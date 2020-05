Omul de afaceri Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante CityGrill, a declarat pentru Digi24 că, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie, se vor putea deschide terasele.

Proprietarii din industria HoReCa susțin că au agreat cu Guvernul un plan de redeschidere a restaurantelor, primele ce urmează a reintra în circuit fiind terasele. Declarația aparține lui Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului CityGrill, care estimează că românii vor putea merge la terase cel mai pronbabil în jurul datei de 1 iunie.

„După discuțiile cu guvernul am agreat că întâi vom putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie. Vor urma încă două faze, sperăm la două săptămâni, să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic”, a spus Dragoș Petrescu pentru Digi24. Referitor la prețurile din restaurantele și cafenelele din România, el a spus că nu se ia în calcul creșterea acestora.

„Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun, a mai spus omul de afaceri. Potrivit unui Ghid al Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) referitor la măsurile ce se vor lua după data de 15 mai, lansat în dezbaterea publică, „nu vor funcționa într-o primă etapă restaurantele; barurile; cafenelele și cofetariile din incinta hotelului. Servirea mesei se va face în regim room service. Este preferabil să se folosească tacâmuri și veselă de unică folosință”.