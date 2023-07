Șeful Ocolului Silvic Turda, Alin Ispas, se află în centrul unui scandal de proporții, după ce a început defrișarea unei păduri din localitatea Valea Ierii pentru a-și construi, prin interpuși, o cabană pe un teren concesionat de la Composesoratul Muntele Băișorii. Ispas susține că nu el este proprietarul cabanei și al terenului defrișat, însă localnicii au declarat pentru Gazeta de Cluj că șeful Ocolului Silvic Turda și-a băgat la înaintare rudele în acest proiect imobiliar pentru a nu se trezi într-o situație de conflict de interese.

Sursele noastre ne-au comunicat că șeful Ocolului Silvic Turda, Alin Ispas, și-a construit o cabană în Stațiunea Muntele Băișorii, pe raza comunei Valea Ierii, județul Cluj. Pentru realizarea investiției, Ispas a fost nevoit să radă de pe fața pământului o pădure tânără. Mai mult, cabana este construită pe un teren primit în concesiune de la Composesoratul Muntele Băișorii, care nu are încă o conducere legală. Membrii composesori susțin că în primăvara acestui an, când a avut loc o ședință privind amenajamentul silvic al fondului forestier, reprezentanții Agenției Pentru Protecția Mediului Cluj au stabilit că nu se va face niciun demers, nu se vor efectua tăieri de arbori sau închirieri de terenuri, până când nu vor fi soluționate litigiile legate de suprapunerea terenurilor din localitate și va fi decisă conducerea composesoratului. Potrivit surselor noastre, la acea ședință ar fi luat parte și Alin Ispas, care pare că nu a înțeles concluzia la care au ajuns membrii composesori și instituția de mediu. În ultima lună, Ispas a început să defriseze terenul din apropierea cabanei în mod necontrolat, fără a cere acordul membrilor composesori.

Această afacere personală pare a fi în contradicție cu valorile și scopurile de conservare pe care Ispas ar trebui să le promoveze în funcția sa oficială. Acționând în acest fel, Alin Ispas și-a contrazis în mod direct propria poziție profesională și responsabilitatea sa în calitate de șef al Ocolului Silvic Turda.

Ispas se teme să spună cine e proprietarul cabanei

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, Alin Ispas, a transmis că nu ele este cel care a construit cabana din mijlocul pădurii, ci o dură de acestuia. Șeful Ocolului Silvic Cluj nu a vrut să dezvăluie ce grad de rudenie este între el și persoanele care dețin imobilul, deoarece nu a primit un acord în acest sens.

„Eu nu am nici teren și nici cabană în Muntele Băișorii sau în Valea Ierii. Rude de-ale mele, da, ele au. Nu este vorba despre faptul că s-au tăiat ceva arbori. Acolo este vorba despre o suprafață de teren aflată în afara fondului forestier. Există o solicitare de la Composesoratul Muntele Băișorii pentru o suprafață de teren din afara fondului forestier prin care a cerut tăierea arborilor respectivi pentru a-i împărți la cei au teren acolo, deoarece terenul trebuia dezvelit de vegetația forestieră pentru a fi liber de construcții. Atât știu și atât pot să vă spun. Nu cred că are importanță ce relație de rudenie există între mine și persoanele respective. Nu am acceptul ei (n. red al rudei) ca să vă dau informații. Eu nu am nici teren și nici cabana acolo.”, a declarat șeful Ocolului Silvic Turda, Alin Ispas.

Membrii composesori susțin că nu li s-a adus la cunoștință o astfel de situație și că nu a existat o ședință în care să li se solicite acordul pentru a marca arborii respectivi în vederea tăierii. Mai mult, oamenii au afirmat că nu știu ce s-a întâmplat cu lemnul tăiat și că nu au primit nicio explicație în urma acestei acțiuni.

Gazeta de Cluj a scris în nenumărate rânduri despre problemele de la Composesoratul Muntele Băișorii. Membrii composesori se tem că vor rămâne fără niciun petic de pământ, după ce Maria Cirebea s-a instalat ilegal la conducerea structurii și a început să organizeze composesoratul după bunul plac, să parceleze terenurile și să le închirieze anumitor persoane fizice sau societăți comerciale. Cu toate că vorbim despre o zonă turistică, care s-a dezvoltat extrem de mult în ultima perioadă, oamenilor nu le-au fost repartizați niciodată bani sau lemne de foc în cei 23 de ani de funcționare, ba chiar au fost nevoiți să lupte în instanță pentru a-și recăpăta drepturile. Începând cu anul 2008, Cirebea Maria s-a pus stăpână pe asociație, devenind secretar, în ciuda faptului că aceasta nu avea dreptul să ocupe această funcție pentru că nu deținea calitatea de membru composesor. Tot de atunci, Composesoratul Muntele Băișorii a fost condus de diferite persoane care s-au instalat ilegal în consiliul director, au fost convocate Adunări Generale de către anumite persoane care nu erau mandatate să facă acest lucru și au fost încheiate procese verbale fără a se ține cont de prevederile legale. Maria Cirebea a fost acuzată de nenumărate ori de membrii composesori că este mână în mână cu mafia pădurilor din Apuseni și cu toate că au avut loc defrișări masive în zonă, nu s-a luat în calcul despăgubirea membrilor. Aceasta motiva la acea vreme că banii proveniți din vânzarea materialului lemnos sunt valorificați pentru a achita paza pădurii.

Șeful Ocolului Silvic Turda a bătut măr un fermier din Feleacu

În toamna anului 2022, Aron Perde, proprietarul unei ferme de vaci din localitatea Feleacu, județul Cluj, a fost bătut cu bestialitate de către șeful Ocolului Silvic Turda, Alin Ispas, și de alți aproximativ 20 de bărbați care ar fi luat parte la o petrecere neoficială Romsilva.

Scandalul ar fi pornit după ce un inginer Romsilva l-a sunat pe Aron Perde și i-a comunicat că vacile acestuia au intrat într-o pepinieră din localitate și au provocat pagube, invitandu-l pe fermier la o discuție pentru a remedia problema. Discuția s-a transformat într-o adevărată tortură asupra lui Perde care a fost imobilizat și lovit pe rând de cei care au luat parte la eveniment. Potrivit certificatului medico-legal, bărbatului i-au fost provocate leziuni traumatice, care necesită 27-28 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Aron Perde susține că, la data de 10 noiembrie 2022, a fost anunțat telefonic că o parte din vacile sale ar fi intrat în pepiniera administrată de Ocolul Silvic Turda, de pe raza comunei Feleacu. Cel care l-a contactat i-a comunicat că este inginer al Ocolului Silvic Turda și i-a indicat o locație, în apropierea pepinierei, unde să poarte o discuție în vederea stabilirii prejudiciului creat de animale.

Aron Perde a intrat în localul indicat unde avea loc o adevărată petrecere, fiind întâmpinat de șeful Ocolului Silvic Turda, Alin Ispas, care i-a adresat injurii grosolane.

Fermierul a încercat să aplaneze conflictul, spunându-le celor prezenți că este pregătit să plătească orice pagubă generată de animalele sale, însă fără succes. Ispas a sărit la bătaie și alți doi bărbați l-au imobilizat țințndu-l de brațe. Fermierul susține că cei doi bărbați care l-au imobilizat au fost atât de violenți încât i-au rupt geaca, iar ceilalți participanți la petrecere au intervenit imediat să-și arate forța și bărbăția în fața șefului de la Ocolul Silvic Turda, aplicându-i pe rând lovituri cu pumnii și picioarele pe unde au apucat.