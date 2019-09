Acuzații fără precedent în cazul de la Caracal, făcute de Sorin Ovidiu Bălan. Realizatorul TV a făcut dezvăluiri de-a dreptul șocante în emisiunea „Ediție Specială” de la Antena 3.

„Nu s-a întâmplat nimic pentru că este o încrengătură. Degeaba încearcă să ne prostească, este o șerpărie care trebuie stirpită. Și va fi. În zilele următoare vor fi niște arestări. Lucrurile încep să se contureze. Vor să ne spună că Dincă este un fel de lup singuratic ca să se protejeze rețeaua.

Vreau să vă aduc aminte un lucru pe care văd că toată lumea l-a uitat. Tatăl Alexandrei a primit mai multe telefoane. Joi, a doua zi după răpirea Alexandrei, omul a primit mai multe telefoane de pe mai multe numere. Foarte important este telefonul de la 10.30, unde i se spune ceea ce știm că e foarte bine fiica lui, și-a găsit iubitul și urmează să plece la muncă în Belgia. S-a stabilit că telefonul a fost da de Dincă, care face baletu cartelelor în Craiova.



Asta a fost unul din telefoanele importante. Al doilea este dat vineri, 26 iulie, la ora 7 dimineață. O altă voce spune cam același lucruri. Vineri, la Dincă, se desfășura de o oră perchezițiile. Dincă nu putea suna. Cine a sunat la ora 7, când se făcea percheziție. Acela care a sunat și la fel ca și Dincă, au numit-o pe Alexandra, Mihaela. Nimeni nu-i spuneau Alexandrei, Mihaela. Am găsit vecini care acum au aflat. De unde știe Dincă, de unde șite a doua voce că Alexandra Măceșanu se mai numește și Mihaela, în condițiile în care fata nu avea buletinul. (…) În condițiile, de unde șitu? De la cineva care are acces la datele de stare civilă. Cine are? Cel care l-a anunțat pe Dincă că fata a sunat. Dacă luați orele când a vorbit cu domnul Pistol, Dincă cu trei sferturi de oră nu avea cum să ajungă. Dincă a fost anunțat de cineva care are acces și la 112, și la datele de stare civilă. La starea civilă se paote că rămân urmele în calculator”, a declarat Ovidiu Bălan.