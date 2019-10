Gazeta de Cluj vă prezintă schema infracțională care l-a trimis pe clujeanul Marius Balo în pușcăriile din China. În urma mai multor petiții și a diligențelor făcute de avocatul clujean Eugen Iordăchescu, clujeanul ar putea fi adus să își ispășească restul de pedeapsă în penitenciarele din România. În China, el este acuzat că, în cadrul unui grup infracțional, obținea credite de pe urma unor contracte care conțineau clauze ascunse.

Curtea de Apel Cluj a emis o sentință în cazul clujeanul Marius Balo, aflat de mai mulți încarcerat într-un penitenciar din China, care l-ar putea aduce pe Balo în țară.

”Admite sesizarea formulată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj şi, în consecinţă, (…) dispune recunoaşterea hotărârii de condamnare nr. (2015) HEZ 49 din 24.03.2016 a Tribunalului Popular Intermediar II din Shanghai, rămasă definitivă prin hotărârea nr. (2016) HXZ a Curţii Supreme Populare din Shanghai şi executarea pedepsei de 8 ani închisoare aplicată persoanei condamnate Balo Marius pentru comiterea infracţiunii de complicitate la înşelăciune (fraudă) în contracte (…). Dispune transferarea persoanei condamnate Balo Marius din Penitenciarul Quinpu din Republica Populară Chineză într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei de 8 ani închisoare. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei în acest sens. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, arată soluția pe scurt a instanței.

Până acum, clujeanul a trimis în țară mai multe sesizări în care se plânge de condițiile de coșmar din pușcăriile din China.

”De două ori pe lună eram scos din cuşcă şi dus într-o alta, legat fedeleş de mâini şi de picioare într-un scaun de metal ce semăna izbitor cu un scaun electric în timp ce mi se repeta obsesiv că singura mea şansă este ca, odată ajuns în faţa judecătorului, să îi implor mila cu lacrimi în ochi”, povestește clujeanul într-o scrisoare.

O înșelăciune de 1,5 milioane de lei

Potrivit actelor de la dosar, Balo a fost implicat într-o schemă infracțională de pe urma căreia membrii grupului din care făcea parte obțineau credite în mod ilegal. ”Numitul Balo Marius a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani închisoare pentru comiterea infracțiuni i de complicitate la înșelăciune (fraudă) în contracte, prevăzută de art. 224, art. 6 alin. 1, art. 25 alin. 1, art. 35, 27, 64 din Codul penal al Republicii Populare Chineze .

În sarcina condamnatului s-a reținut că în perioada 2012 – 28 martie 2014 a reprezentat de 38 de ori compania Xindeer, compania Rentong HSBC, compania Abi, compania Uniunea Europeană, a luat parte la ceremonii de semnare și a semnat 35 de contracte de împrumut, fapte la care au participat și Jiang Chuanjian, Yue Liang, Du QunQun și alții, înșelând persoanele vătămate cu depozite de garanție exprimate în RMB în valoare totală de peste 2.582.402 RMB (aproximativ 1,5 milioane de lei, n.red.) și alte cheltuieli.

În considerentele hotărârii instanței din cadrul Republicii Populare Chineze s-a reținut că Yue Liang și alții au folosit pașaportul lui Marius Balo și au înființat la Hong Kong companiile Xindeer, Rentong HSBC, Abi. De asemenea, folosind pașaportul altei persoane au înființat la Hong Kong compania Uniunea Europeană ș.a. formând Compania grupului financiar de peste hotare, care conlucra cu platformele interne de fraudă pentru a comite fraude. Yue Liang, Hu Xiaogao și alții au complotat cu agenții de servicii intermediare. Compania platformelor de fraudă internă preciza persoanelor vătămate că sumele împrumutate necesare finanțării vor fi folosite de către agențiile de servicii intermediare pentru evaluarea creditului, înșelând persoanele vătămate cu sume uriașe de bani sub formă de comisioane de evaluare și consultanță; Jiang Chuanjian, Hu Xiaogao, Yue Liang și alții au semnat contracte de împrumut între persoanele vătămate și Compania grupul financiar de peste hotare, contracte pentru care trebuia să plătească mai întâi depozite de garanție, comisioane de afaceri, cheltuieli de deplasare, etc”, arată actele de la dosar.

Ceremonii plătite

După ce primeau banii de la persoanele vătămate, în colaborare cu Marius Balo și cu alți cetățeni străini, reprezentanți ai Companiei grupului financiar de peste hotare, Du Qunqun în calitate de traducătoare, Jiang Chuanjian, Hu Xiaogao, Fu Qiang, Yue Liang ș.a. ca reprezentanți de afaceri ai Companiei grupului financiar de peste hotare, erau organizate ceremonii de semnare a împrumuturilor de finanțare în cadrul cărora persoanele vătămate erau înșelate să semneze cu Compania grupului financiar de peste hotare contracte de împrumut financiar care conțineau clauze cu capcane implicite și conținut prin care împrumutătorul se angaja să suporte cheltuielile aferente semnării și desfășurării contractului. ”Ulterior, sub pretextul imposibilității persoanei vătămate de a-și îndeplini obligațiile stipulate în contract prin clauzele capcană, refuzau să-și îndeplinească obligațiile împrumutului de bani către persoana vătămată.

S-a reținut că Marius Balo primea o remunerație cuprinsă între 500 și 1.000 RMB pentru fiecare participare la ceremoniile de semnare a contractelor de împrumut pentru finanțare cu persoanele vătămate, ceremonii puse la punct de Yue Liang, Jiang Chuanjian și Hu Xiaogao. Persoana condamnată a semnat în numele companiilor Xindeer, Rentong HSBC, Abi, Uniunea Europeană împrumuturi financiare de finanțare cu persoanele vătămate, chiar dacă știa că nu avea această calitate, iar compania Uniunea Europeană nu este deschisă pe numele lui. Când a semnat contractele de împrumut, Marius Balo a scris în mod intenționat numele în engleză cu „Y” în mijloc în loc de „L”.

Raportat la starea de fapt reținută în cauză, instanța chineză a constatat că faptele comise de Marius Balo sunt de fraudă contractuală cu sume extrem de mari de bani, dar și că acesta a avut un rol secundar și auxiliar, fiind complice, pronunțând o pedeapsă mai ușoară sau atenuată conform legii”, se arată în rechizitoriul care l-a trimis pe Marius Balo în pușcărie.

Cum corespunde pedeapsa din China cu prevederile codului penal românesc

Potrivit motivării Curții de Apel Cluj, ”infracțiunea de înșelăciune prin mijloace frauduloase prevăzută de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul penal este sancționat ă cu pedeapsa de la 1 an la 5 ani închisoare, însă raportat la modalitatea de comitere – respectiv de trei sau mai multe persoane – în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 77 alin. 1 lit. a din Codul penal și ale art. 78 alin. 1 din Codul penal, fapt care atrage majorarea limitei maxime de 5 ani închisoare cu 1/3 din aceasta, respectiv cu 1 an 8 luni închisoare, limitele aplicabile fiind cuprinse între 1 an și 6 ani 8 luni închisoare . În continuare, raportat la activitatea persoanei condamnate Balo Marius de a reprezenta de 38 de ori compania Xindeer, compania Rentong HSBC, compania Abi, compania Uniunea Europeană, de a lua parte la ceremonii de semnare și de a semna 35 de contracte de împrumut cu diferite persoane vătămate atrage aplicare dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul penal și ale art. 36 alin. 1 din același cod, noile limite aplicabile în prezenta cauză fiind cuprinse între 1 an și 9 ani 6 luni închisoare . Având în vedere incidența mai multor dispoziții legale care au ca efect agravarea răspunderii penale, ordinea în care se dă eficiență acestora este stabilită de prevederile art. 79 alin. 2 din Codul penal.

Raportat la cele expuse anterior, instanța constată că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 141 alin. 6 lit. b din Legea nr. 302/2004, pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată de instanța chineză fiind inferioară limitei maxime admise de legea penală română pentru aceleași fapte”, se arată în soluția instanței clujene.