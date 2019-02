Scandalul din jurul tăierilor de buget la serviciile de informații ia amploare după ce în spațiul public a apărut o informație stupefiantă, legată de cuantumul pensiilor și salariilor în cadrul banilor primiți de SRI, scrie pe inpolitics.ro de Bogdan Tiberiu Iacob. În articol, autorul precizează că „E drept, ea trebuie corelată cu altele, dar oricîte calcule ai face, în final, cifrele rezultante îți dau fiori și ridică din nou o întrebare: și totuși, cîți agenți secreți are România?“.

Comentariul continuă. „O analiză a siteului Româniacurată.ro releva, anul trecut, că țara noastră ar fi printre fruntașele lumii în ce privește numărul agenților secreți: peste 12.000. O cifră imensă, depășită doar de FBI, o instituție cu un profil destul de diferit, dintr-o țară de 15 ori mai mare ca populație.

Anul trecut, șeful comisiei SRI, Claudiu Manda, explica public că bugetul serviciului se duce în mare măsură pe salarii și pensii.

Abia acum aflăm, însă, dintr-un material remis ieri presei de către purtătorul de cuvînt al SRI, Ovidiu Marincea, și cifrele exacte: anume că din totalul de 2,4 miliarde lei alocați bugetului serviciului anul acesta, 84% merg strict către plata pensiilor și salariilor, cu precizarea că și pensionarii SIE sunt incluși tot aici.

De aici lucrurile se complică nițel.

84% din suma amintită înseamnă cca.2 miliarde de lei doar pentru pensii și salarii.

Acum cîțiva ani, directorul SRI, George Maior dezvăluia media salarială netă în serviciu, respectiv 2.500 de lei, pentru 3000 de agenți. La SIE, acum 3 ani, se vorbea de 3.000 de lei salariu mediu net.

Actualul director al SRI, Eduard Hellvig, avea anul trecut un salariu de cca.14.000 lei, conform declarației de avere.

Și totuși, vom umfla artificial cifrele și vom face un calcul cu o pensie specială și un salariu medii de 10.000 de lei.

Rezultă undeva spre 17-18.000 de oameni plătiți de SRI. O sumă imensă chiar incluzînd pensionarii de la SIE ori STS.

Conform datelor oficiale difuzate anul trecut, la nivelul lunii iunie, spre exemplu, Casa de pensii a SRI decarta 10.300 de pensionari, de cca.6 ori mai puțin decît MAI. (64.600) Nu spunem agenți secreți, în schema oricărui serviciu figurează și alt fel de angajați, dar chiar așa cifrele tot înspăimîntătoare rămîn. Dar dacă ne-am apropia de cifre mai realiste de salarizare, adică în jur de 5000 lei lunar, am obține cca.33.000 de angajați. De 10 ori cît declara Maior.

La bugetul anual se adaugă, să nu uităm, importante sume date la rectificările bugetare de peste an, unde întotdeauna serviciile capătă bani mulți în plus.

Și totuși, cîți agenți secreți are țara noastră dacă cifrele de pensii și salarii se prezintă astfel?

Și care sunt sumele reale de bani destinate operațiunilor concrete, pentru că din restul de 16%, adică cca.400 de milioane lei, rămase din buget după plata salariilor și pensiilor, mai trebuie plătite și alte angarale, facturi de utilități, mașini, benzină etc? Cît se alocă, finalmente, operațiunilor în sine?

Să fie, oare, atît de mari sumele suplimentare obținute de serviciu din afaceri?

Și, oare, care a fost numărul acestor angajați pînă recent, în condițiile în care comunicatul de ieri al SRI mai dezvăluie că legea 232/2016 a dus la plecarea din sistem în doar un an al unui număr echivalent cu plecările din ultimul deceniu?

Prin beciurile fostei Securități, se spune, un cetățean plin de sînge și vînătăi care se chinuia să urce scările e întrebat de altul care cobora cu niște hîrtii în mînă dacă la subsol sunt birouri de bătut la mașină. ”Nu știu, dom’le, pe mine m-au bătut manual” a răspuns amărîtul.

Greu să nu-ți zboare gîndul la bancul respectiv citind în comunicatul SRI, negru pe alb: ”Numărul angajaților a scăzut. Oricum, suplinim cu resursă umană carențele de tehnologie evidente. Nu te poți lupta cu roboții și dronele, cu atacurile cibernetice si revoluția tehnologică a puterilor ostile țării, cu sapa în mînă, nu?”

Deci, cîți agenți secreți țin în acest moment ”sapa” în mînă în serviciile patriei, suplinind carențele de tehnologie?“