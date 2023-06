Afacerea NuScale din România, în care sunt implicați frații Simion și Teofil Mureșan de la Electrogrup, ia forma unei ”suveici” financiare de proporții uriașe. Compania a încheiat recent acorduri cu Rolls Royce și o firmă din domeniul producerii energiei atomice care îi aparține lui Bill Gates. Pe deasupra, statul american va emite scrisori de interes pentru finanțare de până la patru miliarde de dolari. Însă, în același timp, compania americană NuScale, cu care frații Mureșan și compania de stat Nuclearelectrica dezvoltă o investiție în România, a declarat pierderi de 141 milioane de dolari.

Printr-un noroc nesperat, care li se poate întâmpla doar celor aleși, clujenii Simion și Teofil Mureșan, care patronează afacerea Electrogrup, s-au inserat într-o afacere de produce a energiei electrice prin intermediul unor mini-reactoare nucleare. Ei au avut un ”miros” atât de sensibil, încât au cumpărat o centrală de producere a energiei termice dezafectată pe amplasamentul căreia compania NuScale, sprijinită de statul american, va construi, alături de Nuclearelectrica, o mini-centrală atomică.

Luna trecută, Ambasadorul S.U.A. în România Kathleen Kavalec și Asistentul Principal Adjunct al Secretarului de Stat Ann Ganzer, împreună cu Primul Ministru Nicolae Ciucă, Ministrul Energiei Virgil Popescu, Rectorul Universității Politehnica din București Mihnea Costoiu și reprezentanți ai industriei, au deschis oficial primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din afara teritoriului Statelor Unite, la Universitatea Politehnica din București. Centrul E2, care găzduiește simulatorul camerei de comandă a reactorului modular de mici dimensiuni NuScale, va pregăti și instrui viitoarea generație de ingineri nucleariști, operatori ai tehnologiei avansate nucleare civile.

Printre partenerii Centrului E2 se află un consorțiu multinațional format din NuScale, SN Nuclearelectrica, RoPower și Universitatea Politehnică. Centrul este susținut prin programul Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST).

La câteva zile după acest eveniment, la Summitul liderilor G7 de la Hiroshima, președintele SUA a anunțat că este disponibilă o linie de finanțare, pentru proiectul de reactor modular mic (SMR) din România, susținută de Statele Unite, Japonia, Republica Coreea și Emiratele Arabe Unite. Valoarea ei se ridică până la 275 de milioane de dolari. De asemenea, susținerea mai constă într-o o scrisoare de interes de la Banca de import-export din SUA care ajunge până la 99 milioane dolari (programul EXIM Engineering Multiplier). În plus, EXIM și US International Development Finance Corporation (DFC) au emis scrisori de interes pentru un potențial sprijin de până la 3 miliarde de dolari și, respectiv, 1 miliard de dolari, pentru implementarea proiectelor NuScale.

Pe lângă suportul acordat, NuScale a semnat de curând parteneriate cu Rolls Royce și cu o companie din domeniul energiei atomice deținută de Bill Gates..

Pe de altă parte, un raport pe anul 2022 al companiei americane NuScale, indică o valoare a pierderilor de 141,6 milioane dolari, în creștere cu peste 38% față de 2021. Veniturile anuale ale companiei au crescut de peste 4 ori, de la 2,9 la 11,8 milioane dolari. Pierderile NuScale s-au reflectat într-o ″gaură″ de 72 milioane dolari în bilanțul pe 2022 al celui mai mare acționar al său, conglomeratul industrial texan Fluor Corp.

Raportul mai arată că, la finalul lui 2022 compania NuScale dispunea de lichidități și active financiare pe termen scurt de 267,7 milioane dolari, neavând nici un fel de datorii. În raport se atrage atenția că, în 2023 vor avea ieșiri de numerar mai mari decât anticipau inițial, prognozând pentru finalul anului în curs un cash flow negativ situat în intervalul 102 – 142 milioane dolari.

Cum a ajuns nucleara la frații Mureșan

În anul 2014, Termoelectrica și-a scos la vânzare o centrală termoelectrică pentru că nu mai era rentabilă. Anterior, oprise producția de energie electrică din aceleași considerente de rentabilitate. Este vorba despre centrala de la Doicești, județul Dâmbovița. Activele au fost cumpărate de compania European Energy Communications SRL la preţul de 60,89 milioane lei (13,8 milioane euro). Compania European Energy Communications SRL era deţinută de European Communications SRO, înregistrată în Cehia şi controlată de Kateryna Lysenko, cetăţean ucrainean domiciliat în Kiev.

Însă,după licitaţie, European Energy Communications nu a plătit niciun ban, a intrat în faliment, astfel că procedura a fost reluată la un preţ mult mai mic. Firma Geco Garden Pub, o companie cu activităţi în domeniul imobiliar, deţinută de Radu Marius Gheorghe, a cumpărat activele. Potrivit informaţiilor din presă, Radu Marius Gheorghe ar fi fratele lui Gabriel Gheorghe, un fost partener de afaceri al primarului Adriean Videanu, fost ministru al economiei, dar şi partener de afaceri cu fostul primar al Clujului condamnat pentru corupție, Sorin Apostu.

Iar Apostu este unul dintre prietenii fraților Mureșan. Nu este un secret pentru nimeni că Simion Mureșan și fostul primar își petreceau vacanțele împreună.

Astfel că, de la Geco Garden Pub, Termocentrala Doiceşti, a trecut la actualul proprietar, grupul E-INFRA, fostul Electrogrup, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru domeniul energetic.

„Ca urmare a experienţei de la Câmpia Turzii, unde Nova Power & Gas (companie membră a grupului EINFRA) a promovat conceptul de site mixt format din centrală pe gaz şi centrală fotovoltaică, am demarat căutările pentru alte locaţii în ţară, pentru un al doilea proiect în acelaşi concept“, spun reprezentanţii Nova Power & Gas. Potrivit acestora, primele discuţii cu proprietarii terenului de la Doiceşti, Geco Garden Pub, au avut loc la începutul anului 2019. „A urmat studiul pentru racord la Transgaz şi la celelalte utilităţi. Primul document angajant între Nova Power & Gas şi Geco Garden Pub a fost semnat în mai 2021. În decembrie 2022, a fost preluat întregul site al fostei centrale, Nova Power & Gas devenind proprietar unic al site-ului şi deţinător al tuturor activelor aflate în proces de demolare. Nova Power & Gas se angajează să livreze site-ul liber de construcţii şi gata de începere a lucrărilor pentru noua centrală în decembrie 2023.“

Iar pe 9 ianuarie 2023, reprezentanții Nowa Power au transmis că ”NuScale Power și RoPower au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie și proiectare, Front-End Engineering and Design (FEED), pentru prima centrală SMR din România, marcând un pas important spre implementarea unei centrale electrice NuScale VOYGR™ cu reactoare modulare mici (SMR) în țara noastră.”

Frații Teofil și Simion Mureșan sunt implicați, cu preponderență, în afacerile cu energie electrică. Ei au cumpărat de la omul de afaceri Rareș Criste firma Ten Transilvania Energy, acum radiată de la Registrul Comerțului.

Cei doi au reuşit performanţa ca, prin Ten Transilvania Energy să fi cumpărat energie electrică de la SC Beny Alex (societate din Satu Mare, cunoscută prin faptul că aparţine lui Vasile Ţânţaş şi Ioan Oltean şi că a beneficiat de posibilitatea de a cumpăra energie electrică la un preţ mult prea mic de la statul român), SC Green Energy (firmă din Piatra Neamţ, controlată de Gheorghe “Pinalti” Ştefan) şi Gevco SRL (controlată acum de Marinescu Gabriel). Energia cumpărată a fost revândută la preţuri mult mai mari.

Cine sunt promotorii proiectului

Dintre partenerii care promovează proiectul SMR sunt vizibili următorii: Japan Bank for International Cooperation (Japonia); DS Private Equity (Republica Coreea); EXIM Bank România, S.N. Nuclearelectrica S.A., Nova Power & Gas S.R.L. (România); Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC, Emiratele Arabe Unite); DFC și EXIM (Statele Unite). Angajamentele vor sprijini achiziționarea de materiale radioactive, finalizarea lucrărilor de inginerie și proiectare inițială (FEED), furnizarea de expertiză în managementul proiectelor. Implicarea ENEC în proiectul SMR-ul românesc, prin contribuția în natură a experților nucleari, reprezintă prima activitate axată pe energia nucleară întreprinsă în cadrul platformei Parteneriatul SUA – EAU pentru Accelerarea Energiei Curate a fost lansat în noiembrie 2022 pentru a cataliza 100 de miliarde de dolari în finanțare, investiții și alte tipuri de sprijin pentru a implementa 100 de noi gigawați de capacitate de energie curată până în 2035.

Când s-a aprins scânteia atomică

În 2019 compania americană NuScale a semnat cu Nuclear Electrica un memorandum pentru construirea de reactoare nucleare mici prin care se poate obține energie.

În 2021 NuScale a semnat cu Nuclear Electrica un proiect de construire a mai multor reactoare nucleare de mici dimensiuni pentru producția de energie. Până acum acest tip de energie nu a fost testat în afara laboratorului.

Pentru construirea acestui proiect a fost ales amplasamentul pe care se afla Centrala de la Doicești, care aparține acum companiei Nova Power&Gas, deținută de compania Eletrogrup controlată de frații Simion și Teofil Mureșan și de Marian Pantazescu. Ei au preluat firma de la Rareș Criste, implicat în dosare penale privitoare la afacerile cu energie electrică din România, și de la Alin Ardelean, fiul generalului Virgil Ardelean, zis „Vulpea”, fostul șef al serviciului secret al Ministerului de Interne.