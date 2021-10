Terapia Cluj a afirmat că așteaptă de șase luni avizul pentru a putea produce medicamentul antiviral Favipiravir, folosit în cazurile de COVID, dar Autoritatea Națională a Medicamentului (ANM) nu face nimic.

Terapia ar putea fabrica 100.000 de cutii pe lună, dar fără acest aviz nu poate face nimic.

Dragoș Damian, CEO -ul Terapia, susține că nu se vrea să se facă nimic.

”Noi am făcut inițial cerere în martie-aprilie și am revenit în iulie. Nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Noi putem să aducem într-o lună 60.000 de cutii de favipiravir din import și să îl producem în țară în 6 luni. Este nevoie de așa mult timp pentru că e nevoie de teste-pilot etc. Dar până atunci poate apărea alt medicament, mai bun, cum e cel de la Merck”, a declarat Dragoș Damian, pentru Libertatea.

Președintele Agenției Medicamentului din România, Robert Ancuceanu, a spus că nu știe nimic de cererile Terapia.

”Colegii mei spun că nu au primit. E posibil să fi venit și să se fi rătăcit pe undeva. Încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Dar eu sunt doar de două luni și abia aștept să revin la viața mea personală după câte lături s-au revărsat. Eu am venit în agenție din 12 iulie ca vicepreședinte și sunt președinte din 24 august”, a afirmat Ancuceanu pentru Libertatea.

Ancuceanu a mai afirmat că produsul Terapia nu este originalul și că originalul se numește Avigan. ”Vrem să vedem dacă copia, medicamentul generic, se comportă suficient de asemănător cu produsul original”, a mai declarat Robert Ancuceanu.

Damian a replicat că s-ar putea elibera o autorizație de nevoi speciale și că atunci nu ar mai fi nevoie de studiul de bioechivalență.

Pericolul acum este că în România s-a dezvoltat o piață neagră de medicamente antivirale. Terapia Cluj va face o donație de Favipiravir spitalelor, pentru a avea stocuri în valul patru.