Sindicatul angajaților de la Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj îl acuză pe Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, că vrea să vândă și să concesioneze aeroportul, singura societatea de stat profitabilă la care este unic acționar. Sindicaliștii acuză că interesele sunt mult mai mari și altele decât buna funcţionare şi dezvoltare a aeroportului. Liderul Sindicatului, Gabriel Ene a arătat în scrisoarea transmisă presei că Alin Tișe a încheiat în anul 2010 un contract de administrare a parcărilor cu firma UTI, contract ce s-a dovedit a fi extrem de neprofitabil. UTI, firma controlată de Tiberiu Urdăreanu a încasat anul trecut 683.000 euro din administrarea parcărilor.

Citește și: CJ Cluj pierde zeci de milioane de euro din cauza unui contract făcut pe genunchi

Vă redăm mai jos integral scrisoarea sindicatului:

”Sindicatul Independent al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj exprimându-şi din nou profunda îngrijorare cu privire la modul în care Consiliul Judeţean Cluj înțelege să îşi exercite autoritatea tutelară de a face schimbări de administrare şi management, vă solicită sprijinul grabnic și nemijlocit.

Acum câteva zile, vă aduceam în atenţie propunerea de numire a avocatului personal al Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, în consiliul de administraţie al Aeroportului. Până la urmă, prin implicarea noastră, a tuturor, proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi și nu a mai intrat în dezbatere.

Iată-ne azi, din nou, în fața unui proiect de hotărâre care încalcă în mod grav legea. De data aceasta, Preşedintele Consiliului Judeţean se foloseşte de un artificiu prin care doreşte să se sustragă în mod ilegitim de la respectarea efectelor unei decizii date de o instanţă de judecată. Hotărârea instanţei este de suspendare a efectelor hotărârii prin care în septembrie 2017 era demis managementul Aeroportului Cluj. Astfel, până la finalizarea procesului orice acte cu același conținut, nu mai pot fi promovate, deoarece ele sunt ilegale, legea suspendându-le de drept.

Oare nu cunoaşte avocatul Tişe împreună cu întregul său aparat juridic acest lucru? Noi considerăm că da, dar interesele personale ale dânsului sunt deasupra legii. Profită de faptul că ei sunt ”stăpânii”, că pot elimina pe oricine nu respectă regula de a nu vorbi despre fraudele lor, că pot revoca orice persoană care nu se supune orbeşte scopurilor lor. Iar ulterior, Preşedintele Tişe şi aparatul său de specialitate nu își mai asumă nimic din toate ilegalitățile promovate pentru că de fapt, după cum ei spun, ”consilierii au votat”. Alţii sunt vinovaţi.

Noi, oamenii care lucrăm şi ne zbatem zi de zi pentru activitatea şi dezvoltarea Aeroportului, am avut o răbdare uriaşă, aproape fără margini. Să aştepţi lună de lună ordinea de zi a şedinţelor ordinare a propriei autorități tutelare ca să vezi ce mai pregăteşte aceasta Aeroportului în condiţiile în care principala noastră grijă trebuie să fie siguranţa şi securitatea pasagerilor, nu este o stare pe care să o dorim cuiva. VREM RESPECTAREA LEGII ȘI A DREPTURILOR NOASTRE DE CETĂȚENI AI ROMÂNIEI! TRĂIM ÎNTR-UN STAT DE DREPT ÎN CARE DREPTURILE SI LIBERTĂTILE CETĂTENILOR, DREPTATEA SI RESPECTAREA LEGII SUNT VALORI SUPREME ȘI OBLIGATORII!

Am suportat destul umilinţa de a fi acuzaţi mereu că avem alte interese decât buna funcţionare şi dezvoltare a Aeroportului, când de fapt interesul Preşedintelui Tişe este alungarea managementului și numirea unor persoane afiliate intereselor sale pentru a putea vinde sau concesiona Aeroportul. Reamintim opiniei publice întâlnirea pe care a avut-o Consiliul Judeţean Cluj cu reprezentanţii LIMAK Group, grupul care a construit noul aeroport din Istanbul. Credem că această decizie trebuie să aparțină comunității, nu unui grup de interese din cadrul Consiliului Judeţean Cluj sau unor interpuși ai Președintelui Tişe. După cum am citit și noi, Alin Tişe este printre cei mai bogați președinți de Consiliu Judeţean din România. Şi toate acestea din remuneraţia obişnuită a unui Președinte de for județean?

Vom merge mai departe împotriva acestei profunde injustiții pe care ne-o aplică autoritatea tutelară în mod sistematic. Avem suficiente cunoştinţe despre toate ilegalitățile comise de Preşedintele Tişe împreună cu aparatul său de specialitate împotriva intereselor cetăţenilor judeţului Cluj şi ai României.

ASTĂZI, CAPITOLUL I:

Despre performanţele gestionării de către CJ Cluj a parcării auto din incinta Aeroportului

Anul 2010. Consiliul Judeţean Cluj licitează concesionarea pentru 45 de ani a parcării auto din cadrul Aeroportului. Suprafaţa licitată se suprapune peste întreaga suprafață a parcării auto actuale, conform prevederilor documentației de licitaţie. Câștigătorul licitaţiei este firma UTI din Bucureşti. Conform contractului de concesionare încheiat nr. 29/17.08.2010, aceasta trebuie să plătească o sumă de bani în rate lunare egale, pornind de la 250.000 euro pentru primul an, iar pentru restul perioadei până la 45 de ani, suma se indexa anual cu procentul de creştere sau de scădere al traficului aerian de pasageri de pe Aeroport. Tot conform obligaţiilor, concesionarul trebuie să construiască un hotel și o parcare supraetajată. Ați văzut cumva ceva din toate acestea? Şi au trecut deja 8 ani. Făcând un calcul matematic simplu ajungem la următoarele valori pe care concesionarul trebuia să le plătească judeţului, adica nouă, cetăţenilor, pentru exploatarea parcării auto: an 2010 – 250.000 euro, an 2011 – 245.000 euro, an 2012-227.850 euro, an 2013 – 253.00 euro, an 2014 – 288.000 euro, an 2015 – 363.000 euro, an 2016 – 461.000 euro, an 2017 – 660.000 euro, an 2018 – 683.000 euro, prin urmare un TOTAL de 3.430.850 EURO. Anul 2011. Nici nu se usucă bine cerneala pe semnăturile contractului, că Preşedintele Tişe împreună cu aparatul de specialitate promovează adiționarea acestuia (Act adiţional nr. 1/2011) în sensul reducerii sumei de plată de către UTI la 66.250 euro/an, deci o sumă fixă anuală pentru 45 de ani, eliminându-se orice alte indexări. Astfel, valoarea încasată de judeţ în total pe toți anii de la semnarea concesiunii este în TOTAL de 780.000 euro. 3.430.850 EURO COMPARATIV CU 780.000 EURO!!! Unde sunt banii noștri, ai cetăţenilor, care trebuiau să fie încasați din concesionare conform licitaţiei? Câte drumuri s-ar fi putut repara cu aceştia ca să nu mai vorbim de alte necesități ale judeţului? Tot prin adiționare, acelaşi conducător aprobă suspendarea construirii parcării supraetajate și a hotelului din cadrul Aeroportului. Anul 2016, luna august. UTI notifică Consiliul Judeţean Cluj că nu mai doreşte să îndeplinească obligațiile de construire a parcării auto și a hotelului, rămânând să gestioneze doar locurile de parcare existente din cadrul Aeroportului. Preşedintele Tişe împreună cu aparatul de specialitate nu răspunde în mod intentionat acestei notificări. Anul 2019. Unde suntem astăzi? După cum bine cunoaşteţi, actuala parcare este într-o stare deplorabilă. Cu toate acestea, forul județean interzice continuu firmei UTI orice lucrări de reparații. Făcând un bilanț total până la zi bazat pe contractul nr.29/17.08.2010, constatăm că în loc de 3.430.850 euro s-au încasat de 4 ori mai puțin, 780.000 euro, în loc de un hotel şi de o parcare supraetajată, avem o parcare sub nevoile actuale ale pasagerilor și plină de gropi.

Toate acestea sunt contrare interesului nostru, al cetăţenilor şi tind să devină o marcă înregistrată a Preşedintelui Alin Tişe”, se arată în scrisoarea semnată de liderul de sindicat al Aeroportului Cluj, Gabriel Ene.