baia Mare. Mai mult, femeia este un important membru Rotary pe plan local, iar oamenii importanți ai locului încearcă să evite un scandal public cu privire la situația creată de un comportament inconștient. Încă un aspect important este acela că soțul doamnei Săsăran este Mihai Săsăran, șef de serviciu în cadrul Consiliului Județean Baia Mare. La rândul lui, bărbatul a intrat în contact cu mai mulți colegi, dar și oameni din cercul personal de cunoștințe. Un simplu calcul matematic arată cât de multe vieți pot fi puse în pericol de “omiterea adevărului”. Facem precizarea că în prezent Mihai Săsăran se află în izolare la domiciliu. La fel și mai multe cadre medicale din spitalele prin care soția lui s-a plimbat.

Mușamalizarea

În ceea ce privește atitudinea autorităților publice, aceasta este focalizată strict pe acoperirea situației. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care este și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, direct interesat de situația de pericol în care a fost pusă instituția pe care o conduce, a declarat că toți angajații aparatului propriu, dar și salariații celorlalte instituții care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ lucrează în condiții de siguranță maximă.

A fost o nouă zi grea la Consiliul Județean Maramureș și la spitalele din subordinea administrației județene, o zi în care presa a publicat informații despre un posibil caz de Covid-19 în rândul colegilor noștri. Din motive legale, legate de desfășurarea anchetei epidemiologice și din respect pentru o familie greu încercată, nu putem oferi public toate detaliile acestui caz, dar asigurăm maramureșenii că luam ferm toate măsurile pentru ca sănătatea fiecăruia să fie protejată. Angajatul nostru a fost mereu singur în birou și a interacționat foarte rar cu alți angajați, mereu protejat cu mască și mănuși, iar după confirmarea cazului în familia sa, a fost izolat la domiciliu. La Consiliul Județean am luat de câteva săptămâni măsuri ridicate de prevenție și siguranță a angajaților, pentru a rămâne funcționali în situații de criză. Am asigurat stocuri de materiale de protecție personală, facem zilnic dezinfecția întregului sediu și a birourilor, am separat personalul pe spații diferite pentru a reduce la maximum interacțiunile interpersonale, investigăm zilnic starea de sănătate a angajaților. Gabriel Zetea

Rareș Pop, directorul Direcției de Sănătate Publică Maramureș confirmă “o amplă anchetă epidemiologică” în cazul unei bolnave transferate de la Spitalul Județean din Baia Mare la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj Napoca, însă susține că pacienta în cauză nu a călătorit recent în una din zonele de risc și nu a intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv.

A fost internată în prima fază la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare iar ulterior, când starea de sănătate s-a înrăutățit, a fost mutată la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. În cursul nopții de joi spre vineri a fost transferată cu autospeciala SMURD, la unitatea medicală din Cluj. Rareș Pop

Vasile Pop, manager-interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a infirmat, la rândul său, zvonurile potrivit cărora unitatea medicală ar fi închisă sau în carantină.

Am primit joi, în jurul orei 14.00, o bolnavă transferată de la Spitalul de Boli Infecțioase, a cărui concentrație de oxigen în sânge era sub limitele normale și a fost nevoie să fie internată pe Secția Terapie Intensivă. Am discutat cu medicul-șef și au fost luate toate măsurile de protecție încă de la preluarea pacientei. Transportul în spital s-a asigurat pe un culoar și cu un lift separat, fiind internată singur în rezervă, iar medicii care au intrat în contact cu bolnava au fost echipați corespunzător, după normele cerute de Organizația Mondială a Sănătății și transmise prin Ministerul Sănătății. În Spitalul Județean din Baia Mare protocolul a fost urmat în totalitate, atât la transportul pacientei, cât și în ceea ce privește echipamentul medicilor cu care a intrat în contact. Joi, după ora 21.00, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Cluj Napoca am decis transferarea bolnavei care acum este în stare stabilă. Vasile Pop

Pendularea perpetuă între donații pentru spitale și afaceri cu spitale

Stela Săsăran este, deci, un personaj important din Baia Mare. Activitatea ei publică este cunoscută de multă lume, iar afacerile ei prosperă. Tocmai de aceea, este și un donator important al sistemului sanitar local. Din declarația de avere a soțului aflăm că firma MEDITECH SRL constituie centrul precupărilor profesionale ale Stelei Săsăran. Anual, femeia aduce în casă un venit de 43.195 lei din activitățile societății comerciale. Una profitabilă, am spune noi, din moment ce a beneficiat până acum de nu mai puțin de 924 de achiziții directe. MEDITECH are, potrivit site-ului oficial al companiei, o experienţă de 30 de ani în domeniul aparaturii medicale, experienţă acumulată atât în sectorul de stat cât şi sectorul privat.

Din detaliile contractelor obținute în ultimii ani, rezultă foarte clar faptul că Meditech SRL este o companie privilegiată care livrează marfă de valoare considerabilă spitalelor din întreaga țară. În anul 2018, firma avea o cifră de afaceri de 4.377.432 lei și un profit net de 795.588 lei. În general, firma are contracte cu spitale, iar Spitalul Județean din Baia Mare este printre cei mai relevanți clienți. Acolo a furnizat servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical în valoare de peste 25.000 euro, dar și instalaţii de climatizare de peste 11.000 euro. De altfel, “Stela de la Meditech” apare și în dosarul DNA asociat fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea. Într-o discuție dintre afaceriștii Mihai Coste și Octavian Niculescu despre “banii care trebuie dați Sorinei”, despre Stela se spune “că ar fi mâncat în plus”.

Toate aceste contracte frumoase cu spitalele de stat au determinat-o pe Săsăran să fie și generoasă, astfel că pe data de 13 decembrie 2018, aceasta oferea Spitalului Județean din Baia Mare aparatură și donații, despre care a scris, în mod public, pe Facebook, pentru că, nu-i așa, binele făcut fără gălăgie nu se simte la fel. Din păcate, pe lângă acest gest, apreciat de cadrele medicale din Baia Mare, doamna Stela a ținut să împrăștie acum și un virus periculos. L-a împrăștiat cu generozitate. În mai multe spitale. Dar despre asta n-a mai scris pe Facebook niciun cuvânt…