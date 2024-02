Protestul taximetriștilor a ajuns și în Cluj. Astăzi este organizat o întâlnire în centrul Clujului, însă partcipanții au fost în număr mult mai mic față de câte persoane erau așteptate.

Valul de proteste organizate de taxiemtriști este cunoscut deja în toată țara. Protestul în România a început în București acum câteva zile și acolo au participat peste 600 de mașini. Aceștia își cer drepturile, una dintre motivele revoltei fiind concurența ,,neloială” făcută de Bolt și Uber. De menționat este că taximetriștii s-au mai revoltat și în anii trecuți. Uneori s-au organizat, alteori s-au întâlnit spontan și au protestat împreună.

Principalele revendicări ale taximetriştilor vizează:

limitarea copiilor conforme, pe criterii similare cu cele aplicate serviciului de taximetrie, având ca rezultat protejarea calităţii vieţii şi aerului;

eliminarea posibilităţii de emitere a copiei conforme pentru auto deţinute de operatori cu contract de comodat sau închiriere şi ridicarea pragului de autorizare la vechimea maşinii la 5 ani prima autorizare, maximum 10 ani;

interzicerea colantării, sau aplicarea regulamentelor locale cu privire la reclame, pe autoturismele arondate la platformele digitale şi aplicarea de ecusoane pe portierele spate care să conţină datele de identificare ale operatorului;

eliminarea „tarifului dinamic” potrivit recomandărilor de la Consiliul Concurenţei cu privire la practicile înşelătoare;

respectarea Art. 6 din Legea 204/2019 cu privire la fiscalizarea curselor şi comisioanelor printr-o entitate fiscală înregistrată la ONRC cu Suspendarea avizului tehnic până la intrarea în legalitate.

„Dorim să obținem abrogarea ordonanței de urgență care a legiferat legea 204 din 2019. Aceasta este nelegală, nu respectă Constituția României. Exista deja o lege a taximetriei, 38/2003 și nici unde, în niciun stat democratic, nu mai dai o lege dacă există o lege. Trebuie să se reglementeze transportul alternativ foarte simplu în legea taximetriei. Adică ceea ce s-a întâmplat a fost o mare șmecherie. Lunar, milioane de euro dispar din țară și nu sunt reglementați. Noi taximetriștii suntem reglementați din 2019 prin ceasurile de taxare. ANAF-ul știe în prima secundă câți bani am produs. Suntem sugrumați din toate punctele de vedere, iar în partea cealaltă, 25% pleaca la Bold, 25% la Uber, după aia se mai întoarce ceva foarte puțin în țară. Plus că ei nu au cărți de muncă, nu au firme și acolo se dau tunuri de milioane de euro. Eu am fost la ANAF la director, a ridicat din umeri, nimeni nu face nimic. De asemenea am fost la Renata Weber, Avocatul Poporului, care conform articolului 146. litera B, din Constituția României, spune că excepția de neconstituționalitate a acestei legi poate fi ridicată direct de Avocatul Poporului. Dar nimeni nu face nimic. Totul este politic.



Ne-am adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru că ne simțim discriminați ca investitori români în industria taximetriei, dar am constatat că și ei sunt numiți politic. Noi plătim de ne sar capacele. Noi la taxi, ca să primim autorizații la început de an în toate orașele din țară, dacă îți falimentezi firma, ghici ce, nu mai primești autorizare. Pe cealaltă parte, sunt flote de sute de mașini care își falimentează firmele, fac evaziune fiscală și nimeni nu are nimic cu ei. Ne-am săturat. Protestele au început din vara anului 2023 și am încercat să sensibilizăm conducerea României vizavi că noi respectăm și ei nu respectă. Nu câștigăm în România, mergem la CEDO. Nu stăm la povești cu instituțiile statului”, a conchis Daniel Mitrea.