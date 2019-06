Discursul lui Călin Popescu Tăriceanu susținut marți în Parlament la dezbaterea moțiunii de cenzură cel mai o adevărată lecție de elocință politică. Președintele Senatului i-a avertizat pe cei din opoziție că pot deveni din vânători în vânați, făcând referire la binomul SRI – DNA.

Discursul integral al lui Călin Popescu-Tăriceanu la dezbaterea moțiunii de cenzură

Dragi colegi senatori și deputați,

Ca parlamentar pot spune că am ”trecut” după Revoluție prin nenumărate moțiuni de cenzură; la unele am fost în sală, la altele am fost în banca ministerială. Ca prim-ministru, timp de patru ani, am fost confruntat cu moțiuni de cenzură, niciuna de succes. M-am obișnuit, în acei ani, să dau piept cu tot felul de acuzații la adresa mea sau a guvernului din care făceam parte.

Am trecut mereu peste toate aceste acuzații, uneori de-a dreptul deșănțate, pentru că am înțeles că acesta e jocul democratic, iar moțiunile de cenzură au și calitatea că permit discursuri politice de maximă mediatizare.

Totuși, cred că textul prezentei moțiuni de cenzură mi-a pus capac. O fi semn că politicienii nu mai au imaginație. Sau poate că au prea multă, după ce am ascultat aici textul recitat atât de emoționant de colega noastră de la USR.

Fără îndoială, vă asigur, nu cred că guvernarea PSD-ALDE este una perfectă. Departe de a fi perfectă. Am făcut însă și lucruri bune, unele foarte bune, am făcut și greșeli. Dar ca să citesc și dați-mi voie acum să citez ,,în doi ani și jumătate PSD și ALDE au dezbinat o țară întreagă, au distrus rolurile instituțiilor fundamentale,ori că ”Nu ştiţi să guvernaţi decât prin ameninţări, şantaj, violenţe şi teroare”…haideți să fim serioși, mi se pare cam prea mult.

Am știut că moțiunea aceasta nu este serioasă, am văzut că a fost citită de finul meu, dar nu mă așteptam să mergeți până acolo. Adică, dumneavoastră, inițiatorii acestei moțiuni, vorbiți de dezbinare, de amenințări, de șantaj, de teroare?

Dumneavoastră, care sunteți reprezentanții unor partide incapabile în ultimii ani să câștige alegerile pentru a accede la putere, dar vreți să o faceți prin mitinguri perpetue, prin pichetări de instituții, prin lupte cu jandarmii, prin agresarea pe stradă a politicienilor, prin instaurarea unui climat de teroare, prin blocarea piețelor și arterelor de circulație? Știu că vă deranjează. Și eu v-am ascultat inepțiile, îmi pare foarte rău vă spun lucruri care știu că vă dor.

Dumneavoastră, care promiteți lichidări de proprietăți și arestări de oameni prin ordonanțe de urgență după ce preluați puterea?

Dumneavoastră, care veniți sporadic la putere nu prin alegeri, ci grație unor evenimente tragice, insuficient lămurite până azi?

Dumneavoastră, care credeți că drepturile omului sunt un lux? Aveți curajul să vorbiți aici în Parlament?

Dumneavoastră, care contestați proprietatea privată și bineînțeles spuneți că familia ar trebui să dispară ca să putem trăi în grup? E vorba de dumneavoastră, da!

Dumneavoastră, care vă ”burdujiți” listele electorale ori conducerile politice cu odraslele foștilor securiști și ni-i prezentați drept ”next generation”?

Dumneavoastră, care atunci când – în urma unui vot care se relevă tot mai mult, cu dovezi în mass-media, că ar fi fost fraudat -, reușiți să obțineți un scor mai bun, vă comportați ca și cum ați fi câștigat toate alegerile pe următorii doi ani, toate alegerile pe următorul ciclu electoral și cred că vă imaginați că vi se cuvine și conducerea Comisiei Europene, și NATO, tot ce vreți dumneavoastră.

Din păcate pentru dumneavoastră, nu ați câștigat decât o mică bătălie de etapă care nu vă prea aduce niciun câștig din cele la care visați și de aceea vă deprimă.

Vorbiți de amenințări tocmai dvs., cei care credeți că înjurăturile și meme-urile pe rețelele sociale țin loc de programe politice și de platforme electorale?

Ați ridicat insulta la rang de virtute preamărind profunzimea metafizică a plăcuțelor suedeze și vorbiți de teroare? Am impresia că vorbiți de frânghie în casa spânzuratului pentru că sunteți susținătorii prea-plecați ai unui președinte care a împărțit România între alegătorii lui și ”penali”, între ”pesediști” și restul lumii. Ai unui președinte care lipsește cu săptămânile de la slujbă, iar când revine sporadic inventează teme politice desprinse parcă sunt desprinse din celebrul filmul ”Wag the dog”, în care știți că președintele inventează un război ca să-și ascundă o relație neprincipială.

Ei bine, nu suntem chiar în această situație, stăm mult mai bine, Președintele nostru e mult mai pașnic, inventează numai mișcări de stradă

și referendumuri doar pentru a-și acoperi inactivitatea și lipsa de viziune.

Vorbiți despre incapacitatea organizării votului pentru diaspora? Mi-am adus aminte că în 2007, parlamentari PD, de atunci, au inițiat o moțiune de cenzură exact pe această temă. Au trecut, de atunci,12 ani și s-au perindat la putere diverse guverne cu o deschidere extraordinară pentru diasporă: guvernul Boc, guvernul Ungureanu, guvernul Cioloș. Spuneți-mi în toți acești ani cum de niciunul nu a rezolvat respectiva problemă? Explicația e una singură: diaspora este bună numai ca să fie manevrată ca armă de atac împotriva adversarilor politici, decât obiectul unor preocupări reale.

Niciunul dintre dumneavoastră, stimați colegi din opoziție, nu pare deranjat că președintele a anunțat referendumul pe data de 26 mai când, evident, conform legii, nu se mai putea face nimic pentru a înființa eventual secții de votare noi sau pentru a dimensiona altfel secțiile de votare. Deci, a făcut o mică șmecherie. De ce? Pentru ca să incite diaspora la ceea ce am văzut în ziua votului din 26 mai. E greu, însă, să fiți deranjați de strategiile ”forestiere”, știți la ce mă refer – cele care se fac prin pădurea Adică cele care se fac prin pădurea Băneasa.

În plus, persistați într-o confuzie sau dezinformare: românii nu au votat pentru o justiție a abuzurilor așa cum ne forțați să credem. Nu au votat pentru ca dumneavoastră să refaceți protocoalele secrete între servicii și justiție pentru că acesta este sensul pactului politic, acordului politic de la Cotroceni.

Am să vă dau un citat. Vă rog să fiți puțin atenți – „Nici un pact pe care îl încheiați, preocupați și îngrijorați pentru independența noastră, nu va reuși să șteargă urmele abuzurilor comise în numele unei pseudo-dreptăți. Nici un pact nu va spăla rușinea dosarelor încropite cu pistolul la cingătoare și cătușele atârnate la geam…” aveți aici răspunsul de ce nu am semnat noi acel pact. Și răspunsul nu este dat de vreun politician, este dat de președinta Tribunalului Timiș. Am să continui cu un citat din postarea ei pe Facebook: „transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiției la care am achiesat tăcuți. Sub oblăduirea marilor puteri, care nu au înțeles sau nu au vrut să înțeleagă ce se întâmplă, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate.”

Da! Ați auzit. Nu a spus-o vreun politician. Bun, deci aceasta este justiția pe care vreți voi să o protejați? Asta este justiția pentru care ați semnat pactul cu diavolul? Românii au votat pentru readucerea Justiției în matca ei firească. Și da, asta înseamnă, într-adevăr, că nu e sănătos pentru democrație să adopți reglementări prin ordonanțe de urgență în domeniul Justiției.

După cum, însă, nu e bine nici să ai Coduri Penale adoptate peste noapte prin asumarea răspunderii cum a făcut domnul prim – ministru Boc sau să modifici 151 de articole din respectivele coduri printr-o singură OUG, precum guvernul Cioloș, dar, evident, nu vedeți decât ceea ce vă convine.

Românii au votat pentru stoparea abuzurilor incalificabile și nenumărate ale ultimilor ani, aidoma celor din regimul comunist și doresc să vă reamintesc că regimul comunist s-a bazat tot pe abuzurile serviciilor secrete și știți cu toții cum a sfârșit.

Că vreți să plece guvern, înțeleg. Ați fi gata să vă sacrificați inclusiv vacanțele de vară ca să apară în CV-ul unora funcția de prim-ministru sau, eventual, ministru.

Vă întreb, însă, în cazul că nu vă iese pasența, ce puneți în loc în CV-uri? Cam nimica.

M-am gândit cum le-ar sta românilor cu un guvern-mozaic condus de un șomer politic, mă refer la domnul Orban, evident. Cred că în cartea lui de muncă scrie ceva de genul: ori activist politic, ori agitator politic, nu știu care o să-i placă mai mult. În orice caz este un caz unic în istoria unui partid liberal, în loc să aibă în fruntea lui un om care provine din zona profesiilor liberale, să aibă un șomer, păcat. În fine, acest guvern ar fi completat de persoane precum domnul Barna, domnul Cioloș, domnul Rareș Bogdan, chiar și Raluca Turcan, înțeleg. Ce ați putea să le oferiți românilor în afară de răfuieli infinite și scandaluri pe bandă, că am auzit că vă certați rău între dumneavoastră ca și cum ați fi după o înfrângere, nicidecum după o victorie.

Ați fi capabili să guvernați cu adevărat, să plătiți pensiile și salariile? Ați fi, cred că mai degrabă încântați să stați în genunchi, îndreptați cu fața către Bruxelles ca să ascultați ce ordine se primesc.

Ei bine, vă dau un sfat – uitați de această moțiune, că altminteri ea nu va fi pentru dumneavoastră decât hârtia de turnesol care vă va aduce în situația de a fi văzuți așa cum sunteți de fapt.

Am să vă readuc la sfârșit aminte, cuvintele lui Abraham Lincoln. E bine să le țineți minte: ”mai bine să taci și să fii considerat un ignorant, decât să vorbești și să spulberi orice îndoială”.

Și, înainte de încheiere, nu pot să nu remarc insistența cu care abuzați de amenințările cu dosare penale. Asta nu face decât să ne întărească convingerea că aveți în continuare un culoar la DNA care face dosare politice la comandă, ca să vă ajute pe voi și stăpânul vostru să preluați puterea. Aveți grijă, doamnelor din opoziție și domnilor: cei din pădure se răzgândesc destul de repede, și riscul este să deveniți din vânători, vânați!

Vă mulțumesc!