Seymour Hersh tocmai a publicat un nou articol despre bombardarea conductelor Nord Stream. Acum raportează fapte suplimentare și prezintă motivațiile finale care au declanșat incidentul.

În centrul raportului lui Hersh se află:

Grupul de planificare secretă al agenției nu a fost surprins când, pe 27 ianuarie 2022, Nuland, încrezătoare, atunci subsecretar de stat pentru afaceri politice, l-a avertizat cu fermitate pe Putin că, dacă va invada Ucraina, așa cum plănuia clar, „vom face cumva ca Nord Stream 2 să nu avanseze”.

Propoziția a atras atenția multora, dar nu și cuvintele care preced amenințarea.

Transcrierea oficială a Departamentului de Stat arată că Nuland a spus înainte de amenințare că „vom continua să avem conversații foarte hotărâte și clare cu aliații noștri germani”.

Liderul german a fost considerat la acea vreme – și astăzi – de către unii membri ai echipei CIA pe deplin conștient de proiectele secrete ce aveau ca scop distrugerea conductelor.…

Ceea ce nu știam la vremea respectivă, dar mi s-a spus recent, este că, după amenințarea extraordinară a lui Biden de a exploda Nord Stream 2, cu Scholz alături, Grupul de planificare CIA a fost informat de Casa Albă că nu va exista un atac imediat asupra celor două conducte.

Grupul trebuia să pună bombele și să fie gata să le detoneze „la comandă” – după începerea războiului. „Acela a fost momentul în care noi – grupul restrâns de planificare care a lucrat la Oslo cu Royal Norwegian Navy și serviciile speciale ale proiectului – am înțeles că atacul asupra conductelor nu era menit să aibă efect de descurajare, pentru că, în timpul războiului, nu am fi reușit niciodată să obținem rezultate”.

După ordinul lui Biden de a declanșa explozivii plasați pe conducte, a fost nevoie doar de un zbor scurt cu un avion norvegian și lansarea unui sonar modificat la locul potrivit în Marea Baltică pentru a realiza acest lucru, scrie solidnews.ro.

Grupul CIA era atunci desființat de mult timp. Tot la acea vreme, oficialul mi-a spus: „Ne-am dat seama că distrugerea celor două conducte rusești nu avea legătură cu războiul din Ucraina” – Putin era în proces de anexare a celor patru regiuni ucrainene pe care și le dorea – „dar distrugerea a făcut parte dintr-un program politic neo-conservator pentru prevenirea lui Scholz și a Germaniei, cu venirea iernii și închiderea conductelor, să se pregătească.

„Teama Casei Albe era că Putin va controla și șantaja Germania și apoi își va îndrepta atenția către Polonia”

Toate acestea explică de ce o simplă întrebare pe care am adresat-o la aproximativ o lună după bombardamente către cineva cu mulți ani în serviciile de informații din SUA m-a dus la un adevăr pe care nimeni din America sau Germania nu pare să-l aprofundeze. Întrebarea mea a fost simplă: „Cine a făcut asta?”

Administrația Biden a explodat conductele, dar această acțiune nu a avut prea multe legături cu victoria sau încetarea războiului din Ucraina.

Acesta a fost rezultatul temerilor Casei Albe că Germania va ezita și va apela la fluxul de gaz rusesc – și că Germania, apoi NATO, din motive economice, ar intra sub controlul Rusiei și al resurselor naturale extinse și ieftine.

Așa s-a născut frica finală: ca America să-și piardă supremația de lungă durată în Europa de Vest.

Cancelarul german Olaf Scholz va trebui să răspundă la câteva întrebări serioase…

Nu știu prea multe despre operațiunile ascunse ale CIA – niciun străin nu știe acest lucru – dar am înțeles că elementul esențial al oricărei misiuni de succes este negarea totală.

Bărbații și femeile americane care au venit, sub acoperire, către și din Norvegia în lunile necesare pentru a planifica și finaliza distrugerea a trei dintre cele patru conducte Nord Stream din Marea Baltică în urmă cu un an nu au lăsat nicio urmă. Nici cea mai mică urmă a existenței echipei, în afară de succesul misiunii lor.

Negarea, ca opțiune pentru președintele Joe Biden și consilierii săi de politică externă, a fost primordială. Nu a fost pusă nicio informație semnificativă despre misiune pe un computer, ci mai degrabă tastată pe o mașină de scris Royal sau poate Smith Corona cu una sau două copii de carbon, ca și cum internetul și restul lumii online nu ar fi fost încă inventate.

Casa Albă a fost izolată de ceea ce se întâmpla în apropiere de Oslo; diverse rapoarte de teren și actualizări au fost furnizate direct directorului CIA, Bill Burns, care a fost singura legătură între planificatori și președintele care a autorizat ca misiunea să aibă loc pe 26 septembrie 2022.

Odată ce misiunea s-a încheiat, hârtiile și copiile dactilografiate au fost distruse, fără a lăsa urme fizice – nicio dovadă care ar putea fi dezgropată ulterior de un procuror special sau de un istoric prezidențial. Aceasta ar putea fi numită crima perfectă.

A existat un defect – un decalaj de înțelegere între cei care au îndeplinit misiunea și președintele Biden cu privire la motivul pentru care a ordonat distrugerea conductelor atunci când a făcut-o.

Raportul meu inițial, de 5.200 de cuvinte, publicat la începutul lunii februarie, s-a încheiat într-un mod enigmatic, citând un oficial familiarizat cu misiunea care mi-a spus: „Au avut o acoperire bună”. Oficialul a adăugat, „Singurul defect a fost decizia de a face acest lucru”. Aceasta este prima analiză, la prima aniversare a exploziilor, și este o analiză pe care președintele Biden și echipa sa de securitate națională nu o vor aprecia.

Inevitabil, articolul meu inițial a provocat senzație, însă mass-media a publicat negările de la Casa Albă și s-au bazat pe un argument fals – încrederea mea într-o sursă anonimă – pentru a se alătura administrației în decredibilizarea ideii că Joe Biden s-ar putea să fi avut ceva de-a face cu un astfel de atac.

Ar trebui să notez aici că am câștigat literalmente zeci de premii în cariera mea pentru articole din New York Times și New Yorker care nu se bazau pe nicio sursă numită.

În ultimul an, am văzut o serie de articole din ziare, fără surse directe numite, susținând că un grup disident ucrainean a condus operațiunea de scufundare tehnică în Marea Baltică printr-un iaht de 49 de metri numit Andromeda . .

Acum sunt în măsură să scriu despre defectul inexplicabil amintit de managerul anonim.

Totul revine încă o dată la întrebarea clasică a rațiunii de a fi Agenția Centrală de Informații: o întrebare pusă de Richard Helms, care a condus agenția în anii tumultuoși ai războiului din Vietnam și ai spionajului secret al americanilor de către CIA, prin ordinul președintelui Lyndon Johnson și susținut de Richard Nixon.

Am publicat o lucrare în The Times despre acest spionaj în decembrie 1974, care a dus la audieri fără precedent ale Senatului asupra rolului agenției în încercările sale eșuate, autorizate de președintele John F. Kennedy, să-l asasineze pe cubanezul Fidel Castro. Helms le-a spus senatorilor că întrebarea este dacă, în calitate de director al CIA, lucra pentru Constituție sau pentru Coroană, în persoana președinților Johnson și Nixon. Comitetul Bisericii a lăsat problema nerezolvată, dar Helms a precizat că el și agenția sa lucrează pentru oficialul de top al Casei Albe.

Înapoi la conductele Nord Stream: este important să înțelegem că niciun gaz rusesc nu a ajuns în Germania prin conductele Nord Stream când Joe Biden a ordonat distrugerea lor pe 26 septembrie.

Nord Stream 1 a furnizat cantități mari de gaz natural la costuri reduse în Germania din 2011 și a contribuit la consolidarea statutului Germaniei de colos industrial de fabricație. Putin a închis-o însă la sfârșitul lunii august 2022, războiul din Ucraina fiind, în cel mai bun caz, în impas.

Nord Stream 2 a fost finalizat în septembrie 2021, dar guvernul german condus de cancelarul Olaf Scholz a împiedicat livrarea de gaz cu două zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

Având în vedere rezervele vaste de gaze naturale și petrol ale Rusiei, președinții americani de la John F. Kennedy au fost atenți la potențialele militarizări ale acestor resurse naturale în scopuri politice. Această viziune rămâne dominantă în rândul lui Biden și al consilierilor săi de politică externă, secretarul de stat Antony Blinken, consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan și Victoria Nuland, acum asistent interimar.

Sullivan a convocat o serie de întâlniri la nivel înalt privind securitatea națională la sfârșitul anului 2021, întrucât Rusia și-a consolidat forțele de-a lungul frontierei ucrainene, cu o invazie considerată aproape inevitabilă. Grupul, care a inclus reprezentanți ai CIA, a fost invitat să prezinte o propunere de acțiune care ar putea avea un efect de descurajare asupra lui Putin.

Misiunea de distrugere a conductelor a fost motivată de hotărârea Casei Albe de a-l sprijini președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Obiectivul lui Sullivan părea clar. „Politica de la Casa Albă a fost de a descuraja Rusia să lanseze un atac”, mi-a spus oficialul. „Misiunea aceasta a reprezentat o provocare pentru serviciile de informații, pentru că a fost nevoie să se găsească o modalitate suficient de eficentă de a face acest lucru în așa fel încât să fie transmis un mesaj puternic despre capacitatea Statelor Unite”.

Conductele principale de gaz din Rusia în Europa. / Harta de Samuel Bailey / Wikimedia Commons.

Știu acum ce nu știam la vremea respectivă: motivul real pentru care administrația Biden „a menționat eliminarea conductei Nord Stream”.

Oficialul mi-a explicat recent că, la acea vreme, Rusia furniza gaz și petrol în întreaga lume prin mai mult de o duzină de conducte, dar că Nord Stream 1 și 2 porneau direct din Rusia în Germania prin Marea Baltică. „Administrația a pus Nord Stream pe masă, deoarece a fost singura conductă la care aveam acces și care era total viabilă”, a spus oficialul. „Am rezolvat problema în câteva săptămâni – începutul lunii ianuarie – și am informat Casa Albă. Presupunerea noastră a fost că președintele avea să folosească amenințarea Nord Stream ca un element de descurajare pentru a evita războiul”.

Grupul de planificare secretă al agenției nu a fost surprins când, pe 27 ianuarie 2022, Nuland, încrezătoare, l-a avertizat cu fermitate pe Putin că, dacă va invada Ucraina, așa cum plănuia , „Cumva, Nord Stream 2 nu va avansa”. Propoziția a atras atenția, dar nu și cuvintele care preced amenințarea. Transcrierea oficială a Departamentului de Stat arată că ea și-a introdus amenințarea spunând despre conductă: „Continuăm conversații foarte hotărâte și clare cu aliații noștri germani”.

Când un jurnalist a întrebat-o cum ar putea spune cu certitudine că germanii vor accepta „pentru că ceea ce germanii au spus public nu se potrivește cu ceea ce spunea ea”, Nuland a răspuns cu dublu înțeles:

„Aș spune să se întoarcă și să citească documentul pe care l-am semnat în iulie [2021] care stabilește foarte clar consecințele asupra conductei în cazul unei agresiuni ruse împotriva Ucrainei”.

Dar în acest acord prezentat jurnaliștilor nu erau specificate nici amenințări, nici consecințe, conform informațiilor publicate în Times, Washington Post și Reuters.

La data tranzacției, pe 21 iulie 2021, Biden a declarat presei că, deoarece conducta era gata în proporție de 99%, „ideea că ceva ar putea urma să fie spus sau făcut pentru a opri progresul nu era imaginabil”.

La vremea respectivă, republicanii, conduși de senatorul Ted Cruz din Texas, au descris decizia lui Biden de a permite fluxul de gaz rusesc ca o „victorie geopolitică generațională” pentru Putin și o „catastrofă”” pentru Statele Unite și aliații săi.

La două săptămâni de la declarația lui Nuland, pe 7 februarie 2022, la o conferință de presă comună a Casei Albe cu Scholz, care era în vizită, Biden a raportat că s-a răzgândit și s-a alăturat lui Nuland și altor consilieri de politică externă la fel de beligeranți pentru a vorbi despre stoparea progrsesului conductelor. „Dacă Rusia invadează, înseamnă că vor trece tancuri și trupe… Nu va mai exista Nord Stream 2 la granița cu Ucraina”, a spus el. „O vom distruge”. Când a fost întrebat cum poate face acest lucru din moment ce conducta era sub control german, el a spus: „O vom face, vă promit, o vom face”.

Scholz a răspuns astfel la aceeași întrebare: „Acționăm împreună. Suntem absolut uniți și nu vom lua măsuri diferite. Vom face aceiași pași și vor fi foarte, foarte duri pentru Rusia și ea ar trebui să înțeleagă”. Unii membri ai echipei CIA au considerat că liderul german este pe deplin conștient de planurile secrete de distrugere a conductelor.

În acest punct, echipa CIA stabilise deja contactele necesare în Norvegia, ale cărei forțe navale și speciale împărtășiseră de mult timp sarcini de operațiuni secrete cu Agenția.

Marinarii norvegieni au ajutat la contrabandă cu agenții americani de sabotaj în Vietnamul de Nord la începutul anilor 1960, când America, sub administrațiile Kennedy și Johnson, a purtat acolo un război nedeclarat. Cu ajutorul Norvegiei, CIA și-a făcut treaba și a găsit o modalitate de a face ceea ce Casa Albă a lui Biden a vrut să facă pentru distrugerea conductelor.

La vremea respectivă, provocarea pentru agenție era să elaboreze un plan suficient de eficient pentru a-l descuraja pe Putin să atace Ucraina. Oficialul a spus: „Am făcut-o. Am văzut un efect de descurajare extraordinar din cauza impactului său economic asupra Rusiei. Și Putin a invadat Ucraina în ciuda amenințării”. Au fost necesare luni de cercetări și practici în apele agitate ale Mării Baltice realizate de cei doi experți ai Marinei SUA recrutați pentru ca misiunea să fie luată în considerare.

Marinarii norvegieni au găsit locul potrivit pentru a pune bombele care ar arunca conductele în aer. Înalți oficiali suedezi și danezi, care încă insistă că nu au habar despre ce se întâmplă pe teritoriul lor comun, au închis ochii la activitățile agenților americani și norvegieni.

Echipa americană de scufundare și personalul de sprijin al navei-mamă a misiunii, un dragor norvegian, s-au ascuns cu greu în timp ce scafandrii își făceau treaba. Echipa a aflat abia după bombardament că Nord Stream 2 fusese oprit cu 750 de mile de gaz natural în interior.

Ceea ce nu știam la vremea respectivă, dar mi s-a spus recent, este că, după amenințarea extraordinară a lui Biden de a arunca în aer Nord Stream 2, cu Scholz alături, Grupul de planificare CIA a fost informat de Casa Albă că nu va exista un atac imediat.

Grupul a trebuit să pună bombele și să fie gata să le detoneze „la comandă” – după începerea războiului. „Acela a fost momentul în care noi – grupul restrâns de planificare care a lucrat la Oslo cu Royal Norwegian Navy și serviciile speciale ale proiectului – am înțeles că atacul asupra conductelor nu era menit să aibă efect de descurajare, pentru că, în timpul războiului, nu am fi reușit niciodată să obținem rezultate”.

După ordinul lui Biden de a detona explozivii plasați pe conducte, a fost nevoie doar de un zbor scurt cu un avion norvegian și lansarea unui sonar modificat la locul potrivit în Marea Baltică pentru a finaliza misiunea.

Grupul CIA era atunci desființat de mult timp. Tot la acea vreme, oficialul mi-a spus: „Ne-am dat seama că distrugerea celor două conducte rusești nu avea legătură cu războiul din Ucraina” – Putin era în proces de anexare a celor patru regiuni ucrainene pe care și le dorea – „dar distrugerea a făcut parte dintr-un program politic neo-conservator pentru prevenirea lui Scholz și a Germaniei, cu venirea iernii și închiderea conductelor, să se pregătească.

„Teama Casei Albe era că Putin va controla și șantaja Germania și apoi își va îndrepta atenția către Polonia”

Casa Albă nu a spus nimic, deoarece lumea s-a întrebat cine a comis acest sabotaj. «Prin urmare, președintele a dat o lovitură economiei Germaniei și Europei de Vest», mi-a spus oficialul. „Ar fi putut să o facă în iunie și să-i spună lui Putin: v-am avertizat în legătură cu ce vom face”.

Tăcerea și negările Casei Albe au reprezentat, a spus el, „o trădare”. Dacă vă doreați să o faceți, ar fi trebuit să o faceți când chiar conta.

Liderii echipei CIA cred că echipa de consilieri l-a indus în eroare pe Biden cu privire la ordinul său de a distruge conductele, mi-a spus oficialul, „a fost ca un pas strategic către cel de-al treilea război mondial. Rusia ar fi putut oricând să spună: ne-ați aruncat conductele, noi vă vom arunca în aer conductele și cablurile de comunicare. Nord Stream nu a fost o problemă strategică pentru Putin; a fost o problemă economică. Voia să vândă gaz. Își pierduse deja conductele” când Nord Stream 1 și 2 au fost închise înainte de începerea războiului din Ucraina.

La câteva zile după atac, autoritățile daneze și suedeze au anunțat că vor efectua o anchetă. Acestea au raportat două luni mai târziu că a existat într-adevăr o explozie și au declarat că vor fi efectuate investigații suplimentare. Nu a apărut încă nimic.

Guvernul german a efectuat o anchetă, dar a anunțat că majoritatea constatărilor sale vor fi clasificate.

Iarna trecută, autoritățile germane au alocat 286 miliarde de dolari subvenții pentru marile corporații și proprietarii de case care se confruntă cu facturi de energie mai mari pentru a-și conduce afacerile și pentru a-și încălzi casele. Impactul se simte și astăzi, cu o iarnă mai rece așteptată în Europa.

Președintele Biden a așteptat patru zile înainte de a apela la bombardarea conductei „printr-un act deliberat de sabotaj”. El a spus: „Acum rușii răspândesc informații false în acest sens”.

Sullivan, care a prezidat reuniunile care au dus la propunerea de a distruge în secret conductele, a fost interogat la o conferință de presă ulterioară, fiind întrebat dacă administrația Biden „crede acum că Rusia a fost probabil responsabilă pentru actul de sabotaj?”. Răspunsul lui Sullivan, fără îndoială, a fost: „Ei bine, în primul rând, Rusia a făcut ceea ce face frecvent atunci când este responsabilă pentru ceva, adică a început să dea vina pe alții. Am văzut asta de mai multe ori de-a lungul istoriei”.

Dar președintele a precizat și astăzi că mai sunt lucruri de făcut în anchetă înainte ca guvernul Statelor Unite să fie gata să se pronunțe în legătură cu vinovații din această operațiune. El a spus: „Vom continua să colaborăm cu aliații și partenerii noștri pentru a aduna toate informațiile necesare, apoi vom decide ce este de făcut”.

Nu am găsit niciun caz în care Sullivan să fie intervievat ulterior de un jurnalist american cu privire la rezultatele anchetei sale. Nu am găsit nici vreo dovadă că Sullivan, sau președintele, ar fi fost întrebați de atunci cu privire la concluziile anchetei și demersurile viitoare.

De asemenea, nu există dovezi că președintele Biden a solicitat serviciilor americane de informații să efectueze o investigație serioasă cu privire la bombardarea conductelor.

Astfel de solicitări sunt cunoscute sub numele de „Sarcini” și sunt luate în serios în cadrul guvernului.

Toate acestea explică de ce o întrebare obișnuită pe care am adresat-o la aproximativ o lună după bombardamentele către cineva cu multă experiență în serviciile din SUA m-a condus la un adevăr pe care nimeni din America sau Germania nu pare să-l aprofundeze.

Întrebarea mea a fost simplă: „Cine a făcut asta?”

Administrația Biden a aruncat în aer conductele, dar această acțiune nu a avut prea multe legături cu victoria sau încetarea războiului din Ucraina. Această acțiune a fost motivată de temerile Casei Albe că Germania va ezita și va apela la fluxul de gaze rusești – și că Germania, apoi NATO, din motive economice, se află sub controlul Rusiei și al resurselor naturale vaste și ieftine.

Așa s-a născut frica finală: că America își va pierde supremația de lungă durată în Europa de Vest.