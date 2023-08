Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește, într-un interviu pentru 24.hu, despre ieșirea Uniunii de la guvernare și tensiunile din coaliția PSD-PNL, riscurile ca UDMR să nu mai intre în Parlament la alegerile din 2024 și necesitatea ca în acest an să fi fost organizate alegeri anticipate. Kelemen Hunor evită să califice discursul premierului ungar Viktor Orban de la Tușnad, care a stârnit indignare în România, dar spune că întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu a avut loc la inițiativa șefului Guvernului român și a fost o conversație „bună”.

„Având în vedere interesele comunității, nu putem să permitem să fim folosiți ca preș de șters picioarele”, a spus președintele UDMR despre ieșirea de la guvernare, după ce PSD și PNL nu au vrut să lase UDMR portofoliile pe care le deținea.

Cunoscând actorii, Kelemen spune că există multă tensiune între PSD și PNL și este posibil ca actuala coaliție să se destrame înainte de alegeri.

Kelemen vede o sursă de tensiune și din faptul că cele două partide au ratat șansa de a organiza alegeri anticipate la începutul acestui an, propunere care a fost înaintată de președintele UDMR, care a arătat că concentrarea pentru anul 2024 a patru rânduri de alegeri va conduce la stagnare. Kelemen a arătat că anul 2024 va fi mult mai dificil din punct de vedere economic ca anii 2021-2022, iar prin alegeri anticipate s-ar fi creat la sfârșitul anului 2023 un guvern stabil și s-ar fi putut adoptat măsurile necesare.

Kelemen a dat exemplul excepțiilor la impozite și taxe, care trebuie șterse, dar și a discipline strângerii taxelor și impozitelor, care nu poate fi impusă decât prin digitalizare și voință politică. Kelemen a amintit de rezistența administrației la măsura digitalizării.

„Nu vreau să fac predicții, dar văd, cunoscând jucătorii, că există multă tensiune între ei. Și dacă nu ajung la un compromis puternic, nu vor duce ciclul până la alegerile generale din 2024. Când vine vorba de modificarea legilor fiscale, există probleme care sunt acolo de ani de zile. Cineva trebuie să se atingă de ele, dar s-ar putea să nu fie într-un an electoral.

Dar acesta nu este singurul motiv pentru care văd coaliția șovăind. Când am susținut anul trecut și la începutul anului 2023 că ar trebui să organizăm alegeri anticipate, am argumentat că 2024 va fi un an electoral – vor fi alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale – ceea ce va duce la stagnare, deoarece

cunoscând administrația românească, toată lumea va aștepta. Vor aștepta să vadă cine câștigă alegerile, cine va guverna, iar până atunci, dacă se poate, nu vor face nimic.”

Revenirea UDMR la guvernare este posibilă doar dacă se va crea o nouă situație care permite așezarea la masa negocierilor. Kelemen susține în continuare organizarea de alegeri anticipate, care fără președintele Iohannis nu pot fi organizate, iar acesta nu are un interes în acest sens. Alegerile anticipate ar lua perspectiva AUR, de a ajunge la guvernare prin intrarea în coaliție cu oricine, afirmă Kelemen.

Despre Viktor Orban

Liderul UDMR afirmă că premierul Marcel Ciolacu a avut inițiativa întâlnirii cu Viktor Orban: „Mi-a spus că a auzit că Viktor Orban va veni la Tușnad și că ar dori să se întâlnească cu el. Premierul ungar a acceptat invitația și practic nu a durat mult timp pentru a o organiza. În acea oră și jumătate s-a dezvoltat o conversație bună”.

„A fost o reuniune foarte importantă, deoarece ambele părți vor continua să fie în prim-planul politicii în anii următori: Viktor Orbán în Ungaria și Marcel Ciolacu în România”, susține Kelemen.

Întrebat dacă i se pare corect la Viktor Orban să schițeze cursul politicii interne și externe maghiare pentru perioada următoare la Tușnad, într-o altă țară, liderul UDMR a evitat un răspuns tranșant:

„O va spune în Ungaria – în Kötcsé și la evaluarea sa anuală – și la Tușnad. Cred că întrebarea principală este despre ce vorbește, nu unde. Ar putea să o spună și pe o bază spațială, nu asta este întrebarea, ci care este conținutul.”

Șansele UDMR la alegerile din 2024

Kelemen Hunor a admis că există factori care ar putea periclita atingerea pragului electoral pentru intrarea UDMR în Parlament, cum ar fi lipsa actuală de încredere și deziluzia și ideea că totul este bine.

„Noi avem o felie de parlament între 5 și 6 la sută, iar dacă recitim presa din ultimele cicluri electorale, am văzut mereu că la următoarele alegeri UDMR va fi la 4 la sută. De fapt, în 2012, după austeritatea din 2010-2011, când am fost la guvernare, a fost o asemenea scădere încât abia am intrat, ceea ce a fost cea mai proastă performanță a UDMR”, a mai spus Kelemen.

„Anul viitor, cea mai dificilă sarcină va fi la primele alegeri europarlamentare, pentru că euroscepticismul este în creștere în rândul românilor și al maghiarilor, dar evident că este de neconceput să întorci spatele UE, chiar dacă nu sunt de acord cu unele decizii luate de lideri. Alegerile locale de după sunt o chestiune locală și, mai simplu, nu văd o amenințare serioasă de schimbare a numărului de primării și consilii câștigate. Apoi vin alegerile parlamentare și acolo, repet, micimea de spirit este cel mai mare dușman al nostru, să ne lăsăm duși. Dar nu acesta este specificul anului 2024, așa a fost și la alegerile precedente, așa că sper să reușim să ne mobilizăm electoratul așa cum trebuie.”

Citește și: Nerușinaților, schimbați-vă numele partidului!