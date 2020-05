Istoria profesională a lui Dragoș Stanca, actualul șef al Biroului Roman de Audit al Tirajelor, arată același pattern: de profitor al industriei de presă. Un papagal supralicitat, o lepră a onlineului, scrie Liviu Alexa în ziardecluj.ro.

Sugativă de bani de-a lui Vântu, intermediar de proiecte ratate finanțate de ”structuri” securiste care adapă publicații gen Hotnews sau G4Media.

Dacă voi ați uitat, eu nu am uitat cum se pisa in capul lui infractorul S.O. Vantu in interceptări. Ia să dăm rewind:

Asta e Dragoș Stanca. Un om in capul căruia se pișa Vantu si el zicea: saru-mana, coane!

Dragoș Stanca a reușit după ani de zile de râvnă să ajungă președintele unui ONG pe nume Biroul Roman de Audit al Tirajelor, creuzet al intereselor marilor playeri din publicitate și presă, mulți dintre ei fiind deținuți de corporații străine.

Din această postură, cu un tupeu afectat, așa cum s-a branduit mereu, Stanca a avut nesimțirea să negocieze în ultimele trei luni cu Guvernul României proiectul de ajutor financiar al presei din postura de șef al BRAT și consultant. Postură care i-a permis ca, din câteva paragrafe incluse în OUG, pentru care Stanca a INSISTAT, să se taie de la finanțare 90% din presa locală tipărită, cât a mai rămas ea, si 90% din presa locală online.

De ce spunem asta? Pentru că în normele de aplicare pentru finanțare Guvernul și autoritatea care gestionează proiectul, se solicită presei locale scrise și online rapoarte de tiraj sau de audiență online care să fie făcute de ”un organism independent din industrie” conform articolului 7.c lit. C din OUG 63/2020…

Si, ce să vezi, a dracului coincidență, „singura varianta” care există la dispoziție in România trebuie să fie BRAT/SATI, un ONG cu interese private care nicidecum nu reprezintă întreaga industrie.

Surpriza apare în momentul în care companiile de presă încep să se înregistreze în sistemul propus de Guvernul României pe linkul media.gov.ro.

Ziar de Cluj face parte dintr-o rețea de ziare locale si NU a dorit niciodată să fie membru BRAT sau să apeleze la monitorizarea de trafic online a BRAT intitulată SATI – Studiul de Audientă si Trafic Internet.

Pentru că BRAT este doar un ONG care suge bani si nu sprijină presa, se sprijină doar ei intre ei, agențiile de media si PR cu spenderii din publicitate. Niciodată mizeria de audit BRAT nu a ajutat vreun ziar local să obtină venituri din publicitate pe baza reputatiei BRAT, agentii economici nu stiu cine e BRAT, BRAT nu are autoritatea morală să reprezinte industria in totalitate sau să fie standardul ei.

Nefiind membri BRAT si nedorind asta, am intrebat azi pe mailul de „suport” al proiectului guvernamental, de vreme ce nu vrem sa fim membri BRAT, dacă putem folosi datele de audienta furnizate de celebrul Google Analytics:

„Buna ziua, in prima faza puteti adauga monitorizarea Google Analytics, insa pană la finalul campaniei va trebui sa incarcati in platforma, evaluari facute de un organism independent din industrie, conform Art 7 punct c prevazut in OUG 63/2020. Totodata, monitorizarea Google Analytics pe care urmeaza sa o incarcati acum, trebuie asumata de catre reprezentantul institutiei.

Va rugam sa nu omiteti completarea si incarcarea Cererii de participare, disponibilă pe platforma in cadrul sectiunii Documente model.

Cu stima,

Echipa media.gov.ro”

Noi suntem ziaristi. Am zis că e musai să insistam, până intelegem. Am trimis un nou email:

Pentru că „echipa” de „suport” de la Guvern ne pasa in continuu, am fost si mai insistenti si am trimis un alt email:



„Insistăm.

Cată vreme dvs ne spuneti direct ca rapoartele Analytics de la Google, ditamai standardul in industria lumii, nu sunt ok, singura varianta ramasa e BRAT/SATI. Care nici ea nu e un standard, e o adunatura de interese dintr-un ONG, pe care noi, cel putin, refuzam sa o legitimam.

Va rog sa ne oferiti un raspuns CLAR, nu ne mai trimiteti la generalitatile din OUG: daca refuzam SATI, ce alt raportor independent acceptati?”

In cele din urma, a venit un email timid in care am fost anuntati ca solicitarea noastra a fost trimisa la Secretariatul general al Guvernului.

Sursele mele din Palatul Victoria spun că, la negocierile avute de Dragoș Stanca, cu reprezentantii Guvernului, acesta ar fi sugerat o taxă de 200 de euro pentru „auditarea” traficului publicatiilor care nu sunt membre BRAT, dar că a picat orice discutie despre asta.

Insă conditionarea de a prezenta un raport semnat de un „organism independent din industrie”, adică BRAT/SATI a rămas.

Dragoș Stanca trage turta pe spuza sa obligând ziarele locale tipărite sau online să se afilieze în cele patru luni de desfășurare a proiectului de ajutor financiar, în caz contrar ziarele locale neprimind niciun sprijin financiar.

Această condiționare strecurată în OUG este un trafic de influență infect și, în calitate de jurnalist cu 21 de ani de experiență, dar și de proprietar al unei rețele de ziare locale, protestez public față de acest comportament mizerabil al lui Stanca. Știu că pentru un personaj ca el, un bancnotar, nu contează ziarele locale amărâte din Romania, dar pentru noi contează să se știe că nu vrem să legitimăm ”standardul” BRAT/SATI.

BRAT reprezintă tot ce este mai otrăvitor pentru industria asta, un ONG care doar încasează taxe și trafichează influența, un ”organism” care nu a ajutat niciodată presa locală să se dezvolte, darămite să îi fie reprezentate interesele.

Material preluat din ziardecluj.ro