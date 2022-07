Ramona Coleșa, soția deputatului AUR de Cluj, Alin Coleșa, a fost notificată de Primăria Beliș să evacueze, în termen de 14 zile, cabinetului medical individual de medicină dentară, situat în incinta clădirii dispensarului medical din localitate. În cuprinsul documentului, primarul comunei Beliș, Viorel Matiș susține că spațiul a fost atribuit ilegal printr-un contract de comodat încheiat în anul 2011, care a fost transformat în anul 2014 într-un contract de concesiune care, potrivit spuselor edilului, este la fel de ilegal.

Soția deputatului AUR de Cluj, medicul Ramona Coleșa a încheiat, la data de 10 iunie 2011, un contract de comodat cu Consiliul Local Beliș, reprezentat la acea vreme de Viorel Crainic, pentru un spațiu medical din incinta dispensarului din comună. Trei ani mai târziu, în 18 iulie 2014, la recomandarea Curții de Conturi aflată în control la Primăria Beliș la acea dată, Ramona Coleșa a fost chemată să semneze contractul de concesiune.

„A încheiat în mod abuziv și ilegal un contract de comodat”

Actualul primar al comunei Beliș, Viorel Matiș, susține că notificarea de eliberare a spațiului în care Ramona Coleșa își desfășoară activitatea este justificată de faptul că pentru același spațiu a mai fost încheiat un contract de comodat cu o altă entitate, iar contractul de concesiune a fost încheiat fără a respecta procedura privind concesionarea spațiilor aparținând domeniului public.

„În mod ilegal și fără respectarea prevederilor legale în materia concesiunilor bunurilor care aparțin domeniului public, primarul comunei Belis, d-nul Viorel Crainic, fără a avea acordul Consiliului Local, materializat sub forma unei HCL, a încheiat în mod abuziv și ilegal, cu d-voastră, ca medic -medicină dentară, un contract de comodat la data de 10.06.2011 pentru suprafața de 30 mp în incinta clădirii Dispensarului medical, chiar dacă la data de 13.04.2011 d-nul primar a încheiat pe aceeași suprafață de 30 mp din incinta Dispensarului uman, un alt contract de comodat cu nr 835, cu o alta entitate. După expirarea termenului prevăzut în contractul de comodat, de 1 an, respectiv 2012, pana in anul 2014, cand acest contract de comodat al d-voastra a fost „transformat” în mod ilegal în contract de concesiune, cu nr 2194/18.07.2014, d-voastra ați desfășurat activitatea fară a avea dreptul la acest spațiu. Mai mult, în anul 2014 vi s-a încheiat contractul de concesiune de către același primar, în mod ilegal și abuziv, fără a se respecta procedura privind concesionarea spațiilor aparținând domeniului public, respectiv caiet sarcini, studiu oportunitate, licitație publică și alte măsuri prevăzute de către legislația în vigoare.”, se arată în notificarea trimisă de primăria Beliș către Ramona Coleșa.

Primarul comunei Beliș, Viorel Matiș, i-a solicitat Ramonei Coleșa să elibereze în termen de 14 zile spațiul în care își desfășoară activitatea de aproximativ 11 ani, în caz contrar va fi nevoit să apeleze la instanță.

„Apreciem, de asemenea, că pe lângă aceste ilegalități și abuzuri, spațiul trebuie eliberat, întrucât Primăria comunei Belis, prin primar Matiș Viorel, vor începe lucrările de renovare la întreaga clădire în care este situat Cabinetul de medicină dentară al cărui titular sunteți. Intrucat vi s-a pus în vedere de nenumărate ori să eliberați spațiul în care va desfasurati activitatea și ați refuzat, ne vedem obligați să formulăm prezenta notificare, urmand ca în caz de refuz să ne adresăm instanței de judecată. Prezenta notificare constituie punere în întârziere a debitorului, astfel că solicităm ca în termen de 14 zile de la primirea prezentei notificări să eliberați spațiul în care aveți Cabinetul de medicină dentară, iar în cazul în care aveți nevoie de prelungirea termenului cu încă o perioada de pana la 10 zile, vă rugăm să contactați creditorul – Primăria comunei Belis prin Primar Matiș Viorel, în vederea negocierii.”, se arată în notificare.

Ramona Coleșa a măsurat de una singură spațiul și a transmis datele primăriei

Reporterii Gazeta de Cluj au contactat-o pe Ramona Coleșa pentru a lămuri situația privind o posibilă nelegalitate a procedurii de încheiere a contractelor de comodat, respectiv de concesiune. Aceasta a declarat că nu știe că ar mai fi fost încheiat un alt contract de comodat pentru același spațiu, cu o altă entitate, așa cum a arătat primarul Viorel Matiș în notificarea de eliberare. De asemenea, în ceea ce privește contractul de concesiune, soția deputatului Alin Coleșa a explicat că la acel moment a făcut toate demersurile cerute de către Primăria Beliș în vederea întocmirii contractului.

„Noi am preluat, în anul 2011, un spațiu de la primărie, nu de la altcineva. Însă am preluat aparatura medicală de la un alt medic care posibil să fi avut un contract de comodat pentru acel spațiu. Nu a venit nimeni să mă deranjeze și să-mi spună că are un contract pentru spațiul respectiv. Cât despre contractul de concesiune, am urmat îndrumările primarului Viorel Crainic, care spune că trebuie să existe o HCL privind contractul, doar că nu intră în atribuțiile mele să verific asta și nici nu am posibilitatea. Noi nu știm care erau reglementările legale la momentul respectiv cu privire la încheierea unui act de concesiune, pur și simplu am urmat toți pașii ceruți de primărie. Contractul a fost întocmit de juristul primăriei, a fost semnat de mine și de primarul de la acea vreme.”, a declarat Ramona Coleșa.

Ramona Coleșa a ținut să lămurească și aspectele referitoare la dimensiunea spațiului discutat, deoarece Viorel Matiș susține că este vorba despre un spațiu de 30 de metri pătrați, iar soția deputatului AUR afirmă că spațiul are numai 17 metri pătrați.

„Cabinetul stomatologic are o suprafață de 17 metri pătrați. Eu l-am măsurat și dimensiunile l-am dus chiar eu la primărie.”, susține soția lui Alin Coleșa.

În ciuda notificării trimise de Primăria Beliș, Ramona Coleșa a declarat pentru Gazeta de Cluj că va face toate demersurile necesare pentru a rămâne în cabinetul stomatologic în care își desfășoară activitatea.

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să ia legătura și cu primarul comunei Beliș, Viorel Matiș, însă acesta nu a răspuns la telefon.

Matiș se folosește de toate prghiile pentru a elibera cabinetul

În urmă cu câteva luni, Ramona Coleșa a aflat că administrația locală are în plan reabilitarea clădirii dispensarului în incinta căruia funcționează și cabinetul stomatologic fără să emită o înștiințare sau să ceară vreun acord din partea medicului. Mai mult, primarul Viorel Matiș a inițiat un proiect de Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune încheiat în 18 iulie 2014, însă consilierii s-au opus.

Potrivit proiectului de Hotărâre se propunea rezilierea „contractului de concesiune nr.1/18.07.2014, încheiat între Consiliul Local Belis în calitate de concedent şi Colesa Ramona în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea unui spațiu în suprafață de 17,39 mp., spațiu situat în incinta Dispensarului Uman Belis, cu destinatia Stomatologie.”