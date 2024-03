Un reprezentant al comunității persoanelor cu dizabilități a prezentat în ședința de Consiliu Local a Municipiului Cluj-Napoca din 22 ianuarie, petiția online pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.

A fost solicitată o serie de măsuri pentru a sprijini aceste persoane, iar în 25 martie, Consiliul Local a aprobat acordarea unui sprijin financiar lunar de 600 de lei pentru fiecare dintre acei copii cu dizabilități, scrie Ziar de Cluj.

Suportul financiar se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) copilul cu dizabilități este încadrat într-un grad de handicap;

b) copilul cu dizabilități are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

c) copilul cu dizabilități nu este instituționalizat ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial sau nu se află în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care i se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice centrale sau locale pe o perioada mai mare de o lună;

d) solicitantul (părintele/reprezentantul legal) are domiciliul pe raza municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțin 24 luni anterior datei depunerii cererii.

În Cluj-Napoca sunt 936 de copii cu diferite grade de handicap. Potrivit datelor deținute de Primărie, 582 de copii au handicap grav, 70 handicap accentuat, 196 au un grad de handicap mediu, iar 90 au handicap ușor.

Pentru a putea beneficia de ajutorul financiar, solicitantul va depune la registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală o cerere tip și următoarele documente doveditoare:

a) certificatul de naștere (pentru copiii sub vârstă de 14 ani) și/sau cartea de identitate (pentru copiii peste vârstă de 14 ani);

b) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului;

c) cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal al copilului, care să ateste domiciliul pe rază municipiul Cluj-Napoca, cu cel puțîn 24 luni anterior datei depunerii cererii;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț a părinților sau reprezentantului legal, după caz;

e) hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului/hotărârea judecătorească de plasament, tutela, încredințare în vederea adopției, de exercitare a autorității părintești și alte asemenea, dacă este cazul;

f) extrasul de cont bancar al beneficiarului/solicitantului.

Cererile pentru acordarea ajutorului financiar vor putea fi depuse din 26 martie. Cerea tip poate fi descărcată aici.