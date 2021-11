Consilierii locali din cadrul Primăriei Cluj-Napoca vor aproba sau respinge în ședința de luni, 22 noiembrie, studiul de fezabilitate pentru Metrou și Tren Metropolitan. Ședința este una extraordinară, anunțată din scurt, joi, 18 noiembrie.

Unii consilieri local din Cluj-Napoca spun că totul s-a făcut rapid, ceea ce ridică unele suspiciuni în privința modului grăbit de tratare a unor proiecte extrem de importante și scumpe.

Primarul Emil Boc a spus că nu e nicio grabă.

”Discutăm de metrou de azi de ieri. Discutăm de ani de zile. E o etapă procedurală, de a vedea exact cât costâ, pe ce ne-au spus specialiștii. Apoi intră în alte furci caudine, la Ministerul Transporturilor, apoi interministeriale, apoi în hotărâre de Guvern. Am făcut dezbateri publice, am vorbit de doi ani de zile, am trecut prin intrat prin Consiliul Local. Studiu acesta nu a venit din cer. Am aprobat un studiu de prefezabilitate care a ajuns inclusiv pe masa Guvernului. De 2 ani de zile, din 2019 tot lucrăm în fază procedurală și acum suntem într-o etapă în care mergem mai departe, la nivelul următor, pentru a putea parcurge pașii necesari, astfel încât să fie accesați banii europeni. Am avut ședință ordinară, iar acum avem extraordinară. De joi până luni, toată lumea se poate documenta, informa, pentru că nu e un subiect nou pe ordinea de zi. Dezbaterile de la Mediu au fost publice. Am avut dezbateri anul trecut și anul acesta. E un proiect complex, care are multe etape. E proiectul secolului la Cluj. Va decongestiona radical traficul cu axa Florești – Mărăști – Aeroport, va conecta marile obiective importante ale Clujului: Spitalul Regional de Urgență, Aeroportul (la Podul IRA se va conecta metroul cu trenul metropolitan)”, a declarat Emil Boc, la ZIUA LIVE.

Primarul a spus că Spitalul Regional de Urgență va fi gata în următorii ani. ”De asemenea, dezvoltarea zonelor Soporului și Bulevardul Muncii va urma. În plus, metroul va însemna spații pietonale extinse la Cluj, piste de biciclete, aer mai curat. E un volum mare de călători care va fi preluat din mașină și dus cu metroul.

Clujul nu își va putea menține nivelul de salarii, dacă nu integrează zona metropolitană. Floreștiul este deja Cluj. Trebuie integrate Apahida, Baciu și apoi trecem mai departe, la nivelul următor”, a mai spus Emil Boc.

PNL are majoritate în Consiliul Local, astfel că vorbim numai despre o formalitate în privința aprobării studiului de fezabilitate. Probabil din acest motiv, ședința a fost anunțată de pe o zi pe alta.

Studiul aflat pe site -ul Primăriei Cluj-Napoca vorbește despre un cost la metrou de 2 miliarde de euro.

Costurile metroului sunt halucinante. Un kilometru de linie va costa 97,6 de milioane de euro

Sursa: stiridecluj.ro

Citește și: Elena Botezan, fosta șefă a DNA Cluj, s-a pensionat de pe funcția de judecător la Curtea de Apel Cluj